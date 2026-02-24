Zelenski parcurge – timp de 19 minute – acest labirint de tuneluri, un complex vast de birouri şi săli de şedinţă care a fost construit pe vremea Uniunii Sovietice și modernizat de Ucraina după obținerea independenței, în 1991.

„Multe lucruri au fost îndeplinite chiar aici. Echipa noastră se afla aici, guvernul, reuniuni zilnice cu militarii, apeluri, căutarea de soluţii, tot ceea ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste”, spune șeful statului ucrainean.

În aceste infrastructuri secrete, fortificate şi extrem de securizate, unele dintre încăperi sunt alocate în mod specific preşedinţiei, iar altele guvernului şi parlamentului.

„În acest birou, în această cameră mică de buncăr de sub strada Bankova (sediul Președinției Ucrainei – n.r.), am purtat primele discuţii cu lideri din întreaga lume, la începutul războiului” la scară largă, dezvăluie el.

Potrivit lui Zelenski, „sute de persoane” munceau în această reţea de buncăre în primele ore de la lansarea invaziei la scară largă.

În timp ce lumea urmărea siderată așa-zisa „operațiune militară specială” declanșată de liderul rus Vladimir Putin pe 24 februarie 2022, Volodimir Zelenski negocia atunci cu Joe Biden, fostul preşedinte al Statelor Unite.

„Aici am auzit: «Volodimir, există o ameninţare, trebuie să pleci de urgenţă. Suntem pregătiţi să te ajutăm să pleci»”, a declarat el.

Președintele ucrainean a refuzat și cerut ajutor ca să reziste în fața invadatorilor ruși.

El voia arme, nu „un taxi”. La patru ani distanță, nu şi-a schimbat poziţia, conchide ziarul francez.

