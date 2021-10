Pentru cei care nu știu, zborul low-cost este un serviciu de transport destul de spartan, in sensul ca nu se pune accent pe confort sau plăcere în timpul călătoriei. Costul biletului acoperă un loc pe scaun și un bagaj foarte mic iar orice altceva îți dorești în plus este opțional și trebuie plătit separat: bagaje mai mari sau mai multe, check-in-ul la aeroport, mâncare sau băutură etc. Bineînțeles, ca la orice companie low-cost, și la Wizz Air bagaj ul de cală e complet opțional și se plătește separat.

Din acest motiv, multe experiențe ale pasagerilor low-cost sunt negative, încărcate de frustrare. Dar există și opinii pozitive, venite de la călători mai experimentați, care au devenit “cunoscători” ai liniilor aeriene low-cost și Wizz Air în special. Ne-am propus să vă prezentăm în acest articol câteva “secrete” cunoscute călătorilor mai experimentați, care să vă ajute să aveți o călătorie plăcută cu Wizz Air.

1. Setează-ți așteptări realiste: Zboară – Ajungi la destinație – și atâta tot.

Ai ales să zbori cu Wizz pentru că este o linie aeriană ieftină și nu pentru că ar fi renumiți pentru confort și lux de 5 stele. Dacă îți dorești confort și lux, trebuia probabil să zbori cu una dintre liniile aeriene obișnuite (nu low-cost) și eventual la Business Class, unde prețul poate ajunge și la sume de peste 3000 Euro pentru un zbor scurt în Europa. Pentru majoritatea călătorilor însă, un astfel de preț este prea mare în comparație cu serviciile oferite și mai mereu e convenabil să zbori ieftin cu o linie aeriană low-cost.

Ar fi bine să-ți achiziționezi serviciile suplimentare pe care le dorești (locuri cu spațiu mai mult pt. picioare / bagaje suplimentare etc.) online și odată cu biletul, fiindcă altfel tind să fie mai scumpe. Evident cele mai mari prețuri sunt cele percepute la ghișeul de check-in, în ziua zborului.

2. Fă Check-in online și tipărește-ți documentul de zbor (boarding pass) din timp.

Poți face asta cu 30 de zile înainte de data zborului, și până la 3 ore înainte de zbor. Altfel, este posibil să faci check-in la aeroport dar acesta va fi contra cost iar taxa este destul de mare (30 Euro pe pers. la ghișeu sau 10 Euro pe persoană dacă se face online).

3. Atenție la dimensiunile bagajului de mână:

Pasagerii pot aduce la bord un singur bagaj de mana Wizz cu dimensiuni destul de reduse: 40x30x20 cm. Dacă dorești să aduci la bord un bagaj mai mare îți recomandăm să-ți cumperi serviciul Wizz Priority care include și un bagaj de mână mare, cu dimensiuni de până la 55x40x23 cm.

Cea mai proastă idee este să te prezinți la îmbarcare cu un bagaj mai mare decât dimensiunile bagajului acceptat gratuit fără să fi plătit taxa. Aici se fac verificări prin sondaj și este posibil să fi invitat să introduci bagajul de mână în cadrul de verificare pt. bagaje Wizz Air. Dacă nu încape perfect (chiar dacă depășește cadrul cu câțiva milimetri) vei fi taxat prompt cu o suprataxă usturătoare de până la 50 Euro iar dacă refuzi să plătești, bagajul tău sau chiar tu nu veți fi primit la bordul avionului. Această verificare se face prin sondaj și nu la fiecare îmbarcare, dar atunci când se face este întotdeauna motiv de ceartă uneori adevărat scandal între pasagerii prinși cu bagaje mai mari și angajații Wizz Air care încearcă să-și facă datoria. Fii inteligent și nu te lăsa prins în această “capcană” care îți poate strica ziua sau chiar vacanța. Pleci în vacanță ca să te distrezi, să te simți bine și nu merită să te enervezi.

4. Atenție, spațiul pentru picioare este redus la Wizz Air

Poate fi un inconvenient serios dacă ești înalt sau mai solid iar zborul este unul mai lung, de peste 2 ore. Dar există soluții:

cea mai sigură variantă este să cumperi un “loc premium” care are mai mult spațiu la picioare; aceste locuri sunt situate pe rândul din dreptul ieșirilor de urgență și pentru a putea sta aici trebuie să ai minim 18 ani, să fii în formă fizică bună și să vorbești cât de cât limba engleză (pentru a-i putea ajuta pe ceilalți pasageri în cazul unei evacuări)

poți încerca să-i ceri stewardesei să te lase să stai pe rândul ieșirilor de urgență (fără să plătești), dacă există locuri libere și îndeplinești condițiile de mai sus – șansele de succes sunt mai mari atunci când zborul pleacă dintr-o țară unde nu prea se cunoaște limba engleză, fiindcă este mai greu să găsească un vorbitor de engleză pentru a ocupa aceste locuri

încearcă să ocupi un loc la culoar, care îți permite să-ți întinzi picioarele puțin mai mult decât celelalte locuri

5. Adu-ți propria mâncare și băutură pt. durata zborului

Mâncarea și băutura de la bordul liniilor aeriene low-cost tind să fie foarte scumpe și uneori nu deosebit de gustoase. Recomandăm să îți aduci propria mâncare pe care intenționezi să o consumi pe durata zborului, singura condiție fiind să încapă în bagajul de mână (sau în buzunarele hainelor tale). Cu băutura este puțin mai complicat pentru că nu ai voie să treci prin controlul de securitate cu mai mult de 100ml de lichide asupra ta. Dar poți cumpăra băuturi în zona comercială a aeroportului, după controlul de securitate iar prețurile sunt mult mai joase decât cele de la bordul avionului.

6. Pregătește-te cu bani mărunți (monede) dacă faci cumpărături la bordul avionului

Este bine să ai bani mărunți pregătiți în eventualitatea în care dorești să cumperi o băutură sau ceva din magazinul Duty Free al Wizz Air. Dacă nu ești printre primii clienți, este foarte probabil ca stewardesele să rămână fără bani mărunți și să nu-ți primești restul. Ca regulă, poți face cumpărături la bord în Euro și în moneda țării din care se pleacă.

7. Evită serviciul telefonic pentru clienți

Deși compania Wizz Air face în general o treabă bună la transportul pasagerilor, îți recomandăm să eviți centrul lor telefonic cu orice preț. Cel mai adesea, problema nu va fi rezolvată iar apelul telefonic este foarte scump, fiind taxat cu până la 0,62 Euro / minut.

8. Dacă zbori frecvent, economisește cu Wizz Discount Club!

Membrii acestui club (există o taxă anuală) primesc automat câte o reducere la orice bilet de avion pe care îl cumpără atât pentru ei înșiși cât și pentru însoțitorii lor. În acest fel poți economisi sume considerabile și practic se merită să plătești taxa de membru oricând cumperi mai mult de 3 bilete de avion pt. tine / însoțitori pe an. Poți plăti taxa pentru a deveni membru pe site-ul oficial Wizz Air.

