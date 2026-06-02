Ce se întâmplă cu piciorul tău în 8-10 ore de încălțăminte

Pe parcursul unei zile, piciorul se umflă cu aproximativ o jumătate de mărime. Lichidul se acumulează în țesuturi, volumul crește, iar dacă pantoful era deja la limită dimineața, după-amiaza devine o problemă.

Dar umflarea e doar partea vizibilă. Ce se întâmplă la nivel muscular e mai important pe termen lung. Mușchii intrinseci ai piciorului se dezactivează progresiv într-un pantof rigid. Mai multe studii comparative pe persoane care merg desculți sau în încălțăminte minimalistă vs. încălțăminte convențională au găsit diferențe clare a acestor mușchi. Pantoful face treaba în locul mușchiului, iar mușchiul, nefolosit, se slăbește.

Un vârf îngust comprimă degetele unul în celălalt ore întregi. Degetul mare deviază spre interior, degetele mici se suprapun, și metatarsienele suportă o presiune anormală. Asta nu se întâmplă într-o zi, ci în luni și ani de purtare zilnică.

Trei tipuri de durere și ce îți spun despre pantofii tăi

Nu orice durere de picioare vine din aceeași cauză, iar locul durerii îți spune destul de mult.

Durerea sub călcâi, mai ales la primii pași dimineața sau după ce ai stat mult în picioare, e de obicei legată de fascia plantară. Fascia este banda de țesut care leagă călcâiul de degete și susține bolta. O talpă cu „drop” mare (diferență de înălțime între călcâi și vârf) scurtează această bandă artificial. Când scoți pantoful, fascia se întinde brusc, iar rezultatul este o durere ascuțită care poate deveni cronică. Durerea la baza degetelor, în zona metatarsienelor, apare frecvent la persoanele care poartă pantofi cu vârf îngust. Neuromul Morton, o inflamație a nervului dintre al treilea și al patrulea deget, este una dintre consecințele directe ale comprimării prelungite. Trecerea la pantofi cu vârf mai lat reduce presiunea asupra nervului și, în multe cazuri, ameliorează simptomele. Oboseala generală a piciorului, fără un punct de durere clar, semnalează de obicei mușchi intrinseci slăbiți. Talpa groasă și rigidă a preluat controlul, iar mușchii piciorului nu mai lucrează activ. Rezultatul: picioare care obosesc repede, gleznă instabilă și o senzație generală de greutate spre sfârșitul zilei.

Durerea care persistă mai mult de două săptămâni sau care se agravează merită o consultație la un specialist. Pantofii pot fi o cauză, dar nu sunt singura, iar auto-diagnosticul are limite clare.

Ce caracteristici contează de fapt la pantofii de zi cu zi

Trei lucruri fac diferența între un pantof care lucrează cu piciorul tău și unul care lucrează în locul lui:

Primul este drop-ul, diferența de nivel între călcâi și vârf. Majoritatea pantofilor convenționali au un drop de 8-12 mm, ceea ce înclină piciorul înainte și schimbă întregul lanț de mișcare, de la gleznă la genunchi, la șold. Un drop zero sau aproape de zero (sub 4 mm) permite piciorului să stea natural, cu călcâiul și metatarsienele la același nivel. Al doilea este lățimea în zona degetelor. Degetele trebuie să se poată deschide și mișca liber. Un toe box lat permite degetului mare să rămână aliniat și distribuie greutatea egal pe toată laba piciorului. Al treilea este flexibilitatea tălpii. Pantofi barefoot cu talpă flexibilă și drop zero, cu vârf lat, permit mușchilor piciorului să lucreze activ la fiecare pas. Tranziția la încălțăminte minimalistă crește mobilitatea articulației metatarsofalangiene, adică tocmai zona care se blochează în pantofi rigizi.

Trecerea de la pantofi cu talpă groasă la încălțăminte minimalistă trebuie făcută treptat. Mușchii intrinseci ai piciorului, dacă au fost inactivi ani de zile, nu sunt pregătiți să preia brusc toată sarcina.

Începe cu 1-2 ore pe zi în încălțăminte cu talpă subțire, preferabil acasă sau la plimbări scurte. Crește treptat, adăugând câte o oră la fiecare câteva zile. Majoritatea oamenilor observă primele îmbunătățiri în 4-6 săptămâni, dar ritmul variază mult de la persoană la persoană.

Alternarea e utilă în perioada de tranziție. Poartă încălțăminte minimalistă câteva ore, apoi revino la pantofii obișnuiți când simți oboseală. Poți vedea cum arată acest tip de încălțăminte pe LANG.S.

Două exerciții simple accelerează procesul. Primul: ridică și deschide degetele de la picioare, ținând-le 5 secunde sus, de 10 ori. Al doilea: stai pe un picior 30 de secunde, desculț, pe o suprafață stabilă. Fă-le zilnic, dimineața, și vei simți o diferență în echilibru și stabilitate în câteva săptămâni.

Pantofii pe care îi porți zilnic influențează piciorul tău mai mult decât crezi. Dacă te dor picioarele la sfârșit de zi și nu ai o cauză medicală identificată, uită-te la ce porți între 9 și 17.

Sursa foto: Canva

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