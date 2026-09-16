Două oferte pentru același acoperiș, două sume foarte diferite. Ce compari înainte să alegi

Ai chemat două echipe să vadă casa, le-ai explicat ce vrei și ai primit două oferte. Una pare rezonabilă, cealaltă este considerabil mai mare. Suprafața este aceeași, ambele echipe spun că folosesc țiglă metalică, iar termenul de execuție nu diferă prea mult. De unde apare, atunci, diferența de bani?

Ai chemat două echipe să vadă casa, le-ai explicat ce vrei și ai primit două oferte. Una pare rezonabilă, cealaltă este considerabil mai mare. Suprafața este aceeași, ambele echipe spun că folosesc țiglă metalică, iar termenul de execuție nu diferă prea mult. De unde apare, atunci, diferența de bani?

Prima reacție este să te întrebi dacă oferta scumpă este umflată sau dacă din cea ieftină lipsește ceva. Ambele situații sunt posibile, dar niciuna nu poate fi stabilită doar uitându-te la total. Diferențele apar adesea în lucrările incluse, în materialele ofertate și, mai ales, în ce rămâne de plătit separat.

Înainte să alegi, merită să aduci cele două oferte la aceeași listă de lucrări. Abia atunci comparația începe să aibă sens.

Mai întâi, verifică dacă ofertele sunt pentru aceeași lucrare

Expresia „schimbat acoperișul” poate însemna lucruri diferite. Pentru un proprietar, înseamnă că se demontează tot ce este deteriorat și se reface acoperișul până la ultimul burlan. Pentru o echipă, oferta poate acoperi doar înlocuirea învelitorii, cu păstrarea lemnului și a sistemului de colectare a apei.

Să presupunem că ai o casă veche și vrei să înlocuiești țigla cu tablă. Prima ofertă include demontarea țiglei, folia, șipcile și montarea învelitorii. A doua cuprinde și înlocuirea unei părți din astereală, jgheaburi noi, refacerea racordului la horn și evacuarea materialelor demontate.

Totalurile nu pot fi comparate direct. Echipele au ofertat lucrări diferite, chiar dacă pe ambele documente scrie „acoperiș complet”.

Când soliciți o ofertă de montaj acoperis, descrie cât mai clar ce dorești și cere ca operațiunile incluse să fie trecute separat. O discuție la fața locului ajută, dar înțelegerea trebuie să se regăsească și în documentul pe baza căruia accepți lucrarea.

Ce suprafață a calculat fiecare echipă?

Înainte să compari prețul pe metru pătrat, verifică numărul de metri pătrați din fiecare ofertă.

Suprafața casei la sol nu este suprafața acoperișului. Pantele, streșinile și forma acestuia influențează măsurătoarea. În plus, cantitatea de material comandată poate fi diferită de suprafața efectivă a învelitorii, din cauza suprapunerilor, debitărilor și pierderilor rezultate din geometria acoperișului.

O ofertă poate prezenta suprafața măsurată, iar alta cantitatea de tablă necesară pentru comandă. Dacă acest lucru nu este explicat, pare că unul dintre executanți a adăugat metri în plus.

Întreabă ce reprezintă fiecare cantitate și la ce suprafață se aplică manopera. Dacă există diferențe mari între măsurători, clarifică-le înainte de comandarea materialelor. Prețul pe metru pătrat spune puține lucruri atunci când baza de calcul nu este aceeași.

„Țiglă metalică” nu este o specificație suficientă

Două oferte pot menționa același producător și totuși să includă produse diferite. Contează modelul, grosimea nominală a tablei, tipul de acoperire și finisajul. Chiar și în gama aceluiași producător pot exista variante cu prețuri și condiții de garanție diferite.

Pe ofertă ar trebui să poți identifica produsul, nu doar să citești „tablă de calitate” sau „material premium”.

Același lucru este valabil pentru straturile de sub învelitoare. Ce folie se montează? Ce dimensiuni au șipcile și contrașipcile? Este inclusă astereala sau se păstrează cea existentă? Sunt prevăzute materialele necesare pentru detaliile acoperișului?

Nu trebuie să devii specialist în materiale. Ai nevoie însă de denumiri și caracteristici suficient de clare încât să verifici dacă primești ceea ce ai acceptat. O formulare vagă lasă prea mult loc pentru interpretări.

Accesoriile pot schimba considerabil totalul

Învelitoarea ocupă cea mai mare suprafață și atrage atenția în ofertă. Totuși, lucrarea cuprinde și coame, dolii, borduri, șorțuri, elemente de racordare, fixări și, după caz, componente pentru ventilare sau oprirea zăpezii.

La un acoperiș simplu, în două ape, lista poate fi relativ scurtă. La unul cu mai multe pante, lucarne și intersecții, cresc atât cantitățile de accesorii, cât și munca necesară pentru montarea lor.

Verifică dacă acestea sunt incluse în total sau apar ca poziții care urmează să fie calculate ulterior. La jgheaburi și burlane, cere să fie precizate și componentele aferente: cârlige, coturi, îmbinări, capace, colectoare și brățări.

„Jgheab inclus” poate părea suficient într-o conversație. Într-un deviz, ai nevoie să știi dacă este vorba despre sistemul montat complet și ce trasee de evacuare a apei au fost prevăzute.

Ce se întâmplă cu lemnul ascuns sub învelitoare?

La renovări, unele probleme devin vizibile numai după demontare. O evaluare inițială poate identifica anumite degradări, dar nu poate confirma întotdeauna starea fiecărui element acoperit.

Diferența dintre oferte poate veni tocmai de aici. O echipă include înlocuirea unei cantități estimate de lemn. Alta presupune că întreaga structură și astereala pot fi păstrate.

Nici estimarea, nici păstrarea elementelor existente nu trebuie acceptate fără explicații. Întreabă ce a putut fi verificat, ce rămâne incert și cum vor fi calculate eventualele intervenții suplimentare.

O procedură clară presupune să vezi problema descoperită, să primești explicația intervenției și costul acesteia înainte să aprobi continuarea. Modificările importante ale structurii pot necesita și evaluarea unui specialist în structuri.

Pentru lucrări de reparatii acoperisuri, delimitarea dintre defectul identificat și starea elementelor din jur contează în mod deosebit. O intervenție locală trebuie discutată în raport cu problema constatată, fără să presupui nici că rezolvă orice infiltrație, nici că întregul acoperiș trebuie automat înlocuit.

Demontarea și evacuarea sunt două operațiuni diferite

„Dăm jos acoperișul vechi” nu înseamnă neapărat că materialele vor fi și încărcate, transportate și evacuate.

Uneori, oferta include doar demontarea și coborârea lor în curte. Proprietarul descoperă ulterior că trebuie să găsească transport și să plătească separat pentru eliberarea spațiului.

Clarifică de la început cine se ocupă de materialele demontate, unde vor fi depozitate temporar și ce costuri sunt incluse. Dacă vrei să păstrezi țigla recuperabilă sau anumite elemente din lemn, spune acest lucru înainte de începerea lucrării. Demontarea cu recuperare poate presupune un mod de lucru diferit.

Tot aici merită discutate accesul în curte, protejarea bunurilor și curățenia la final.

Manopera include și organizarea lucrării

Două case cu suprafețe apropiate pot presupune condiții de lucru foarte diferite. Contează înălțimea, panta, accesul pentru aprovizionare, posibilitatea de a amplasa schele și complexitatea detaliilor.

Dacă familia locuiește în casă pe durata intervenției, întreabă cum va fi etapizată demontarea și ce măsuri de protecție temporară sunt prevăzute în caz de ploaie.

Într-o ofertă de montaj acoperis, merită clarificat dacă prețul include schelele, ridicarea materialelor și celelalte mijloace necesare execuției. Aceste cheltuieli pot explica o parte din diferența dintre două totaluri, deși nu se văd în fotografia acoperișului terminat.

Ce trebuie să fie clar înainte de avans

După ce ai comparat lucrările și materialele, verifică și condițiile în care se va desfășura colaborarea. Oferta, contractul și calendarul de plată ar trebui să spună aceeași poveste.

Cere clarificări pentru câteva puncte esențiale:

Prețul prezentat este totalul de plată? Include TVA, dacă este aplicabil?

Ce operațiuni și materiale sunt excluse?

Cum se aprobă și se calculează lucrările suplimentare?

De ce etape sunt legate plățile?

Ce garanție se oferă pentru execuție și separat pentru materiale?

Cum se face verificarea lucrării la final?

O ofertă mai scumpă nu dovedește singură o execuție mai bună. Nici una mai mică nu înseamnă automat materiale slabe. Important este să poți urmări ce primești pentru suma cerută și unde pot apărea alte cheltuieli.