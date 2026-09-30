Detergenți și dezinfectanți în clinicile medicale: care este diferența și de ce sunt importante?

Într-o clinică medicală, curățenia nu înseamnă doar îndepărtarea murdăriei vizibile. Suprafețele sunt utilizate zilnic de pacienți, medici și personal auxiliar, iar unele dintre ele sunt atinse foarte frecvent. Din acest motiv, alegerea corectă și utilizarea corespunzătoare a detergenților și dezinfectanților fac parte dintr-un sistem mai amplu de prevenire și control al infecțiilor.Deși termenii sunt uneori folosiți ca și cum ar avea același înțeles, detergentul și dezinfectantul au roluri diferite. Într-un protocol corect, fiecare este utilizat în funcție de tipul suprafeței, nivelul de contaminare și riscul asociat spațiului.

Care este diferența dintre detergent și dezinfectant?

Detergentul este destinat în principal curățării. Acesta ajută la îndepărtarea murdăriei, a materiilor organice, a grăsimilor și a altor reziduuri de pe suprafețe. Procesul presupune atât acțiunea produsului de curățare, cât și acțiunea mecanică prin frecare și îndepărtarea murdăriei.

Dezinfectantul are un alt scop: este utilizat pentru inactivarea sau distrugerea microorganismelor de pe obiecte și suprafețe neînsuflețite. Eficiența sa depinde de produsul utilizat, concentrație, microorganismele vizate, suprafață și timpul de contact indicat de producător.

Pe scurt, detergentul îndepărtează murdăria, în timp ce dezinfectantul acționează asupra microorganismelor. Unele produse combină cele două funcții, fiind formulate ca detergenți-dezinfectanți.

De ce este necesară curățarea înaintea dezinfecției?

În mediile medicale, ordinea operațiunilor este importantă. Materia organică și murdăria de pe o suprafață pot interfera cu acțiunea dezinfectantului. Din acest motiv, se recomandă curățarea înaintea dezinfecției, cu excepția situațiilor în care este utilizat un produs combinat detergent-dezinfectant, conform instrucțiunilor sale.

De asemenea, curățarea este privită ca o etapă prin care sunt îndepărtate materialele organice și anorganice, facilitând ulterior contactul dezinfectantului cu suprafața. În instrucțiunile sale pentru spațiile de îngrijire medicală, se recomandă separarea etapei de curățare cu detergent și a etapei de dezinfecție.

Prin urmare, simpla aplicare a unui dezinfectant peste o suprafață murdară nu reprezintă întotdeauna o procedură corectă de dezinfecție.

Unde sunt importanți detergenții în clinicile medicale?

Detergenții sunt necesari pentru întreținerea obișnuită a numeroase suprafețe dintr-o clinică. Pot fi utilizați pentru pardoseli, mobilier, suprafețe administrative sau alte zone în care principala necesitate este îndepărtarea murdăriei.

Pentru multe proceduri de curățare din unitățile medicale, pot fi utilizați detergenți neutri, iar produsul trebuie ales ținând cont de materialul care urmează să fie curățat.

Există și produse specializate pentru anumite suprafețe, precum pardoselile, geamurile sau grupurile sanitare.

În plus, nu toate suprafețele unei clinici prezintă același nivel de risc. Pentru spațiile administrative, de exemplu, detergentul și apa pot fi suficiente pentru curățarea obișnuită, în timp ce zonele de îngrijire a pacienților pot necesita proceduri suplimentare, în funcție de risc.

Când este necesar dezinfectantul?

Dezinfectarea este deosebit de importantă pentru suprafețele care pot fi contaminate cu microorganisme și pentru zonele cu atingere frecventă. Printre exemple se numără barele paturilor, mesele pentru pacienți, mânerele, anumite echipamente medicale necritice și alte suprafețe din zona pacientului.

Suprafețele contaminate cu sânge sau alte materiale potențial infecțioase necesită, de asemenea, o abordare specifică de decontaminare și dezinfecție.

Frecvența dezinfecției nu trebuie stabilită arbitrar. Ea trebuie corelată cu tipul spațiului, frecvența utilizării, nivelul de risc și protocoalele clinicii.

De ce nu trebuie folosit dezinfectantul pentru orice suprafață?

Mai mult dezinfectant nu înseamnă automat o curățenie mai bună. Pardoselile din unitățile medicale, de exemplu, necesită în mod obișnuit o dezinfecție bună, iar pentru anumite suprafețe cu risc redus curățarea regulată cu detergent și apă poate fi adecvată.

Utilizarea produsului trebuie să țină cont și de compatibilitatea cu suprafața, de siguranța personalului și de instrucțiunile producătorului. Concentrațiile incorecte sau utilizarea unui produs într-un mod diferit de cel indicat pot reduce eficiența procedurii și pot crea riscuri inutile.

Cum se folosesc corect detergenții și dezinfectanții?

Pentru o clinică medicală, este important ca procedurile de curățare și dezinfecție să fie standardizate. În funcție de suprafață și de nivelul de risc, acestea pot include:

îndepărtarea murdăriei și a materialelor organice;

curățarea cu detergent și acțiune mecanică;

îndepărtarea reziduurilor, dacă produsul și procedura o impun;

aplicarea dezinfectantului atunci când este necesară dezinfecția;

respectarea concentrației recomandate;

respectarea timpului de contact indicat de producător;

utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător;

curățarea și întreținerea ustensilelor folosite pentru igienizare.

Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor din zonele de îngrijire, utilizarea unor materiale curate și separarea etapelor de curățare și dezinfecție.

Alegerea produselor trebuie făcută în funcție de spațiu

Nu există un singur detergent sau un singur dezinfectant potrivit pentru toate zonele unei clinici. Alegerea trebuie făcută în funcție de suprafață, tipul de murdărie, nivelul de risc și procedurile interne.

Pentru o clinică, este important ca personalul responsabil de curățenie să cunoască diferențele dintre produse și să urmeze instrucțiunile de utilizare. Se recomandă, de asemenea, instruirea personalului și standardizarea protocoalelor de curățare și dezinfecție în unitățile medicale.

Detergentul și dezinfectantul se completează, nu se înlocuiesc

Curățenia și dezinfecția sunt două etape distincte ale întreținerii unui spațiu medical. Detergentul contribuie la îndepărtarea murdăriei și a materiei organice, iar dezinfectantul este utilizat atunci când este necesară reducerea microorganismelor de pe suprafețe.