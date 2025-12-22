Cu un buget limitat și atât de multe opțiuni pe piață, în ziua de azi ar putea părea mai greu ca oricând să conferi căminului tău un aer luxos. Dar, de fapt, cele mai valoroase atuuri ale celor care au locuințe de invidiat nu sunt banii sau moștenirile de familie, ci bunul gust și accesul la informație. Prin bun gust poți diferenția mai ușor bunurile în care merită cu adevărat să investești și cu ajutorul informației poți ajunge mai ușor la ele. Descoperă în continuare câteva sfaturi ușor de pus în practică ce te vor ajuta să aduci un strop de rafinament în locuința ta.

#1 Investește în mobilă de calitate

Dacă la alte capitole mai poți face compromisuri, când vine vorba de mobilă nu ar trebui niciodată să te mulțumești cu puțin. Mobila bună își amortizează repede investiția și chiar și fără alte accesorii, ea oferă spațiului care o acomodează un aer rafinat.



Imaginează-ți cât de elegant ar arăta un dressing dormitor din gama Gold de la MixMob în camera ta, alături de un pat generos ca dimensiuni, cearșafuri din materiale naturale, perdele care parcă invită razele de soare înăuntru și un covor moale, în care să-ți afunzi tălpile dimineața, înainte de a porni în căutarea primei cești de cafea de peste zi. Chiar și doar cu atât, dormitorul tău capătă rotunjime, arată ordonat și bine pus la punct și devine mai primitor.

Dulapurile Gold sunt vârful gamei MixMob pentru dormitor și sunt fabricate din pal de 18 mm, cu lumini încastrate și feronerie nemțească Hafele. Ele prezintă mai multe elemente customizabile, ca de exemplu panourile de pe ușă sau polițele din interior, care pot fi dispuse după bunul plac, personalizând astfel piesa. Indiferent de stilul dormitorului, aceste dulapuri se transformă în punctul focal al încăperii și permit o bună depozitare a tuturor lucrurilor necesare într-o astfel de cameră.

#2 Alege mobila în funcție de destinația camerei în care o vei folosi

Lasă-ți imaginația să zboare și joacă-te cu forme și culori în locuința ta, dar respectă anumite reguli legate de proporții când cumperi mobilă voluminoasă. De exemplu, dacă ai nevoie de mai mult spațiu de depozitare și te gândești la un dulap în plus pe care să-l așezi în living, alege o comodă joasă sau un dulap living îngust și înalt.

Livingul este un spațiu dedicat întâlnirilor de familie și oaspeților. Aici se strâng cei dragi la masă sau la televizor, dar și prietenii în zilele de sărbătoare sau la aniversări. Primul lucru de care ai nevoie într-o astfel de cameră este mai mult spațiu și fie că preferi să te extinzi pe orizontală sau pe verticală, limitează-te la un singur plan pentru ca încăperea să pară cât mai aerisită.

Locuințele luxoase sunt în general spațioase. Iar în casa ta, dacă nu ai fost binecuvântat cu un living de proporții, este de datoria ta să creezi impresia de mai mult spațiu dacă îți dorești un aer luxos.

#3 Arta schimbă atmosfera

Când aud de artă, mulți români se gândesc la tablouri semnate de pictori celebri, piese accesibile unui procent minuscul din populație, ce pot fi câștigate doar la licitații. Dar în realitate există tablouri, sculpturi și orice alte piese de artă pentru toate buzunarele.

Sufrageria ta nu are neapărată nevoie de un Picasso sau un Matisse pentru a se bucura de laudele oaspeților tăi, ci de o piesă de artă care s-o reprezinte și să se încadreze perfect în spațiu, ce poate fi găsită și în colecția unui artist local. Investește într-un astfel de tablou, poster sau obiect decorativ și pe lângă faptul că te vei bucura de o locuință mai luxoasă, vei sprijini și arta locală.

