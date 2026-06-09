DentOP a primit o vizită din partea reprezentantului implanturilor de tip Inno - Bosik Kim, la DentOP Grill Festival

Mai mult, DentOP este un ambasador certificat de Cowellmedi, datorită performanțelor remarcabile pe care au reușit să le atingă.

Implanturile INNO au fost integrate în protocoalele clinicii încă din primele etape de dezvoltare ale conceptului DentOP. Alegerea sistemului INNO a venit în urma dorinței de a utiliza implanturi cu stabilitate ridicată, predictibilitate și rezultate pe termen lung, aspecte esențiale în cazurile complexe de reabilitare orală.

Evenimentul DentOP Grill Festival a reunit pacienți, colaboratori și specialiști într-un cadru relaxat, construit în jurul ideii de comunitate și apropiere dintre medic și pacient. Vizita lui Bosik Kim a reprezentat și o reconfirmare a relației apropiate dintre producătorul sud-coreean și echipa DentOP, bazată pe încredere profesională.

„Încă de la început am ales să lucrăm cu implanturile INNO pentru că am avut încredere în calitatea sistemului și în rezultatele pe termen lung pe care le oferă pacienților. Pentru noi, continuitatea și predictibilitatea sunt extrem de importante”, a transmis Dr. Corrado Cazacu – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară.

La rândul său, Bosik Kim a apreciat relația construită cu echipa DentOP și nivelul ridicat al tratamentelor realizate în clinică, subliniind importanța colaborărilor stabile dintre producători și medicii care utilizează zi de zi aceste tehnologii. Mai mult, s-a bucurat de ocazia de a observa cum implanturile INNO sunt testate de pacienții clinicii, care s-au bucurat de preparate gustoase gătite de Chef Cătălin Scărlătescu și echipa sa.

Pentru a viziona cum a decurs discuția dintre Dr. cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dent-Alveolară și Bosik Kim, Manager de Vânzări World Wide al companiei sud-coreene Cowellmedi, accesați acest link.

Pentru mai multe detalii despre tratamentele oferite în cadrul clinicilor DentOP, cazurile rezolvate și evenimente viitoare, accesați link-ul: https://dentop.ro/.

Foto: DentOP

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE