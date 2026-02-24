Majoritatea persoanelor vătămate nu își cunosc drepturile reale. Asigurătorii mizează adesea pe această lipsă de informare pentru a oferi despăgubiri mult sub nivelul cuvenit. Aici intervine rolul unei echipe de specialiști care luptă pentru restabilirea echilibrului și pentru obținerea unei compensații corecte.

De ce să analizezi prima ofertă a asigurătorului?

O practică frecventă a companiilor de asigurări este contactarea rapidă a victimei, uneori chiar la câteva zile după accident. Agentul constatator propune o sumă de bani care poate părea atractivă pe moment, mai ales când există nevoi urgente legate de tratament sau reparații.

Această ofertă este aproape întotdeauna o capcană. Acceptarea ei implică semnarea unui acord prin care renunți la orice pretenție viitoare. Dacă starea ta de sănătate se agravează peste o lună sau dacă apar complicații care necesită noi intervenții chirurgicale, nu vei mai putea cere niciun leu în plus. Dosarul este considerat închis. Specialiștii recomandă să nu semnezi nimic fără a consulta un expert în despăgubiri, deoarece evaluarea reală a prejudiciului se poate face doar după stabilizarea completă a stării de sănătate.

Cum se evaluează suferința fizică și psihică

Legislația din România, aliniată la normele europene, prevede două tipuri majore de compensații. Daunele materiale sunt ușor de probat cu chitanțe și facturi (spitalizare, medicamente, transport, venituri nerealizate). În schimb, evaluarea suferinței este mult mai complexă.

Obținerea unor daune morale RCA corecte depinde de capacitatea de a transpune trauma într-un dosar solid. Nu există un preț standard pentru o fractură sau pentru o zi de spitalizare. Este un punctaj traumatologic care se calculează într-adevăr matematic, atunci când discutăm de despăgubiri pe cale amiabilă, ca fiind dublul salariului minim brut, de la momentul accidentului, dar punctajul care se acordă pentru fiecare leziune, de multe ori e interpretabil, pentru că spune de exemplu ca pentru o leziune să se acorde între 5-8 puncte. Aici intervin specialiștii, să demonstreze de ce pentru leziunea ta se va merge către punctajul maxim și nu cel minim cum e propus de asigurator. Sunt mai mulți factori variabili:

  • Numărul de zile de îngrijiri medicale. Acesta este stabilit exclusiv de medicul legist prin Certificatul Medico-Legal sau Raportul de expertiză medico-legală. Este cel care face legătura de cauzalitate între accident și vătămările corporale.
  • Vârsta victimei. O leziune care lasă sechele are un impact mai mare asupra unei persoane tinere, afectându-i viitorul profesional și social pe o perioadă mai lungă.
  • Prejudiciul estetic. Cicatricile vizibile, amputațiile sau orice modificare a aspectului fizic sunt punctate suplimentar în calculul final.
  • Trauma psihică. Șocul post-traumatic, frica de a mai urca într-o mașină, insomniile sau depresia necesită compensații distincte.

Rolul echipei Despagubiri-Rca.ro în proces

Lupta cu departamentele juridice ale marilor firme de asigurări este inegală pentru un simplu cetățean. Echipa de experți preia această povară de pe umerii tăi. Ei cunosc în detaliu jurisprudența în domeniu.

Procesul începe cu o analiză gratuită a cazului. Dacă există șanse de reușită, specialiștii vor gestiona totul. Obiectivul este maximizarea sumei obținute. asigurătorului rămâne nejustificat de mică.

Accidente cu elemente internaționale

Situația devine și mai complicată atunci când accidentul implică vehicule sau cetățeni străini. Bariera lingvistică și necunoașterea legislației din altă țară pot duce la pierderea dreptului la despăgubire. Dacă ai fost implicat într-un accident în străinătate sau dacă ai fost lovit în România de o mașină înmatriculată în alt stat, procedurile sunt specifice. Despagubiri-Rca.ro colaborează cu parteneri externi pentru a soluționa aceste dosare. Indiferent unde s-a produs evenimentul, atâta timp cât ești nevinovat, ai dreptul la o reparație integrală a prejudiciului.

Drepturile pasagerilor din mașina vinovatului

Un aspect mai puțin cunoscut este dreptul pasagerilor la despăgubiri, chiar dacă se aflau în mașina șoferului care a produs accidentul. Legea RCA protejează toate victimele, cu excepția șoferului vinovat.

Astfel, dacă erai pasager în mașina unui prieten sau a unei rude care a provocat un accident și ai suferit leziuni, asigurarea RCA a șoferului respectiv te va despăgubi. Nu trebuie să îți fie teamă că îi vei face rău șoferului. Banii nu vin din buzunarul lui, ci de la firma de asigurări unde a plătit polița. Este un drept legal pe care nu ar trebui să îl ignori.

Recuperarea fizică și emoțională după un accident este un proces de durată care necesită resurse financiare. Banii nu pot șterge trauma, dar pot asigura accesul la cele mai bune tratamente și pot compensa pierderile suferite. Informarea corectă și sprijinul unor profesioniști sunt singurele garanții că vei primi ceea ce ți se cuvine, fără a fi victima unor abuzuri procedurale.

