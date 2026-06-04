Ce probleme aduce evidența orelor în Excel

Un fișier Excel depinde de cine îl completează. O formulă ștearsă din greșeală, o celulă mutată sau o coloană în plus pot strica întreaga centralizare, iar greșelile se observă adesea abia la calculul salariilor. Pentru o companie cu zeci sau sute de angajați, asta înseamnă verificări repetate și corecturi de ultim moment, exact în perioada cea mai aglomerată a lunii.

Apare și problema versiunilor. Fișierul circulă pe e-mail între manageri și departamentul de resurse umane, iar nimeni nu mai știe cu certitudine care este varianta finală. La acestea se adaugă lipsa unui istoric clar, fiindcă modificările nu lasă urme și nu se poate verifica ușor cine a schimbat o valoare și când.

Excelul nu a fost gândit pentru munca în echipă, ci pentru calcule individuale. Folosit ca instrument de pontaj într-o organizație mare, el devine fragil exact acolo unde ar trebui să fie de încredere.

Cum schimbă lucrurile un sistem de pontaj online

Un sistem de pontaj online mută evidența orelor dintr-un fișier static într-o aplicație construită special pentru acest scop. Datele sunt introduse o singură dată, sunt vizibile tuturor celor implicați și se actualizează în timp real, fără să mai circule pe e-mail.

Calculul orelor se face automat. Aplicația preia programul de lucru și determină singură orele normale, orele suplimentare, turele de noapte sau zilele de concediu, eliminând marja de eroare umană. Astfel, datele ajung corecte la departamentul de salarizare, fără verificări suplimentare și fără negocieri de ultim moment legate de cine a lucrat și cât.

În plus, fiecare modificare lasă un istoric clar. Se poate vedea oricând cine a introdus sau a aprobat o valoare și la ce moment, ceea ce aduce transparență atât pentru angajator, cât și pentru angajat.

Acces de oriunde și pentru toți cei implicați

Un sistem modern de pontaj online poate fi accesat de pe calculator, telefon sau tabletă. Asta înseamnă că un angajat aflat pe teren sau în regim hibrid își poate înregistra orele fără să depindă de prezența la birou. Managerii, la rândul lor, aprobă pontajul de oriunde, iar departamentul de resurse umane preia datele centralizate la final de lună.

Fluxuri de aprobare clare

Aplicațiile de pontaj permit definirea unor fluxuri de aprobare pe mai mulți pași. Angajatul își introduce orele, liderul de echipă le verifică, iar resursele umane primesc datele deja validate. Fiecare are un rol clar, iar responsabilitatea nu mai apasă pe o singură persoană, așa cum se întâmpla atunci când un singur om centraliza totul într-un fișier.

Ce câștigă concret departamentul de resurse umane

Cel mai vizibil câștig este timpul. Orele petrecute lunar cu centralizarea fișierelor și corectarea erorilor pot fi redirecționate către activități cu valoare mai mare, precum recrutarea, integrarea noilor angajați sau dezvoltarea echipei. Pentru un departament mic, această diferență poate însemna câteva zile de muncă recuperate în fiecare lună.

Apoi este vorba de încredere în date. Atunci când pontajul se conectează direct cu salarizarea, informațiile trec dintr-un sistem în altul fără reintroducere manuală, ceea ce reduce riscul de greșeli. Rapoartele despre prezență, absenteism sau ore suplimentare devin un sprijin real pentru deciziile de management.

Nu trebuie ignorat nici aspectul legal. O aplicație serioasă se actualizează atunci când apar modificări în legislația muncii și este construită ținând cont de cerințele privind protecția datelor personale, lucru greu de garantat cu un simplu fișier.

Cum alegi soluția potrivită pentru compania ta

Nu orice aplicație de pontaj se potrivește oricărei organizații. Înainte de a alege, merită pornit de la nevoile concrete. O companie cu mulți angajați în producție, cu ture de noapte și muncă în weekend, are alte cerințe decât una cu personal preponderent de birou.

Un criteriu important este capacitatea soluției de a fi personalizată și de a se integra cu alte sisteme, în special cu cel de salarizare. O platformă modulară, care permite adăugarea de noi funcții pe măsură ce compania crește, este o investiție mai sigură pe termen lung.

Trecerea de la Excel la un sistem dedicat nu este doar o schimbare tehnică, ci una de mentalitate. Companiile care fac acest pas câștigă timp, reduc erorile și transformă o activitate altădată greoaie într-un proces clar și controlat.

Sursa foto: envato.com

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