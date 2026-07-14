Este una dintre cele mai grele vești pe care le poate auzi cineva la stomatolog: „Din păcate, acești dinți nu mai pot fi salvați.” Pentru mulți pacienți, urmează un val de întrebări, de ce s-a ajuns aici, ce se întâmplă mai departe și, mai ales, cum va arăta viața de zi cu zi după extracție.

Vestea bună este că, odată luată această decizie, astăzi există soluții moderne de reabilitare orală care redau, practic, o dantură complet funcțională și estetică, într-un timp mult mai scurt decât acum câțiva ani, fără perioade lungi în care pacientul rămâne fără dinți sau cu soluții provizorii incomode.

Cum se ajunge la decizia de extracție

Stomatologia modernă a împins foarte mult limitele în ceea ce privește păstrarea dinților naturali, tratament de canal, chirurgie parodontală, reconstrucții coronare. Dar există situații în care menținerea unui dinte natural face mai mult rău decât bine:

  • Boală parodontală avansată: osul care susține dintele s-a resorbit semnificativ, iar dintele este mobil, fără șanse reale de stabilizare.
  • Infecții recurente, care nu răspund la tratament și se extind la dinții și osul din jur.
  • Fracturi sub linia gingiei, care nu mai permit o restaurare stabilă.
  • Carii extinse, care au distrus cea mai mare parte din structura dintelui.

Diagnosticul se pune în urma unei radiografii (ideal, una 3D, care arată în detaliu structura osoasă) și a unui consult clinic amănunțit. 

Decizia nu se ia niciodată la întâmplare, ci pe baza unor criterii clare: cât țesut sănătos mai există, cât de stabilă este rădăcina, cât de avansată este infecția și cât de previzibil este rezultatul pe termen lung al unui eventual tratament de salvare.

Ce se întâmplă după extracție: reabilitarea completă a danturii

Aici apare, de multe ori, cea mai mare temere a pacienților: „Dacă mi se scot dinții, ce urmează?” Vestea bună este că extracția nu mai înseamnă, astăzi, o perioadă lungă fără dinți sau o proteză mobilă instabilă ca unică soluție.

Pentru cazurile de dinți lipsă multipli sau pentru edentație totală (lipsa tuturor dinților de pe o arcadă), una dintre cele mai folosite soluții moderne de reabilitare orală este un tratament cu implant dentar All-on-4

Practic, o arcadă întreagă de dinți este susținută de doar 4 implanturi, poziționate strategic în zonele cu os suficient de dens, evitând astfel, în majoritatea cazurilor, nevoia de grefe osoase suplimentare. Pentru pacienții cu o structură osoasă ceva mai redusă sau care au nevoie de o stabilitate suplimentară, există și varianta All-on-6, cu 6 implanturi.

De ce reabilitarea de tip All-on schimbă complet experiența pacientului

Spre deosebire de tratamentele clasice, care presupun uneori luni întregi de așteptare între extracție și o lucrare fixă, reabilitarea de tip All-on-4/All-on-6 oferă un traseu mult mai scurt și mai puțin dificil:

  • Chiar în ziua intervenției sau la scurt timp după (de regulă în 24-48 de ore), pacientul primește o lucrare fixă provizorie, care îi permite să mănânce și să vorbească normal, cu un aspect estetic bun, chiar din perioada de vindecare.
  • Nu există o etapă „fără dinți”, spre deosebire de protocoalele mai vechi, în care pacientul purta uneori luni de zile o proteză provizorie mobilă, incomodă și instabilă.
  • Numărul de implanturi este optimizat (4 sau 6, în funcție de caz), ceea ce reduce atât timpul de intervenție, cât și, de multe ori, nevoia de proceduri suplimentare complexe precum grefele osoase.
  • Lucrarea finală, definitivă, se realizează ulterior, după ce implanturile s-au integrat complet în os, un proces care durează, de regulă, câteva luni și este adaptată perfect gurii fiecărui pacient, pentru un rezultat stabil pe termen lung.

Practic, întreaga filozofie a acestui tip de reabilitare este să scurteze cât mai mult drumul dintre „nu mai am dinți funcționali” și „am o dantură fixă, stabilă, cu care pot trăi normal”, fără compromisuri majore pe parcurs.

De ce tot mai mulți pacienți aleg să trateze acasă, nu în străinătate

Un fenomen tot mai vizibil în ultimii ani este „turismul dentar”, pacienți care aleg să meargă în alte țări, adesea în Turcia, pentru tratamente stomatologice complexe, atrași de prețuri aparent mai mici. 

Ce se pierde, însă, de multe ori în ecuație, sunt: comunicarea directă cu medicul pe tot parcursul tratamentului, posibilitatea unui control rapid în caz de complicații și continuitatea îngrijirii pe termen lung.

Nu întâmplător, tot mai mulți pacienți care erau inițial hotărâți să plece în străinătate ajung să aleagă, în final, o clinică din România, motivul fiind, de cele mai multe ori, combinația dintre prețuri competitive, comunicare fără bariere și siguranța de a avea medicul „la un telefon distanță” în caz de nevoie, nu la câteva ore de zbor.

Etapele unui tratament All-on-4, pe scurt

  1. Consultația inițială: include o radiografie 3D (CT dentar) și o evaluare clinică amănunțită, pentru a stabili dacă All-on-4 sau All-on-6 este soluția potrivită.
  2. Intervenția chirurgicală: durează, de regulă, aproximativ 2 ore, timp în care sunt inserate implanturile.
  3. Lucrarea fixă provizorie: montată în 24-48 de ore de la intervenție, pentru un rezultat funcțional și estetic imediat.
  4. Perioada de vindecare: de câteva luni, timp în care implanturile se integrează în os.
  5. Lucrarea finală, definitivă: realizată și montată după vindecarea completă.

Extracția unor dinți care nu mai pot fi salvați nu înseamnă, astăzi, sfârșitul unei danturi funcționale, ci începutul unui proces de reabilitare gândit să fie cât mai rapid și mai puțin dificil pentru pacient. 

Soluții precum All-on-4 sau All-on-6 au schimbat complet modul în care arată acest parcurs: de la o etapă lungă și incomodă, s-a ajuns la un traseu clar, cu o lucrare fixă chiar din primele zile și un rezultat final stabil pe termen lung.

Decizia corectă, atât cea de extracție, cât și cea privind soluția de reabilitare potrivită,  vine întotdeauna în urma unei evaluări clinice complete, cu investigații imagistice de calitate, nu a unei presupuneri. 

Un consult amănunțit este singurul mod prin care un pacient poate afla, cu adevărat, care este cel mai potrivit drum de urmat pentru situația lui.

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