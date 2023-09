"E TIMPUL TĂU SĂ REUȘEȘTI!" – SESIUNEA DE ADMITERE DIN ACEASTĂ TOAMNĂ LA UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ ESTE DESCHISĂ

Alegerea unei universități și a unei facultăți ar trebui să țină cont de mai mulți factori: corpul profesoral, beneficiile oferite, posibilitățile de dezvoltare, implicarea universității în susținerea studenților în parcursul lor academic și profesional, activitățile extra-curriculare, condițiile de studiu, campusul, opțiunile de cazare, oportunitățile de dezvoltare academică și varietatea programelor de studii. Toți acești factori contribuie la transformarea studentului într-un tânăr profesionist pregătit pentru viitor.

Universitatea Româno-Americană este una dintre universitățile care pun foarte mult accent pe factorii amintiți mai sus, pe dezvoltarea studentului și se implică activ atât în susținerea studenților de-a lungul anilor de studii, cât și în debutul carierei.

Veștile bune continuă: perioada de înscriere la sesiunea din septembrie pentru admiterea la programele de licență și masterat din anul universitar 2023-2024 este acum deschisă la Universitatea Româno-Americană! Înscrierile se pot face online, până pe 17 septembrie 2023 (rau.ro) sau în campus, între 4 – 17 septembrie 2023 (Bd. Expoziției 1B, București). Concursul de admitere va avea loc pe 19 septembrie, iar rezultatele se vor afișa în cel mult 2 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

Recomandări Fosta șefă a ICR Londra, cu chirie de 6.500 de lire pe lună, a dat MAE în judecată: Catinca Nistor vrea să fie repusă în funcție și susține că a curățat 8 tone de gunoi din sediul institutului

Universitatea Româno-Americană este singura universitate privată din România unde 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română studiază fără taxă (sub forma unei burse de studii). În plus, studenții au acces la o serie de beneficii importante precum:

Peste 30 de cursuri gratuite / an cu profesori străini;

Oportunități de networking cu cele mai importante companii;

Burse de studii și internshipuri în Europa, America de Nord și Asia

Posibilitatea de a se implica și de a lega prietenii în Clubul Studenților CS-URA, Clubul de Management-Marketing și Clubul Travel Mates.

5 lucruri pe care trebuie să le știi despre admiterea la Universitatea Româno-Americană

Procesul este simplu, intuitiv și se poate realiza exclusiv online, pe www.admitere.rau.ro Admiterea la studiile de licență se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Olimpicii internaționali și candidații cu nota 10 la bacalaureat sunt declarați admiși cu nota 10; Candidații care nu dețin atestate vor susține o probă de concurs ce constă într-un eseu sau interviu (în funcție de opțiunea lor) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare); Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru – 28 iulie 2023, ora 09:00, Baza Sportivă URA). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs. Concursul de admitere la studiile de masterat se face pe bază unui examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile. Rezultatele admiterii se afișează în cel mult 4 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web https://www.rau.ro.

Recomandări Părinți revoltați de un mesaj despre viol, de la radio și TV: „Invită mai degrabă la cum să eviți pedeapsa”

Specializările universității sunt diverse, acoperind o gamă largă de programe educaționale de înaltă calitate, organizate în 7 facultăți: Facultatea de Afaceri Internaționale, Facultatea de Drept, Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Informatică Managerială, Facultatea de Management–Marketing, Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității.

Un impact major asupra carierei absolvenților universității îl au și programele de studii universitare de licență și masterat cu predare exclusiv în limba engleză și programe de studii de tip dublă diplomă cu parteneri din SUA, Marea Britanie și Italia. Cele mai noi programe educaționale de tip dublă diplomă în parteneriat cu CITY College University of York Europe Campus, care vor începe din toamna acestui an și sunt disponibile acum pentru înscrieri, oferă studii de Masterat, cu predare în limba engleză, în Digital Marketing, Social Media precum și în Relații Economice Internaționale și Studii ale Uniunii Europene. Prin aceste programe, studenții au oportunitatea unică de a obține o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York (Marea Britanie) și de a beneficia de o experiență educațională internațională, alături de cadre didactice din străinătate și din România, fără costuri suplimentare în afară de taxa de școlarizare. Mai multe detalii despre aceste programe de studii sunt disponibile aici!

Recomandări CREVEDIA. Viața după ce ai pierdut aproape tot puținul pe care l-ai agonisit: „Mi-a luat căprițele cu care mă hrăneam. Îmi pare rău că au murit în suferință”

Ca în fiecare an, și în 2023, Universitatea Româno-Americană vine cu noutăți aliniate tendințelor de ultimă oră de pe piața muncii, astfel încât absolvenții săi să fie pregătiți pentru profesiile prezentului. Începând cu sesiunea de admitere din această toamnă, Universitatea Româno-Americană are disponibil un nou program de masterat în cadrul Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie – Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism*. Acest nou program va îmbina cunoștințele despre anatomie, fiziologie și patologie, precum și despre metodele și tehnicile de kinetoterapie pentru diversele afecțiuni ale sistemului musculo-scheletic cu cele de management, marketing și formarea bunelor practici în ceea ce privește organizarea și promovarea turismului, cu accent pe turismul medical și de wellness.

Ai aflat. Acum ce urmează?

Dacă îți dorești acces la un mediu educațional și de dezvoltare consistent, unde se întâlnesc toate criteriile importante pentru o formare academică la standarde internaționale, echipa de profesori de top a Universității Româno-Americane te așteaptă cu o programă interactivă și dinamică, actualizată anual. E timpul tău să reușesți!

* Programul de Masterat este disponibil pentru admitere în Septembrie 2023, sub rezerva publicării prealabile în MO a HG privind actualizarea structurii universității.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Gestul RUŞINOS făcut de Iohannis faţă de soţia lui în public! Carmen nici nu a mai putut zâmbi

Viva.ro Imagini rare cu Viorica Dăncilă și soțul ei. Cum s-au îmbrăcat ca să meargă la supermarket. Credeau că nu îi vede nimeni

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Greșeala pe care mulți români o fac zilnic înainte de somn. Medicul Vlad Ciurea: „Nu mai ajunge sânge în creier”

Știrileprotv.ro Cum arată femeia care a cheltuit peste 150.000 de euro pentru a-și lungi picioarele. Acum regretă | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Ultimele imagini cu Marian Mirea, a treia victimă a tragediei din Crevedia. Şi-a dat viaţa pentru a-şi salva soţia şi fiica de explozie

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Mariana Moculescu, atac la adresa Loredanei. 'Prin anii ’90...' Ce a spus despre artistă