Megaescrocherie cu monede de 2 euro

O operațiune coordonată de Parchetul din Prato și carabinierii unității antifalsificare monetară a dus la destructuarea unei ample rețele de falsificatori, legată de criminalitatea organizată chineză.

Investigația a scos la iveală o schemă de producere și distribuire a unor monede de 2 euro falsificate atât de bine realizate, încât, potrivit anchetatorilor, ar fi fost greu de detectat chiar și de experți ai Băncii Centrale Europene. Monedele erau fabricate astfel încât să reproducă fidel greutatea, magnetismul și designul original al monedelor de 2 euro. Falsificatorii au reprodus inclusiv ediții comemorative emise în mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Monedele erau concepute pentru a fi introduse rapid în circulație, inclusiv prin automate și aparate de tip slot machine, care le acceptau fără a le deosebi de cele autentice, scrie Il Fatto Quotidiano.

Laboratoare clandestine în Toscana

Autoritățile au descoperit două laboratoare ilegale în regiunea Toscana, unul în Prato și altul în zona rurală Quarrata.

Materia primă, inclusiv nichel și aliaje de nichel-alamă, era importată din China, apoi transportată în Europa, prin Germania și Belgia, înainte de a ajunge în laboratoarele clandestine din Italia.

În urma descinderilor, au fost reținute cinci persoane de cetățenie chineză: Zhu Yong (40 de ani), Ren Jihao (41), Chen Guiyi (36), Zhong Jinquian (47) și Huang Zhihong (51).

Aceștia sunt acuzați de asociere pentru comiterea de infracțiuni, potrivit procurorilor coordonați de magistratul Luca Tescaroli.

Anchetă europeană și suspiciuni de scurgeri de informații

Investigația a început în toamna anului trecut și a inclus colaborări între autorități italiene, europene și chineze. În cadrul anchetei au fost confiscate peste 20.000 de monede falsificate, considerate doar o parte din producția totală a rețelei. De asemenea, a fost descoperit un container cu aproximativ o tonă de materiale utilizate pentru fabricarea monedelor.

Pe parcursul anchetei au apărut și suspiciuni privind posibila existență a unei scurgeri de informații din interiorul structurilor de ordine, ceea ce ar fi permis unor membri ai rețelei să încerce să își planifice fuga. Autoritățile nu au confirmat oficial acest lucru, însă verificările continuă în cadrul investigației extinse.

