Aici intră în discuție bateriile pentru panouri fotovoltaice. Ele nu produc energie, ci o păstrează. Sunt ca o rezervă tăcută, pregătită să alimenteze locuința atunci când panourile nu mai pot acoperi consumul imediat. Pentru tine, asta înseamnă mai mult control asupra energiei produse, mai puțină dependență de rețea și o folosire mai inteligentă a investiției în fotovoltaice.

Energia produsă ziua poate fi folosită seara

Un sistem fotovoltaic simplu, fără baterii, îți oferă cel mai mare avantaj în intervalele cu soare. Dacă lucrezi de acasă, folosești electrocasnicele ziua sau ai consum constant, poți folosi direct o parte bună din energia produsă. Dacă însă pleci dimineața și te întorci seara, producția cea mai mare poate apărea exact când nu ești acasă.

Bateria schimbă această logică. În loc ca surplusul să fie trimis imediat în rețea, o parte din energie se poate stoca pentru mai târziu. Seara, când pornești luminile, frigiderul, televizorul, centrala, pompa de căldură sau alte aparate, sistemul poate folosi energia acumulată peste zi.

Avantajul se simte mai ales în locuințele unde consumul mare apare după apus. Nu mai depinzi doar de momentul în care panourile produc, ci îți muți o parte din energia solară acolo unde ai nevoie de ea.

Mai multă independență față de rețeaua electrică

Bateriile pentru panouri fotovoltaice sunt utile dacă vrei să reduci dependența de rețeaua publică. Nu înseamnă neapărat că vei renunța complet la furnizorul de energie, ci că vei putea folosi mai mult din curentul produs de propriul sistem.

Fără baterie, casa consumă direct din panouri cât timp există producție suficientă. Când producția scade, diferența vine din rețea. Cu baterie, sistemul poate acoperi o parte din consumul de seară sau din perioadele mai slabe, în funcție de capacitatea aleasă și de modul în care este configurat.

Pentru o locuință obișnuită, această independență parțială poate aduce mai multă liniște. Știi că nu pierzi energia produsă în orele bune ale zilei și că ai o rezervă pentru momentele în care consumul casei urcă.

O soluție utilă când apar întreruperi de curent

Un alt motiv pentru care ai nevoie de baterii pentru panouri fotovoltaice ține de continuitatea alimentării. În anumite zone, penele de curent pot apărea din cauza lucrărilor, suprasolicitării rețelei, furtunilor sau problemelor locale. O baterie potrivită, împreună cu un invertor compatibil, poate susține anumite circuite sau consumatori în astfel de situații.

Nu toate sistemele cu baterii oferă automat funcție de backup. De aceea, trebuie verificat din start ce vrei să alimentezi în caz de întrerupere:

  • frigiderul și congelatorul;
  • centrala termică sau pompa de circulație;
  • iluminatul de bază;
  • routerul și echipamentele de lucru;
  • prizele pentru dispozitive necesare în casă.

Dacă vrei backup, ai nevoie de o proiectare corectă. Bateria trebuie aleasă împreună cu invertorul, tabloul electric și circuitele care vor rămâne active. Altfel, riști să ai o baterie bună, dar un sistem care nu se comportă cum te aștepți atunci când cade curentul.

Cum alegi bateria potrivită pentru consumul tău

Bateria nu se alege doar după preț sau după o capacitate mare scrisă pe fișa produsului. Alegerea trebuie să pornească de la felul în care consumi energie în casă. Dacă ai consum mic seara, o capacitate foarte mare poate rămâne folosită doar parțial. Dacă ai consum mare, o baterie prea mică se va descărca repede și nu îți va oferi autonomia dorită.

Înainte să alegi, merită să te uiți la câteva lucruri simple:

  • cât consumi ziua și cât consumi seara;
  • ce aparate vrei să susții din baterie;
  • dacă vrei doar autoconsum mai bun sau și backup;
  • ce tip de invertor ai ori vrei să instalezi;
  • dacă sistemul poate fi extins ulterior.

Într-o locuință cu panouri deja montate, analiza pornește de la datele reale de producție și consum. Într-o casă nouă sau într-un proiect aflat la început, dimensionarea se face pe baza estimărilor de consum, a suprafeței disponibile pentru panouri și a obiectivelor tale. Când compari variantele, poți integra acumulatori pentru panouri fotovoltaice de la Romstal într-un proiect gândit împreună cu invertorul, panourile și protecțiile electrice potrivite.

Ce tipuri de baterii se folosesc la sistemele fotovoltaice

Pentru sistemele rezidențiale moderne, bateriile pe bază de litiu sunt tot mai des întâlnite. Acestea au densitate bună de stocare, se încarcă eficient și sunt gândite pentru multe cicluri de utilizare. În această categorie intră și bateriile LiFePO4, apreciate pentru stabilitate și durată bună de exploatare, atunci când sunt folosite corect.

Există și baterii cu plumb-acid, întâlnite mai ales în sisteme mai vechi sau în proiecte unde bugetul inițial contează mult. Ele pot avea un cost de achiziție mai mic, dar ocupă mai mult spațiu, sunt mai grele și pot necesita atenție sporită la utilizare și întreținere, în funcție de model.

Pentru tine, diferența nu trebuie privită doar prin prețul de cumpărare. Contează și:

  • durata de viață estimată;
  • adâncimea de descărcare recomandată;
  • compatibilitatea cu invertorul;
  • garanția;
  • spațiul de montaj;
  • condițiile de temperatură;
  • siguranța în exploatare.

O baterie bună, montată greșit sau folosită într-un sistem nepotrivit, nu va da rezultatele dorite. De aceea, compatibilitatea dintre componente cântărește mult.

Bateria nu lucrează singură: contează tot sistemul

O instalație fotovoltaică bine gândită este formată din mai multe componente care trebuie să comunice corect. Panourile produc curent continuu, invertorul îl transformă în curent alternativ pentru casă, iar bateria stochează energia în funcție de setările sistemului.

Dacă vrei baterie, invertorul trebuie să fie compatibil. În unele cazuri ai nevoie de invertor hibrid, iar în alte situații se pot adăuga soluții dedicate pentru stocare. Alegerea depinde de sistemul existent, de schema electrică și de obiectivul tău: autoconsum, backup sau ambele.

Montajul trebuie făcut de personal calificat. Nu este vorba doar despre conectarea unor cabluri. Sunt necesare protecții electrice, setări corecte, verificarea spațiului de instalare și respectarea instrucțiunilor producătorului. O baterie amplasată într-un loc nepotrivit, expusă la temperaturi extreme sau conectată incorect poate avea performanțe mai slabe și o durată de viață redusă.

Când merită investiția într-o baterie

Bateria merită luată în calcul atunci când vrei să folosești mai mult din energia produsă de panourile tale. Dacă ai consum seara, dacă ai aparate care funcționează noaptea sau dacă vrei o rezervă pentru pene de curent, stocarea poate aduce un plus de confort.

Merită analizată și în cazul în care ai deja un sistem fotovoltaic, dar observi că trimiți multă energie în rețea în timpul zilei și cumperi energie seara. Bateria poate reduce acest decalaj. Practic, îți apropie consumul de producția proprie, chiar dacă acestea nu se suprapun perfect ca orar.

Nu pentru orice casă bateria este prima achiziție necesară. Uneori, poate fi mai logic să îți ajustezi obiceiurile de consum: să pornești mașina de spălat ziua, să programezi boilerul sau să folosești aparatele mari în intervalele cu soare. Dar dacă vrei autonomie mai mare și o rezervă de energie, bateria devine o piesă foarte utilă.

Bateriile pentru panouri fotovoltaice te ajută să păstrezi energia produsă ziua și să o folosești atunci când casa are nevoie de ea. Îți oferă mai mult control, pot reduce dependența de rețea și pot susține consumatori aleși în caz de întrerupere, dacă sistemul este proiectat pentru asta.

Alegerea corectă pornește de la consumul tău real, de la tipul invertorului și de la obiectivul sistemului. Când toate componentele sunt potrivite între ele, energia solară nu se mai pierde odată cu lumina zilei, ci rămâne aproape, ca o rezervă caldă pentru orele în care casa prinde viață.

Foto: Unsplash.com

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