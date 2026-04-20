Ce presupun procedurile All-on-4 și All-on-6

Principiul care stă la baza ambelor proceduri este același: în loc de câte un implant pentru fiecare dinte lipsă, ceea ce ar presupune 10-14 implanturi per arcadă, se inserează un număr redus de implanturi poziționate strategic, pe care se fixează o lucrare protetică completă.

Tehnica All-on-4 utilizează 4 implanturi per arcadă, dintre care cele două posterioare sunt de regulă inserate înclinat, la un unghi de 30-45 de grade. Acest unghi strategic permite exploatarea eficientă a osului existent și, în multe cazuri, evitarea procedurilor de adiție osoasă. Tehnica All-on-6 adaugă încă două implanturi, oferind un sprijin biomecanic suplimentar, și este de obicei recomandată pentru arcadele superioare sau pentru situațiile care necesită o distribuție mai uniformă a forțelor masticatorii.

Decizia între cele două variante aparține echipei medicale și se bazează pe investigații imagistice detaliate: radiografie panoramică și tomografie computerizată 3D, care permit vizualizarea exactă a structurii osoase, a nervilor și a sinusurilor maxilare.

Cum aplică Dental Chic aceste proceduri

La Dental Chic, clinica stomatologică de pe Strada Take Ionescu nr. 113 din Cluj-Napoca, procedurile All-on-4 și All-on-6 urmează un protocol structurat, în care fiecare etapă este planificată și executată de mai mulți medici care colaborează pe același caz.

Consultația și planificarea

Medicul chirurg și medicul protetician evaluează împreună situația pacientului, pe baza tomografiei 3D ( CBCT). Această investigație oferă o vizualizare completă a volumului osos și a structurilor anatomice relevante. Pe baza datelor, echipa decide dacă pacientul este candidat pentru varianta cu 4 sau cu 6 implanturi și întocmește un plan de tratament personalizat. În cazurile complexe, se realizează un ghid chirurgical personalizat care transferă planificarea digitală în intervenția propriu-zisă, reducând variabilele și crescând precizia.

Intervenția chirurgicală

Inserarea implanturilor se realizează sub anestezie locală sau, dacă este necesar, sub anestezie generală. Dacă pe arcadă mai există dinți compromiși, extracția lor se efectuează în aceeași ședință. Durata intervenției variază, dar pentru o arcadă completă se situează de regulă între 2 și 4 ore. După inserare, se scanează implanturile și arcada cu scanerul digital cu fotogrametrie, o tehnică care oferă amprente digitale rapide și exacte, eliminând nevoia de amprente tradiționale, care puteau provoca discomfort.

Lucrarea provizorie fixă

Pacientul primește o lucrare protetică fixă provizorie în perioada imediat următoare intervenției. Aceasta este funcțională: pacientul poate mesteca alimente moi din primele zile, poate vorbi normal și nu poartă proteză mobilă. Lucrarea provizorie rămâne pe loc pe toată durata perioadei de osteointegrare, de obicei 3 până la 6 luni.

Lucrarea definitivă. După confirmarea osteointegrării, se realizează și se montează lucrarea protetică definitivă, confecționată din materiale precum zirconiu, ceramică stratificată sau compozit de înaltă rezistență. Forma dinților, culoarea, linia zâmbetului și ocluzia sunt personalizate pentru fiecare pacient.

Ce sisteme de implant sunt utilizate

Dental Chic lucrează cu mai multe sisteme de implant: Megagen, Neodent, Nobel Biocare, Bredent și Straumann, fiecare cu documentare clinică proprie și cu studii publicate în reviste de specialitate. Această diversitate permite echipei să aleagă pentru fiecare caz sistemul care se potrivește din punct de vedere tehnic, anatomic și financiar.

În cazul reabilitărilor complete, alegerea sistemului influențează atât costul, cât și caracteristicile tehnice ale tratamentului. Un pacient cu os de calitate redusă poate beneficia de un implant cu design specific pentru stabilitate primară ridicată în condiții dificile. Un pacient pentru care investiția totală este un criteriu important poate primi un sistem versatil, cu un raport bun între performanță și cost, având în vedere că sunt necesare 4 sau 6 implanturi per arcadă.

Fiecare pacient primește un pașaport de implant recunoscut internațional, care documentează exact ce sisteme au fost utilizate.

Cine poate beneficia de aceste proceduri

Contrar unei percepții frecvente, majoritatea pacienților edentați (cu lipsă dinți) sunt candidați pentru procedura All-on-4 sau All-on-6. Angularea implanturilor posterioare permite inserarea chiar și în situații de atrofie osoasă moderată, fără a fi necesare grefe osoase preliminare.

Procedura se adresează totuși mai multor categorii de pacienți: cei care poartă proteze mobile și se confruntă cu instabilitate sau disconfort, pacienții cu parodontoză avansată care au dinți cu mobilitate crescută și pierdere osoasă, persoanele care au rămas cu foarte puțini dinți pe arcade și au indicații de extracție, precum și pacienții cu afecțiuni cronice precum diabetul sau bolile cardiovasculare, cărora li se poate recomanda această abordare cu un număr redus de implanturi și o singură intervenție chirurgicală, în urma unei evaluări individualizate.

Contraindicațiile relative includ diabetul zaharat necontrolat-decompensat, afecțiunile cardiace severe, imunosupresia importantă și tratamentele cu anumite medicamente care afectează metabolismul osos. Fumatul este un factor de risc semnificativ care trebuie discutat deschis cu medicul. Vârsta în sine nu este o contraindicație: pacienți de 70 sau 80 de ani beneficiază frecvent de această procedură, cu condiția ca starea generală de sănătate să permită o intervenție sub anestezie locală.

Ce include tariful și cum se calculează costul

Tarifele All-on-X la Dental Chic includ reconstrucția totală cu lucrare provizorie fixă, bonturi multiunit, extracții, adiții periimplantare în locurile de extracție și chiuretajul infecțiilor din os.

Lucrarea protetică definitivă se realizează după perioada de osteointegrare și se tarifează separat. Informații complete despre tarifele de implantologie sunt disponibile pe site-ul clinicii.

Pacientul primește de la început un plan de tratament scris care detaliază costurile fiecărei etape, astfel încât să cunoască investiția totală înainte de a lua orice decizie.

Diferența față de proteza mobilă: ce câștigă pacientul

Pacienții care au purtat proteze mobile înainte de a trece la All-on-4/6 descriu de obicei diferența ca fiind importantă. O proteză mobilă restabilește doar parțial eficiența masticatorie a danturii naturale. O lucrare fixă pe implanturi restabilește cea mai mare parte a acesteia. Proteza mobilă acoperă palatul pe arcada superioară, ceea ce alterează gustul și poate provoca reflex de vomă. Se mișcă în timpul mestecatului și al vorbitului. Necesită adeziv. Se scoate seara. Dantura fixă pe implanturi elimină aceste probleme. Nu acoperă palatul, nu se mișcă, nu necesită adeziv, nu se scoate. Iar implanturile transmit forțele masticatorii în os, încetinind semnificativ procesul de resorbție osoasă care apare inevitabil sub protezele mobile.

De asemenea, impactul psihologic este semnificativ. Eliminarea anxietății legate de dislocarea protezei în public, posibilitatea de a mânca la restaurant fără restricții și încrederea în propriul zâmbet sunt beneficii pe care pacienții le menționează frecvent.

De ce echipa multidisciplinară contează în procedurile All-on-X

O reabilitare completă pe implanturi nu este doar o intervenție chirurgicală. Este un proiect care implică chirurgie, protetică, eventual parodontologie și, în cazul pacienților cu dinți rămași pe arcadă, endodonție. Cazurile complexe beneficiază de o abordare coordonată, în care fiecare medic contribuie din perspectiva pregătirii sale.

La Dental Chic, medicul chirurg planifică și realizează inserarea implanturilor. Medicul protetician stabilește soluția de restaurare finală încă dinainte de intervenție. Medicul parodontolog evaluează și tratează, atunci când este necesar, țesuturile de susținere. Această colaborare permite corelarea etapelor de tratament și reduce riscul de a omite aspecte importante. Poziția implantului este stabilită ținând cont atât de criterii chirurgicale, cât și de cerințele protetice. Materialele utilizate pentru lucrarea finală sunt alese în funcție de ocluzie, de contextul estetic și de solicitațile funcționale. Alegerea sistemului de implant este integrată în acest plan, nu tratată separat.

Dental Chic se află pe Strada Take Ionescu nr. 113 în Cluj-Napoca și programările se pot face la telefon 0743 444 333 sau prin email la receptie@dentalchic.ro. Consultația inițială permite pacientului să înțeleagă exact ce presupune procedura și care este investiția totală.

