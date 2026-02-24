De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor speciale, declarată constituțională de CCR acum o săptămână

„Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, a precizat Președinția.

Amintim că CCR a decis pe 18 februarie că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. Cu toate acestea, deși a trecut aproape o săptămână, președintele Nicușor Dan nu a promulgat legea.

La scurt timp după decizia CCR, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan va merge joi, 26 februarie, la Bruxelles, unde va discuta cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația PNRR-ului României. Printre altele, Bolojan va încerca să o convingă pe von der Leyen ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

