Castane coapte perfect la airfryer: trucul simplu pentru a le crăpa cojile și a deveni delicioase în doar 15 minute

Toamna aduce cu ea mirosuri inconfundabile, iar printre cele mai iubite se numără cel al castanelor proaspăt coapte. Nu ai nevoie de un cuptor pentru a te bucura de această delicatesă acasă. Cu ajutorul unei friteuze cu aer cald, castanele pot fi gata în doar 15 minute, fără să îți umpli apartamentul de fum, conform Kertészkedj.

Secretul stă în alegerea castanelor dulci

Primul pas? Asigură-te că folosești doar castane dulci, cele care se găsesc în piețe și magazine. Doar fructul castanului dulce este potrivit pentru copt. Evită castanele sălbatice pe care le găsești prin parcuri – nu sunt comestibile. Le poți diferenția după coajă: castanele dulci au o coajă cu spini denși și moi, pe când cele sălbatice au spini mai rari și mai scurți.

Cum alegi castanele perfecte

Pentru un rezultat ideal, este esențial să alegi castane de calitate. Asigură-te că acestea sunt tari, ferme și au coaja lucioasă. Dacă întâlnești castane șifonate, crăpate sau cu găuri, evită-le. Un alt truc util: pune-le în apă. Castanele care plutesc la suprafață sunt, de obicei, goale sau infestate cu viermi și nu ar trebui folosite.

Ghid pas cu pas pentru prepararea castanelor în friteuza cu aer cald

Preîncălzește friteuza la 190 de grade Celsius. Spală castanele bine și usucă-le cu un prosop de hârtie. Taie un X mare pe partea bombată a castanelor, folosind un cuțit mic și ascuțit. Incizia trebuie să pătrundă coaja exterioară, dar și membrana maro de dedesubt. Pune castanele în friteuză, într-un singur strat, cu partea tăiată în sus. Coace timp de 15-17 minute, agitând coșul o dată sau de două ori pentru a te asigura că se coc uniform. Castanele mai mari pot necesita un timp de coacere ușor mai lung. Înfășoară-le într-un prosop de bucătărie curat sau pune-le într-o pungă de hârtie imediat ce le scoți din friteuză și lasă-le să stea acolo timp de cel puțin 5 minute. Curăță castanele cât sunt încă fierbinți, pentru a îndepărta cu ușurință coaja și membrana.

De ce este esențial prosopul de bucătărie?

Un detaliu pe care mulți îl omit? Lăsarea castanelor să aburească învelite într-un prosop de bucătărie. Acest pas simplu face minuni: interiorul devine mai moale și mai cremos, iar coaja și membrana se desprind cu ușurință. Acesta este secretul pentru castanele perfecte.

Greșelile frecvente pe care să le eviți

Tăieturi prea mici – Dacă incizia nu pătrunde și membrana maro, coaja va rămâne lipită de miez. Fără tăieturi – Fără o crestătură, aburul din interior va face ca unele castane să explodeze. Prea multe castane deodată – Dacă le înghesui, se vor coace neuniform. Mai bine le prepari în tranșe. Curățarea rece – Coaja se va lipi din nou dacă aștepți prea mult. Curăță-le imediat ce s-au răcorit puțin.

Alternative pentru cuptorul clasic