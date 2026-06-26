Conceput ca un eveniment care celebrează bucuria de a zâmbi și de a te bucura din nou de preparatele favorite, DentOP Grill Festival continuă misiunea clinicii de a construi o relație autentică între medici și pacienți, ce trece de interacțiunea clasică din cabinetele stomatologice.

„Ne-am dorit ca DentOP Grill Festival să fie mai mult decât un simplu eveniment. Pentru noi, este o modalitate prin care le arătăm pacienților că fac parte dintr-o comunitate construită pe încredere, apropiere și experiențe frumoase. După ce și-au recăpătat zâmbetul și confortul de a mânca fără griji, ne-am dorit să celebrăm împreună exact aceste bucurii simple ale vieții și să le confirmăm că relația medic-pacient nu se oprește odată cu finalizarea tratamentului.” – Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară și fondatorul DentOP

Participanții au avut parte de preparate culinare speciale realizate de Chef Cătălin Scărlătescu și echipa sa, alături de care au avut ocazia să gătească și să descopere secrete culinare într-o experiență interactivă și relaxată.

„Ziua de azi a fost superbă, nu există alt cuvânt care poate descrie mai bine experiența! Visul meu de a-l întâlni pe Chef Cătălin Scărlătescu și de a găti alături de el s-a împlinit. Sunt gurmand, iar de când am dantura finală mă pot bucura cu adevărat de preparatele mele preferate!” – Pacient DentOP

„Mă simt onorată că am participat la acest eveniment, a fost peste așteptări. Mă bucur că am fost implicați în procesul de gătire și aștept cu entuziasm următoarea întâlnire de acest fel!” – Pacienta DentOP

De la eveniment nu a lipsit nici Carmen Tănase, prezentă la toate întâlnirile organizate de clinică, actrița declarând că apreciază de fiecare dată atmosfera caldă și apropierea dintre echipa DentOP și pacienți.

„Îmi place foarte mult energia pe care o găsesc de fiecare dată la evenimentele DentOP. Oamenii sunt relaxați, fericiți și se vede că există o legătură reală între echipa clinicii și pacienți. Îmi face plăcere să stau de vorbă cu ei, să le ascult poveștile și să văd cât de mult le-a schimbat viața recăpătarea zâmbetului”, a declarat Carmen Tănase.

La cea de-a doua ediție DentOP Grill Festival a fost prezentă întreaga echipă DentOP, evenimentul reprezentând încă o ocazie prin care pacienții au avut posibilitatea să îi cunoască pe cei care le sunt alături pe parcursul tratamentelor și într-un cadru diferit de cel al clinicilor, consolidând astfel relația apropiată construită în timp.

O altă surpriză a fost și vizita din partea lui Bosik Kim, Manager de Vânzări World Wide al companiei Cowellmedi – producătorul implanturilor dentare INNO, și de la reprezentanții Dentstore Romania – colaboratorii clinicii.

Implanturile INNO fac parte din protocoalele DentOP, fiind alese pentru stabilitate, predictibilitate și rezultate durabile pentru pacienți. A fost prilejul perfect de a testa confortul și rezistența lucrărilor dentare, bucurându-se fără griji de preparatele gătite în cadrul festivalului.

Pentru a viziona cum a decurs a II-a ediția a DentOP Grill Festival, accesați acest link.

Pentru mai multe detalii despre tratamentele oferite în cadrul clinicilor DentOP, cazurile rezolvate și evenimente viitoare, accesați link-ul: https://dentop.ro/

Foto: DentOP