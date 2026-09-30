Castane coapte perfect la airfryer: trucul simplu pentru a le crăpa cojile și a deveni delicioase în doar 15 minute

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Toamna aduce cu ea mirosuri inconfundabile, iar printre cele mai iubite se numără cel al castanelor proaspăt coapte. Nu ai nevoie de un cuptor pentru a te bucura de această delicatesă acasă. Cu ajutorul unei friteuze cu aer cald, castanele pot fi gata în doar 15 minute, fără să îți umpli apartamentul de fum, conform Kertészkedj.
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Primul pas? Asigură-te că folosești doar castane dulci, cele care se găsesc în piețe și magazine. Doar fructul castanului dulce este potrivit pentru copt. Evită castanele sălbatice pe care le găsești prin parcuri – nu sunt comestibile. Le poți diferenția după coajă: castanele dulci au o coajă cu spini denși și moi, pe când cele sălbatice au spini mai rari și mai scurți.
Pentru un rezultat ideal, este esențial să alegi castane de calitate. Asigură-te că acestea sunt tari, ferme și au coaja lucioasă. Dacă întâlnești castane șifonate, crăpate sau cu găuri, evită-le. Un alt truc util: pune-le în apă. Castanele care plutesc la suprafață sunt, de obicei, goale sau infestate cu viermi și nu ar trebui folosite.
Un detaliu pe care mulți îl omit? Lăsarea castanelor să aburească învelite într-un prosop de bucătărie. Acest pas simplu face minuni: interiorul devine mai moale și mai cremos, iar coaja și membrana se desprind cu ușurință. Acesta este secretul pentru castanele perfecte.
Dacă nu ai o friteuză cu aer cald, nu este nicio problemă. Poți folosi un cuptor obișnuit. Preîncălzește-l la 200 de grade Celsius și coace castanele cu partea tăiată în sus timp de 20-25 de minute. Nu uita să le lași apoi să se odihnească într-un prosop de bucătărie curat pentru cel mai bun rezultat.