Când planifici o nuntă, lista de furnizori pare nesfârșită: restaurant, fotograf, videograf, flori, tort, invitații. Undeva pe această listă apare și DJ-ul, de multe ori tratat ca o bifă rapidă. „Știe un prieten pe cineva, am rezolvat.” Și totuși, dacă întrebi orice pereche de miri la un an după nuntă ce își amintesc invitații cel mai bine, răspunsul este aproape mereu același: atmosfera. Iar atmosfera, vreme de șase sau opt ore, stă în mâinile unui singur om. 

Problema este că majoritatea cuplurilor aleg DJ-ul după două criterii: prețul și o recomandare vagă. Puține pun întrebările care fac cu adevărat diferența între o petrecere corectă și una despre care se vorbește ani de zile.  

Iată cele 7 întrebări pe care merită să le pui înainte de a semna contractul. 

1. Tu vei fi la eveniment sau trimiteți pe altcineva? Pare o întrebare ciudată, dar este poate cea mai importantă. Multe firme de evenimente lucrează cu echipe rotative: vorbești cu o persoană la semnarea contractului și descoperi în seara nunții pe altcineva la pupitru. Nu este neapărat o tragedie, dar nu mai există nicio legătură între discuțiile tale de pregătire și omul care îți pune muzica. Un DJ care vine personal la fiecare eveniment își asumă direct rezultatul. Cere numele exact al persoanei care va mixa la nunta ta și treceți-l în contract. 

2. Cum te adaptezi când vezi că ringul se golește? Orice DJ poate pune un playlist aleatoriu. Diferența apare în momentele dificile: este ora două noaptea, invitații obosesc, nașii vor manele, prietenii tăi vor muzică de club, iar bunica așteaptă o sârbă. Un profesionist citește sala în timp real și schimbă direcția din mers, fără pauze stânjenitoare. Dacă răspunsul la această întrebare este „am un playlist care merge mereu”, este un semnal de alarmă. Sala nu se golește din cauza melodiilor proaste, ci din cauza melodiilor puse la momentul nepotrivit. 

3. Ce se întâmplă dacă se strică ceva? Echipamentele electronice cedează. Un mixer se poate bloca, un laptop poate îngheța, o boxă poate ceda exact în timpul dansului mirilor. Întrebarea nu este dacă se poate întâmpla, ci ce plan există pentru acel moment. Un DJ cu experiență vine cu echipament de rezervă: a doua sursă de redare, cabluri suplimentare, soluții de avarie testate. Dacă cineva nu poate răspunde concret la această întrebare, înseamnă că nu și-a pus-o niciodată. Iar tu nu vrei ca prima oară să fie la nunta ta. 

4. Pot vorbi cu miri de la evenimentele tale recente? Recenziile de pe internet sunt utile, dar o conversație de cinci minute cu o mireasă reală spune mai mult decât zece testimoniale scrise. Un profesionist cu activitate constantă nu are nicio problemă să te pună în legătură cu foști clienți sau să îți arate materiale video întregi din evenimente, nu doar clipuri de 15 secunde atent alese. Refuzul sau ezitarea la această întrebare merită tratate cu prudență. 

5. Cum gestionezi momentele cheie ale serii? O nuntă nu este un set de club. Are o coregrafie proprie: intrarea mirilor, dansul de deschidere, tortul, buchetul, etc. Fiecare moment are nevoie de muzica potrivită, pornită la secundă, coordonată cu fotograful, cu videograful și cu restaurantul. Întreabă-l pe DJ cum lucrează cu ceilalți furnizori și dacă cere un desfășurător al serii înainte de eveniment. Cei care tratează nunta ca pe o simplă listă de melodii ratează exact momentele pe care le vei revedea toată viața în filmul de nuntă. 

6. Ce face parte din pachet? Sunet, lumini, efecte? Stabilește exact! Mulți miri descoperă târziu că oferta primită acoperea doar „prezența DJ-ului”, iar sonorizarea, luminile, microfoanele pentru naș sau pentru formația de la cocktail se plătesc separat sau, mai rău, nu există deloc. Cere o listă clară: ce echipamente sunt incluse, câte boxe, ce putere, câte microfoane, ce lumini ambientale și pentru câți invitați este dimensionat sistemul. O sală de 200 de persoane sonorizată cu echipament de 80 de persoane sună exact așa cum îți imaginezi: prost. 

7. De ce faci asta? Suna naiv, dar răspunsul spune totul. Există oameni pentru care DJ-ingul este un job de weekend care suplimentează un salariu, și există oameni care trăiesc din asta de peste un deceniu, care vin din scena de club, care produc propriile remixuri și care au transformat fiecare nuntă într-o miză personală. Pasiunea nu se poate mima opt ore la rând. Se vede în energie, în atenția la detalii, în felul în care un profesionist rămâne conectat la public chiar și la final de noapte, când oboseala își spune cuvântul. 

Un detaliu suplimentar care merită verificat: contractul. Un profesionist lucrează întotdeauna cu un contract clar, care specifică orele de prestație, echipamentele incluse, condițiile de anulare și persoana care va fi fizic prezentă la eveniment. Lipsa contractului nu înseamnă doar un risc juridic, ci spune ceva și despre seriozitatea cu care omul respectiv își tratează propria meserie. 

Concluzia: ieftin la semnare, scump la amintiri 

Nunta este, pentru cele mai multe cupluri, cel mai scump eveniment pe care îl vor organiza vreodată. Paradoxal, exact elementul care dictează dacă invitații pleacă la ora 23 sau dansează până dimineața primește adesea cea mai puțină atenție. Dacă ești în plin proces de organizare și cauți un dj nunta bucuresti cu experiență reală în evenimente private, pune-i aceste 7 întrebări. Felul în care răspunde îți va spune mai mult decât orice ofertă de preț. 

Profesioniști precum DJ Matei, cu peste 11 ani de experiență în nunți, botezuri și evenimente private în București și Ilfov, au construit exact pe această idee: mirii nu cumpără melodii, ci liniștea că cineva preia complet stresul părții de sunet, lumini și atmosferă, de la prima discuție până la ultima piesă. Iar diferența dintre o nuntă bună și una memorabilă se aude, la propriu.

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