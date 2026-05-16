Rareș Cojoc, despre divorțul de Andreea Popescu

După luni în care a ales să păstreze discreția și să se concentreze pe carieră și pe cei trei copii ai săi, Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul de Andreea Popescu.

Campionul la dans a mărturisit că despărțirea a venit neașteptat pentru el și că nu se consideră responsabil pentru finalul căsniciei.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Pentru mine, familia este sacră”

Rareș Cojoc a recunoscut că perioada divorțului a fost una extrem de dificilă și că s-a simțit trădat de situația în care a ajuns relația.

Dansatorul a vorbit și despre importanța familiei în viața sa și despre faptul că nu și-a imaginat vreodată că va ajunge să fie tată singur la 36 de ani.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc.

Andreea Popescu a fost cea care a anunțat divorțul

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost căsătoriți aproape un deceniu și au împreună trei copii. Separarea lor a fost anunțată inițial de vedetă, în timp ce dansatorul a preferat să nu comenteze public situația până acum.

În ultima perioadă, Rareș Cojoc s-a concentrat pe activitatea profesională și pe timpul petrecut alături de copii, evitând aparițiile și declarațiile legate de viața personală.

Primele mărturisiri făcute acum vin la câteva luni după oficializarea divorțului și oferă perspectiva sa asupra unuia dintre cele mai dificile momente din viața lui.

