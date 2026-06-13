Duminica aceasta clienții Lidl sunt invitați la o ediție specială de Happy Hours Aniversar. Astfel, Piața Lidl devine locul în care prospețimea întâlnește un avantaj suplimentar: 15% reducere la fructe.

Este genul de moment care vine natural în programul de weekend — fie că îți pregătești mesele pentru începutul săptămânii sau îți dorești să alegi simplu și rapid produse proaspete, la un preț mai bun, oferind o soluție excelentă de economisire într-o perioadă în care fiecare cheltuială este analizată atent.

Cum funcționează Happy Hours

Mecanismul este simplu: duminică, 14 iunie, de la ora 14:00 și până la ora închiderii magazinelor, utilizatorii Lidl Plus pot activa cuponul disponibil în aplicație și vor beneficia de reducerea de 15% la fructe, direct la casa de marcat.

Lidl Plus – mai mult decât reduceri

În spatele acestor beneficii se află Lidl Plus, aplicația digitală Lidl care a ajuns să fie folosită de peste 120 de milioane de utilizatori la nivel global. Prin intermediul acesteia, clienții au acces săptămânal la reduceri dedicate pentru o varietate largă de produse – de la lactate și produse fresh, până la carne, panificație sau gustări.

Lidl Plus aduce într-un singur loc oferte săptămânale ușor de urmărit, beneficii personalizate și campanii speciale care transformă cumpărăturile într-o experiență relevantă, adaptată ritmului de zi cu zi. Totul este gândit pentru ca utilizatorii să își poată planifica mai bine cumpărăturile și să acceseze rapid avantajele disponibile în magazin.

Un moment aniversar care merită bifat

Lidl marchează 15 ani în România, o perioadă în care accentul a rămas constant pe echilibrul dintre calitatea excelentă, prețuri accesibile și o experiență de cumpărături care pune în centrul ei oamenii și nevoile lor de zi cu zi.

Dacă ai în plan o vizită la cumpărături la final de weekend, merită să o programezi pe duminică începând cu ora 14:00 și să ai aplicația Lidl Plus pregătită pentru Happy Hours.

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