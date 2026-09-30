Odată cu scăderea temperaturilor în lunile de toamnă, septembrie și octombrie aduc o provocare neplăcută pentru proprietarii de case și apartamente. Ploșnița verde puturoasă și ploșnița asiatică marmorată încep să caute adăpost în spații încălzite și protejate pentru a supraviețui sezonului rece, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Deși aceste insecte nu prezintă un pericol direct pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor de companie, prezența lor în număr mare devine extrem de deranjantă.

Apariția acestor dăunători în locuință nu are nicio legătură cu igiena sau curățenia spațiului. Insectele caută pur și simplu spații înguste, crăpături și locuri ferite de curent unde pot rămâne în stare de amorțeală până la sosirea primăverii.

Cum blochezi căile de acces ale insectelor în locuință

Pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor, specialiștii de la Autoritatea Maghiară pentru Siguranța Lanțului Alimentar (Nébih) recomandă o inspecție riguroasă a tuturor punctelor vulnerabile ale Casei.

Ramele ușilor și ferestrelor, casetele obloanelor, zonele din apropierea cornișelor, precum și găurile prin care trec cablurile sau țevile trebuie verificate atent.

Orice crăpătură fină identificată poate fi sigilată eficient cu ajutorul siliconului, iar sub ușile de la intrare se pot aplica benzi speciale de etanșare.

De asemenea, plasele de protecție împotriva țânțarilor trebuie inspectate pentru a vă asigura că nu prezintă rupturi sau mici spații libere pe margini.

O atenție deosebită trebuie acordată ramelor jaluzelelor exterioare, care reprezintă mediul ideal de ascundere pentru ploșnițe înainte de a găsi o cale de a intra în cameră.

De ce nu trebuie să zdrobești niciodată o ploșniță

Dacă observi câteva exemplare în interior, prima reacție ar putea fi eliminarea lor fizică imediată, însă specialiștii avertizează că zdrobirea este cea mai proastă opțiune.

Când sunt strivite, aceste insecte eliberează o secreție defensivă cu un miros extrem de persistent și neplăcut, care se curăță foarte greu de pe suprafețe sau piele.

Cea mai sigură metodă de colectare manuală presupune folosirea unor mănuși de cauciuc. Insectele pot fi prinse ușor și aruncate într-un recipient ce conține apă amestecată cu detergent de vase.

O altă variantă eficientă este utilizarea aspiratorului, însă sacul sau recipientul de colectare trebuie golit imediat în exteriorul casei pentru a preveni scăparea lor sau împrăștierea mirosului neplăcut în aerul din cameră.

Remediile casnice populare — cum ar fi oțetul, menta, lavanda, usturoiul sau diversele uleiuri esențiale — nu reprezintă soluții garantate împotriva acestor insecte, avertizează experții Nébih.

În plus, insecticidele obișnuite de uz casnic se dovedesc de cele mai multe ori ineficiente în cazul ploșnițelor de toamnă.

Măsuri de protecție și reguli de igienă în călătorii

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) recomandă aplicarea unei strategii integrate de gestionare a dăunătorilor, bazată pe prevenție și ordine strictă.

Pentru protejarea saltelelor și a podelelor, se pot utiliza huse de protecție speciale, proiectate și testate împotriva insectelor, care trebuie menținute intacte pe parcursul întregului an.

Lenjeria de pat, păturile și hainele lăsate pe podea trebuie spălate și uscate periodic la temperaturi înalte. Coșul de rufe murdare reprezintă un alt loc frecvent de ascundere și trebuie igienizat regulat.

Experții precizează că încercările improvizate de înghețare sau de creștere a temperaturii din cameră nu funcționează, deoarece tratamentele termice eficiente necesită echipamente profesionale și temperaturi controlate pe perioade lungi.

Experții de la Universitatea din Minnesota adaugă o serie de recomandări esențiale pentru prevenirea infestărilor:

Evitați aducerea în casă a pieselor de mobilier, saltelelor sau ramelor de pat găsite pe stradă sau abandonate.

Inspectați minuțios orice piesă de mobilier second-hand sau închiriată înainte de a o introduce în locuință.

În timpul călătoriilor, verificați atent camera de hotel, cu accent pe cusăturile saltelei, lenjeria de pat și spațiile de depozitare.

Păstrați valizele și rucsacurile departe de pat sau canapea și inspectați-le atent înainte de împachetare.

Spălați imediat hainele purtate în călătorie la cea mai înaltă temperatură permisă de material sau păstrați-le în pungi din plastic sigilate până la spălare.