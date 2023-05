Dr. Brândușa Masoud, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală: „Medicii imagiști sunt, practic, nucleul spitalului, ȋn jurul cărora se conturează celelalte secții”

Dr. Brândușa Masoud, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, coordonează Departamentul de Radiologie și Imagistică Medicală al Spitalului Memorial Băneasa. Ȋn interviul pe care ni l-a acordat, a vorbit despre provocările și importanța medicului imagist ȋntr-o unitate medicală.

–Spuneți-ne câteva detalii despre dumneavoastră, ca o scurtă prezentare.

–Dr. Brândușa Masoud: Sunt medic primar radiolog, cu 23 de ani experiență ȋn imagistica medicală. Am făcut rezidențiatul în Institutul Clinic Fundeni, sub îndrumarea prof. dr. Șerban Georgescu și prof. dr. Constantin Zaharia, care au fost pedagogi dedicați. Dedicarea lor, spiritul pedagogic desăvârșit și atenția aplecată spre cele mai mici detalii și tehnici de lucru pe care le aplicau m-au inspirat și au reusit să mă facă să îmi placă foarte mult specialitatea pe care am ales-o, începând cu examinările de bază din cadrul imagisticii medicale, adică banalele radiografii pulmonare, până la cele mai complexe examinări RMN. Dacă ar fi să pornesc din nou la drum, nu aș alege altă specialitate medicală, deoarece aceasta îmi place foarte mult și o găsesc extrem de complexă. Chiar dacă de cele mai multe ori nu interacționăm direct cu pacienții, consider că rolul nostru este vital în identificarea patologiilor acestora și în ceea ce privește traseul lor medical. Suntem într-un fel medicii din umbră, care au rolul determinant în stabilirea unui diagnostic corect pentru pacient. În funcție de rezultatul nostru, toată călătoria pacientului este definită.

–De ce ați ales această ramură?

–Dr. Brândușa Masoud: Ȋn timpul facultății, am fost marcată de stagiul pe care l-am avut în Institutul Oncologic București, unde erau numeroși pacienți diagnosticati cu diverse forme de cancer, în diversele lor stadii. Pentru mine a fost dureros să îi văd ȋn suferință. Am conștientizat că, ȋn viitor, o să am dificultăți, în general, în a lucra direct cu pacienții, așa că am preferat să aleg o specialitate care nu implică atât de mult contact direct cu aceștia. Discut cu ei, le explic ce anume identific în urma examinării, dar apoi pleacă la medicul lor curant pentru continuarea sau începerea tratamentului. De multe ori, nu le văd chipul, ci doar imaginile, și e mai ușor pentru mine să îmi gestionez emoțiile.

Cum ați defini rolul medicului imagist?

Dr. Brândușa Masoud: Suntem practic nucleul spitalului și în jurul nostru sunt conturate celelalte secții medicale / chirurgicale, deoarece, sub o formă sau alta, toți pacienții admiși în spital trec prin departamentul de radiologie. Noi ținem legătura directă cu medicii din toate secțiile spitalului, pentru că, în urma explorărilor imagistice, trebuie să îi informăm repede si corect legat de patologiile identificate la pacienții pe care aceștia îi urmăresc din punct de vedere medical. Ne sfătuim cu medicii trimițători dacă este nevoie să completăm și cu alte investigații suplimentare sau dacă am identificat ulterior investigațiilor imagistice alte patologii care țin de specialități diferite față de cea de la care inițial ne-a fost adresat pacientul. De asemenea, atenționăm medicii curanți în cazul unor urgențe medicale sau chirurgicale identificate în cursul explorărilor imagistice. În concluzie, noi îndrumăm cumva medicii în vederea abordării corecte a metodei terapeutice care trebuie aplicată pacientului, prin diagnosticarea și monitorizarea evoluției pacienților, până la momentul externării si după prin monitorizări periodice.

Care sunt patologiile cel mai des ȋntâlnite ȋn activitatea dumneavoastră?

Dr. Brândușa Masoud: Ȋn spitalul Memorial Băneasa, patologiile cel mai des întâlnite sunt cancerele. În special vorbim despre cancerul mamar, cancerul colorectal și cancerul pulmonar. Acest lucru se datorează în primul rând și specialităților medicale pe care le are Spitalul Memorial Băneasa. Contribuția noastră, ca medici imagiști – radiologi, este stabilirea unui diagnostic rapid și a unei stadializări corecte, precum și o monitorizare îndeaproape a evoluției post-terapeutice pentru pacient, fie ca este vorba de intervenție chirurgicală sau de tratamente prin radio-chimioterapie.

Ce face diferența în materie de diagnostic, medicul sau tehnologia?

Dr. Brândușa Masoud: În mod cert medicul. Am constatat că și dacă lucram pe un echipament de o putere mai slabă (fie el CT sau RMN), în momentul în care medicul este dedicat profesiei și ȋși dă toată silința să facă protocolul corect al examinării, acesta va reuși să obtină o rezoluție a imaginilor care să mulțumească medicii curanti și care să fie fiabilă pentru a obtine un diagnostic corect în patologia respectivă. Dacă tu, ca medic, ești un om într-o dezvoltare permanentă și știi ce anume ai de căutat sau de făcut pentru o anume patologie, o să obții cele mai bune rezultate. Desigur că am lucrat cu foarte multe tipuri de aparate: unele mai slabe, iar altele mai performante. Însă, ȋn momentul în care știi ce vrei să obtii de la echipamentul de imagistică pentru o patologie anume, atunci îi ceri tehnicianului, care trebuie să fie foarte bine instruit, toate cerințele necesare, astfel încât să obținem din examinarea imagistică și din aparatul respectiv maximul posibil. Medicul și tehnicianul (asistentul de radiologie) – suntem o echipă extrem de unită. În general, pacienții nu sunt conștienți că noi avem un asistent de radiologie, fie că este pe partea de radiologie standard, fie că este la mamografie, fie că e tehnicianul care face achiziția la examenul CT sau RMN. Deci, dacă tehnicienii nu sunt bine instruiți, dacă nu sunt dedicați profesiei și dornici să se perfecționeze mereu, atunci nu vom obține nici noi o calitate bună a examinării pe care s-o putem interpreta corespunzător. Evident, și tehnologia își are contribuția ei incontestabilă, datorită softurilor extrem de valoroase care sunt de real folos echipei de imagistică medicală. În cadrul Spitalului Memorial Băneasa, beneficiem de cea mai înaltă tehnologie, un RMN 3T, un CT multislice , un RX digital si un mamograf digital cu tomosinteză și stereotaxie de ultimă generație. Acestea ne ajuta în identificarea patologiilor extrem de complexe.

Ce tip de investigație vi se pare cea mai provocatoare?

Dr. Brândușa Masoud: Cu sigurantă vorbim despre examinarile RMN multiparametrice, care combină informațiile anatomice obținute cu ajutorul unor secvențe dedicate cu informațiile funcționale obținute cu ajutorul secvențelor de difuzie și scanarea dinamică după injectarea intravenoasă a substanței de contrast paramagentice. De exemplu, pentru diagnosticarea cancerului ovarian, există o examinare RMN multiparametrică pentru ovare, ce ne permite să ȋncadrăm formațiunile tumorale ȋn tumori maligne sau ȋn tumori benigne. La fel, există examinare RMN multiparametric de prostată sau RMN multiparametric mamar. Practic, medicul radiolog caută niște leziuni pe care trebuie să le caracterizeze imagistic RMN pe niște criterii oarecum matematice, și să concluzioneze dacă leziunea este cel mai probabil benignă sau cel mai probabil malignă. Acestea mi se par cele mai provocatoare tipuri de investigații.

Ce tehnologie aveți la dispoziție ȋn Spitalul Memorial Băneasa?

Dr. Brândușa Masoud: Avem un aparat de radiologie digital tip grafie, un aparat de mamografie digitala cu tomosinteză si stereotaxie, un CT multislice cu 128 de slice-uri, deci putem să facem și explorări coroCT (se utilizează pentru evaluarea arterelor coronare epicardice la pacienții cu angină pectorală de efort stabilă și risc scăzut, precum și la pacienții cu probabilitate scăzută sau intermediară de infarct miocardic acut NSTEMI. De asemenea, post-terapeutic, se utilizează pentru evaluarea permeabilității stenturilor coronariene și a bypassurilor aorto-coronariene). Mai avem un aparat RMN 3Tesla, care poate face o serie de explorări ȋn plus, față de versiunile anterioare, datorită imaginilor mai detaliate si a unei rezoluții înalte, ceea ce este benefic pentru un diagnostic corect al condițiilor patologice, în special boli ale sistemul nervos central, coloanei vertebrale și sistemului musculo-scheletal.

Ȋn ultima perioadă, se pune foarte mult accent pe lucrul ȋn echipe multidisciplinare. Este o practică aceasta și la nivelul spitalului Memorial Băneasa?

Dr. Brândușa Masoud: Întotdeauna când avem pacienți din spital ținem strâns legătura cu medicul trimițător, îi comunicăm rapid ce anume am găsit, ce considerăm că mai trebuie făcut ca și investigații suplimentare, cum a evoluat pacientul față de ultimele investigații imagistice etc. Dacă pacientul este oncologic, ne sfătuim cu medicul oncolog legat de parcursul ulterior al pacientului, ca și interval de timp și tip de explorare imagistică. În cadrul spitalului, există un Tumor Board săptămânal la care participă medicul oncolog, chirurgul, radioterapeutul, radiologul, urologul sau alt medic de specialitate, ȋn funcție de patologia sau cazul medical prezentat. Cu această ocazie, discutăm cazurile oncologice pentru a concluziona, ȋn echipă dacă este ȋndrumat per primam către chirurgie, dacă se începe tratamentul radioterapeutic sau chimioterapeutic și cum se continuă investigațiile imagistice și / sau la ce intervale de timp. Ȋn urma acestei întâlniri multidisciplinare, pacienții vor avea un raport final documentat, unde se va detalia planul de tratament cu toti pașii terapeutici care trebuie abordati.

De regulă, un pacient nu are o singură patologie, care să implice un singur medic. De obicei, pacientul se adresează spitalului pentru o singură afecțiune, ȋnsă, ȋn final, ajunge să fie văzut ȋn cadrul mai multor specialități medicale, obligatoriu adresat și serviciului de imagistică medicală pentru un diagnostic clar și sigur. Prin urmare, noi, medicii, suntem uniți, ȋn ciuda specialităților diferite, ȋn jurul fiecărui pacient.

Aveți un caz care v-a rămas în minte?

Dr. Brândușa Masoud: Nu neapărat. Cel mai mult mă marchează când văd vârsta tânără a multor pacienți cu patologii oncologice. De exemplu, ȋn ultima lună, am avut două cazuri care au venit să facă examen RMN pentru dureri de coloană, pacienți tineri, 23-27 de ani. S-a dovedit că aveau metastaze vertebrale. Ulterior, am continuat investigațile imagistice pentru a identica tumora primară și am descoperit că ambii aveau cancere pulmonare.

Pacientii oncologici, din păcate, ajung la noi ȋn stadii avansate, pentru că nu avem in Romania această cultură a controalelor preventive. Pentru anumite patologii, avem metode de screening, de depistare a cancerului in stadiu infraclinic. Pentru cel mamar, de exemplu, avem mamografia, care se poate face după 40 de ani, iar până atunci, ecografia de sân. Metoda de depistare a cancerului pulmonar la pacienții cu factori de risc este CT-ul. La fel, există metode de screening pentru depistarea cancerului de col uterin, de endometru, pentru cancerul colorectal și de prostată. Important este ca pacienții să meargă la doctor anual sau la 6 luni, ȋn funcție de specialitate. Ȋn acest fel se pot diagnostica din timp și trata mult mai ușor toate afecțiunile care ne fac viața mai grea.

