Rezultatele preselecției – secțiunile Soliști Vocali și Soliști Instrumentiști

În urma etapelor de preselecție desfășurate pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia 2025, juriul, format din Elise Stan, Doina Işfānoni, Valentin Marin, Daniela Gibescu, Tatiana Hilca, Șerban Gheorghiu, Ștefan Coman a stabilit lista candidaților care vor urca pe scena festivalului în cadrul secțiunilor Soliști Vocali și Soliști Instrumentiști.

CANDIDAȚI CALIFICAȚI – SECȚIUNEA SOLIȘTI VOCALI:

  • Vasiloiu Alexandra
  • Cârlugea Larisa-Daniela
  • Chelba Andrei-Nicolae
  • Țîrdea Ștefan-Bogdan
  • Costea Maria Daria
  • Ghile Alice-Olivia
  • Popa Bianca-Diana
  • Vlad Robert-Daniel
  • Popescu Simona Florentina
  • Delia Gandore
  • Mircea Ana-Maria
  • Buzurin Roberta
  • Moisă Grigorie
  • Din Ilinca
  • Cotîrlă Cosmin-Vasile
  • Bertea Delia-Valentina

CANDIDAȚI CALIFICAȚI – SECȚIUNEA SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:

  • Ciaușu Cristian Andrei
  • Nae Ioan Valeriu
  • Sărbușcă Alexandru Cristian
  • Tudor Mihai Mădălin
  • Vîrciu Tudor Ciprian
  • Vasile Daria-Teodora

Acești tineri interpreți vor reprezenta cu mândrie folclorul românesc, aducând în fața publicului cântece și momente instrumentale autentice, cu respect pentru tradiție și cu emoția generației lor.

Organizatorii festivalului reamintesc că sunt deschise înscrierile pentru acreditările de presă, iar jurnaliștii și instituțiile media interesate se pot înregistra pe site-ul oficial: www.festivaluldelamamaia.ro.

Despre festival
Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia, organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului autentic din România, reunind artiști consacrați și tineri talentați din toate regiunile țării. Ediția 2025 promite momente de neuitat, în care tradiția și cultura populară vor străluci pe scena de la malul mării.

Locație: Piațeta Perla, Mamaia
Perioada desfășurării: 27 – 29 august 2025, începând cu ora 19:00
Bilete: iabilet.ro

Sursa foto: Mamaia 2025

