De ce merită să alegi fantasy pentru un copil de 10-12 ani

La 10-12 ani, copiii trec de la simpla joacă spre preocupări mai complexe. Citind cărți fantasy de la editura Arthur, își extind imaginația și învață să își gestioneze emoțiile, să colaboreze, să prioritizeze prietenia și să depășească obstacole. Povestirile cu magie, creaturi fantastice sau lumi neobișnuite îi ajută să se identifice cu personajele și să-și dea seama că fiecare greșeală le poate aduce o experiență nouă, nu doar o dezamăgire.

Prin fantasy, copiii experimentează emoții intense într-un cadru sigur. Atunci când un personaj învață să fie curajos sau depășește o frică, copilul simte aceste emoții alături de el. Mulți părinți descoperă că o discuție pornită de la o carte fantasy devine rapid ocazia perfectă să vorbească despre dificultăți reale, curaj, prietenie și empatie.

Descoperă 7 titluri potrivite, fiecare cu o poveste și o atmosferă unică. Explicațiile de mai jos te ajută să decizi care se potrivește cel mai bine copilului tău.

1. Vrăjitorii de odinioară – Cressida Cowell

O poveste captivantă despre magie, prietenie și curaj, perfectă pentru copiii care iubesc aventurile fantastice. Autoarea reușește să creeze o lume plină de mister cu personaje memorabile, care îi învață pe cititori importanța încrederii și a descoperirii propriei puteri interioare. Umorul subtil și ritmul alert o fac o alegere excelentă pentru tinerii cititori.

2. Coraline – Neil Gaiman

O poveste fascinantă, misterioasă despre curaj și imaginație. Coraline descoperă o lume paralelă care pare perfectă la început, dar ascunde pericole neașteptate. Copiii de 10–12 ani vor fi atrași de atmosfera mai puțin cunoscută și accesibilă și de mesajul profund despre aprecierea familiei și a realității, chiar și atunci când pare mai puțin magică.

3. Când marea s-a prefăcut în argint – Grace Lin

Inspirată din mitologia asiatică, această carte îmbină povești fermecătoare cu lecții despre compasiune și perseverență. Scrisul poetic și ilustrațiile superbe o transformă într-o experiență de lectură magică. Este o alegere minunată pentru copiii care iubesc basmele și vor să descopere culturi și tradiții diferite, prin ochii unor personaje curajoase.

4. Străjerii copilăriei. Dențiana, Regina Armatei Zânelor Măseluță – William Joyce

Dențiana, regina neînfricată a zânelor măseluță, conduce o armată aparte, hotărâtă să apere echilibrul dintre copilărie și maturizare. Cartea combină aventuri dinamice cu personaje memorabile și situații surprinzătoare, într-un stil accesibil și atrăgător pentru cititori. Este o lectură ideală pentru copiii de 10–12 ani, stimulând creativitatea, spiritul de echipă și curajul de a face față schimbărilor.

5. Odd și Uriașii de Chiciură – Neil Gaiman

O poveste scurtă, dar plină de farmec, despre un băiat neobișnuit care ajunge să salveze zeii nordici. Tonul cald și aventurile spectaculoase îi vor atrage pe copiii care iubesc mitologia și poveștile cu eroi inteligenți și curajoși. Este o lectură care îmbină umorul cu înțelepciunea, carte pentru copii ideală pentru începutul explorării genului fantasy.

6. Râul Înstelat al Cerului – Grace Lin

„Râul Înstelat al Cerului” de Grace Lin combină mitologia asiatică, aventura și umorul într-o poveste sensibilă despre prietenie și descoperire. Rendi, un băiat obișnuit ajunge, dintr-o întâmplare neașteptată, într-o lume inspirată din mitologia chineză. Acolo, pornește într-o călătorie plină de pericole și momente amuzante, alături de o fată misterioasă și de creaturi magice cu personalități surprinzătoare. Pe parcurs, Rendi învață ce înseamnă curajul, responsabilitatea și adevărata prietenie.

7. Formidabilul Maurice și oastea rozătoarelor savante – Terry Pratchett

O perspectivă originală asupra poveștilor clasice cu șoareci și oameni. Pratchett combină satire amuzante cu mesaje despre moralitate, curaj și prietenie. Este o alegere ideală pentru copiii de 10–12 ani care vor să râdă, dar și să gândească, descoperind complexitatea lumilor fantastice.

Aceste cărți dezvoltă simțul dreptății, stimulează imaginația și le oferă copiilor ocazia să discute, într-un cadru sigur, despre pericole și soluții. Pentru mulți, lectura basmelor se transformă rapid într-un ritual al petrecerii timpului liber și al discuțiilor de la cină, ideal pentru consolidarea relației cu părintele.

Parcurgeți împreună acest drum plin de magie, fiecare seară cu pagini noi și entuziasm. Propune-ți să fii prezent nu doar pentru a stimula apetitul pentru lectură, ci pentru a crește alături de copilul tău, folosind literatura fantasy ca pe o cheie către discuții valoroase despre emoții, prietenie și curaj. Indiferent ce titlu alegi, important este să vă bucurați de fiecare poveste și de fiecare pas făcut împreună spre cunoaștere și autocunoaștere.

