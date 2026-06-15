Festivalul Stradivarius revine la Domeniul Cantacuzino. Două seri de concerte cu artiști de renume internațional

Organizatorii au pregătit două seri de concerte în aer liber, într-un cadru care pune în valoare arhitectura domeniului și reperele sale istorice. Pentru ediția din acest an, scena a fost amplasată între lac și Nimfeu, cu ruinele Palatului Micul Trianon și Turnul de Apă în fundal.

Răzvan Stoica, violonist

Printre invitații festivalului se numără violonistul Răzvan Stoica și Remus Azoiței, profesor la Royal Academy of Music din Londra. Cei doi vor cânta pe instrumente cu o istorie impresionantă: o vioară Stradivarius construită în 1729 și o vioară Gagliano din 1755.

Remus Azoiței, profesor Royal Academy of Music

Programul celei de-a doua seri îl include pe dirijorul și compozitorul olandez Alexander Geluk, alături de pianista Andreea Stoica și Kamerata Stradivarius.

Alexander Geluk, compozitor

Accesul publicului se va face începând cu ora 18:00, concertele urmând să înceapă la ora 20:00. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate ale domeniului, precum și la activități conexe organizate pe parcursul serii.

Festivalul Stradivarius de la Domeniul Cantacuzino face parte din seria proiectelor culturale care contribuie la promovarea patrimoniului local și la dezvoltarea turismului cultural, oferind publicului acces la evenimente de înaltă ținută artistică într-un spațiu cu valoare istorică deosebită.

Detalii legate de program, repertoriu si bilete www.stradivarius.domeniulcantacuzino.ro

Foto credit: PR