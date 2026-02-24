Pe pagina de Facebook „Little Kid, Big City-New York” a fost postat un clip video cu acesta.

„Filmat dis-de-dimineață, luni, 23 februarie, la ora 6:40, în Times Square”, se arată în postare.

Conform Serviciului Național de Meteorologie, în anumite zone din Rhode Island și Massachusetts s-au înregistrat până la 94 cm de zăpadă, în timp ce Parcul Central din New York a fost acoperit de un strat de 48 cm, relatează BBC Newsround.

Rhode Island, cel mai mic stat american, a fost cel mai grav afectat, fiind lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din istoria sa. În capitala Providence s-a înregistrat un strat de 91 cm de zăpadă, depășind recordul anterior de 72,6 cm stabilit în februarie 1978.

New York, cu o populație de peste 8 milioane de locuitori, a fost paralizat luni, 23 februarie 2026, când primarul Zohran Mamdani a impus o interdicție totală de circulație. Măsura a fost ridicată la prânz, dar până atunci drumurile, autostrăzile și podurile din oraș au fost complet închise.

De asemenea, zborurile au fost perturbate, cu 5.706 curse anulate luni, iar alte 2.000 au fost anulate marți, conform site-ului de monitorizare FlightAware. Milioane de elevi au avut parte de o „zi liberă de la școală” din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Iarna extrem de rece din New York ar putea avea un efect neașteptat: o reducere semnificativă a numărului de șobolani din oraș. Condițiile meteorologice dure din această iarnă, descrise drept „istorice”, ar putea funcționa ca un mecanism natural de selecție împotriva rozătoarelor.



