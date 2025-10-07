Autonomie, tipul de încărcare, costuri, stil de condus, tipul de trasee parcurse zilnic – toate aceste aspecte contează și pot influența semnificativ experiența de zi cu zi. În acest ghid, îți oferim 8 sfaturi esențiale și criterii practice care te vor ajuta să iei o decizie informată, adaptată stilului tău de viață și bugetului personal.

1. Familiarizează-te cu diversitatea de mașini electrificate de pe piață

Ca prim pas, e important să cunoști diferențele între variantele electrificate pe care le găsești pe piață:

  • BEV (Battery Electric Vehicle) – mașinile 100% electrice folosesc doar baterii pentru propulsie. Aceste automobile nu au motor cu ardere internă, deci nu poluează. Un model reprezentativ este noul Suzuki eVitara, care va fi lansat în curând și în România. 
  • Full Hybrid (HEV) – combină motorul electric cu cel termic; alternanța dintre cele două se face automat. Acestea sunt ideale pentru drumuri mixte, care rulează silențios în oraș și conferă eficiență sporită la drum lung.   
  • Plug-in Hybrid (PHEV) – se încarcă direct la priză și parcurg distanțe scurte (20-50 km) doar cu energie electrică. 
  • Mild Hybrid (MHEV) – dispune de sisteme auxiliare electrice, însă mașina nu se deplasează exclusiv pe curent.  
Recomandări
Dacă ai acces la un loc stabil pentru încărcare și conduci preponderent urban sau pe trasee previzibile, te va avantaja un BEV. Dacă circuli  frecvent pe distanțe lungi sau nu poți instala un punct de încărcare acasă, un hibrid te poate scuti de griji. Nu permite catalogului de specificații tehnice să te bulverseze – decide-te ținând cont de cum vei folosi zilnic mașina.

2. Analizează concret nevoile și stilul tău de viață

Gândește-te cum folosești mașina zi de zi și ce distanțe parcurgi în mod obișnuit. Pune pe hârtie:

  • distanța medie pe care o parcurgi zilnic;
  • traseul tipic (urban, mixt sau extraurban);
  • câți pasageri călătoresc cu tine.

Un model cu autonomie reală de 120-200 km se potrivește perfect pentru naveta în oraș sau suburbii. Pentru drumuri mai lungi, ar trebui să cauți modele cu baterii de minimum 40 kWh. De exemplu, Suzuki electric eVITARA oferă o autonomie între 412 și 428 km, potrivită pentru excursii sau concedii.

Spațiul interior și portbagajul contează dacă ai familie sau transporți deseori bagaje sau echipamente. Mulți producători proiectează podeaua plată și optimizează habitaclul, pentru un plus de confort. 

3. Evaluează autonomia reală, nu doar cifrele oficiale

Testele WLTP sau NEDC pot crea așteptări nerealiste. Ține cont că temperaturile reduse, încărcarea mașinii cu pasageri, utilizarea climatizării sau stilul de condus pot reduce autonomia cu până la 30%. De asemenea, calculează autonomia minimă necesară folosind scenarii de trafic și climă reală. Dacă parcurgi rareori peste 120 km/zi, poți opta pentru un model cu baterie mică sau medie.

4. Calculează atent costurile: achiziție, încărcare și întreținere

Costurile inițiale la achiziție pot părea ridicate, însă economiile la exploatare și întreținere reduc diferențele față de mașinile clasice. Observă cum se împart cheltuielile:

  • Încărcarea acasă costă, de regulă, de două-trei ori mai puțin față de stațiile publice rapide. De exemplu, cu un tarif de 0,70 lei/kWh, alimentarea unei baterii de 40 kWh cu consum real de 18 kWh/100 km duce la costuri de 11-12 lei/100 km. La stațiile rapide (DC), prețul urcă la 35-45 lei/100 km.
  • Mentenanța anuală implică mai puține operațiuni decât la motoarele cu ardere internă: nu ai de schimbat uleiul, garniturile sau filamentul bujiilor. Rămân însă consumabile precum anvelopele și frânele, influențate de stilul de condus.
  • Asigurări și garanții – majoritatea producătorilor oferă garanție dedicată pentru baterie (adesea 8 ani sau 160-200.000 km).
Recomandări
Înainte de a lua decizia, estimează costul total pe trei-cinci ani și compară alternativele.

5. Verifică opțiunile reale de încărcare și infrastructura disponibilă

Este important să identifici dacă poți instala o priză sau un wallbox la domiciliu. Acest lucru reduce dependența de stațiile publice. Un wallbox pe curent alternativ (AC) încarcă o baterie medie în circa 4-7 ore, față de 12-15 ore la o priză obișnuită.

Dacă locuiești la bloc, consultă administratorul și verifică legalitatea și posibilitatea tehnică. Rețelele de încărcare rapidă (DC) te ajută pe trasee lungi, însă implică prețuri uneori de peste 2 lei/kWh, comparativ cu acasă.

O parte dintre modelele noi, incluzând Suzuki electric, vin cu opțiuni DC rapide și funcții de management inteligent al bateriei – util dacă apar călătorii neprevăzute.

6. Prioritizează confortul și siguranța prin dotările tehnologice

Cele mai multe mașini electrice actuale integrează dotări de ultimă generație: actualizări de software remote, sisteme de asistență la condus, senzori, camere de marșarier și funcția de condus cu o singură pedală.

De exemplu, Suzuki electric eVITARA folosește platforma HEARTECT-e pentru un nivel ridicat de rigiditate (sporind confortul și siguranța) și sistemul ALLGRIP-e, util pe drumuri umede sau denivelate. Asigură-te că modelul ales răspunde nevoilor tale, atât în privința siguranței, cât și a funcțiilor pentru confort și accesibilitate.

Aplicațiile mobile dedicate permit monitorizarea și controlul încărcării, verificarea statusului bateriei sau setarea aerului condiționat, direct de pe telefon.

7. Decide între mașină nouă sau second-hand

O mașină nouă elimină teama de reparații costisitoare și oferă garanție completă pentru baterie și electronică. În plus, poți accesa subvenții și beneficii fiscale. Dacă analizezi un model second-hand, asigură-te că:

  • Verifici starea reală a bateriei (unele modele permit testarea capacității rămase prin rapoarte de service);
  • Analizezi istoricul încărcărilor rapide, deoarece folosirea excesivă poate accelera degradarea bateriei. La patru-cinci ani de utilizare, poți observa o scădere între 10-20% a autonomiei inițiale;
  • Revizuiești existența actualizărilor software și a funcțiilor de siguranță disponibile.

Un vehicul second-hand poate avea un cost de achiziție mai mic, însă cere transparență asupra istoricului său.

8. Profită de stimulentele și facilitățile financiare disponibile

Statul român susține achiziția de mașini electrice prin programul Rabla Plus și alte scheme de eco-tichete. Astfel, primești reduceri importante la prețul de achiziție și beneficiezi de scutiri la taxa de drum și impozit pe mașină. De exemplu, subvenția poate ajunge la 51.000 lei pentru vehicule electrice noi, reducând diferența față de un model convențional. Unele primării oferă acces gratuit sau prioritate la locuri de parcare verzi.

Deși Programul Rabla este momentan inactiv, deoarece Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a suspendat toate programele de finanțare, inclusiv Rabla, până la formarea noului guvern, ce poți face este să consulți regulat condițiile programelor, să verifici lista modelelor eligibile și să pregătești documentele necesare. Posibilități de a accesa aceste beneficii pot exista și pentru anumite modele second-hand, dacă acestea se încadrează în criteriile autorităților. 

Documentează-te cu atenție și testează mai multe modele, pentru a lua o decizie informată. Astfel, vei reuși să alegi o mașină electrică adaptată nevoilor tale, bucurându-te de avantajele tehnologiilor moderne. 

Foto: Shutterstock

