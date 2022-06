Gala I Success Awards, revenire spectaculoasă la Monaco! Cei mai puternici antreprenori, reuniți în Europa

Gala I Success Awards, în parteneriat cu Forbes Monaco, a avut loc, aşa cum şi-a obişnuit de fiecare dată premiaţii, într-o locaţie spectaculoasă: Yacht Club de Monaco, o clădire-simbol pentru viaţa fabuloasă, trăită pe malul Mării Mediterane.

ANTREPRENORII MOMENTULUI, ÎNTR-UN CADRU EXCLUSIVIST

22 mai 2022 va rămâne o dată de referință în calendarele antreprenorilor reuniţi din toate colțurile lumii la Monaco. Eveniment deja cu tradiţie, I Success Awards a recompensat, de această dată, eforturile celor care reinventează viziunea asupra domeniilor-cheie, precum criptomonede, trading online, fashion, turism, wellness, inovații software, sisteme integrate de securitate și soluții digitale. În total, 23 de antreprenori au urcat pe scena I Success ca să își ridice trofeul, un simbol al împlinirii profesionale.

I SUCCESS A PĂTRUNS ÎN LUMEA FASCINANTĂ A ATELIERULUI ZUHRA, UN NUME GIGANT ÎN MODĂ

Una dintre invitatele de onoare ale evenimentului internațional a fost Rayan Al Sulaimani, numele din spatele casei de modă Atelier Zuhra, o afacere de familie și un brand couture în plină dezvoltare. De la lansarea sa, în 2015, și până în prezent, Atelier Zuhra a ajuns din Emiratele Arabe Unite o prezență constantă pe covorul roșu de la Hollywood: Eva Longoria și Paris Hilton sunt doar două vedete mondiale care i-au purtat creațiile. „A fost dintotdeauna visul meu să transform în realitate dorințele clientelor mele. Încă din start ne-am concentrat pe crearea unor rochii care atrag toate privrile!„, a declarat Rayan Al Sulaimani la evenimentul I Success Awards. Pentru realizările din lumea fashion, creatoarea de modă a primit în cadrul Galei de la Monaco premiul pentru „Cel mai bun fashion designer din Emiratele Arabe Unite”.

LIDERUL INOVATOR AL FINANȚELOR, INVITAT DE ONOARE LA GALĂ

Pe lista de premiați s-a numărat și Talal Al Ajmi, un tânăr ambițios, fondator și director al grupului VI Markets, specializat în brokeraj global: „Îmi doresc să fiu o sursă de inspirație și un model pentru tineri, deoarece cred că doar prin muncă și efort oricine își poate atinge obiectivele”, le-a transmis antreprenorul invitaților la eveniment. Compania sa promovează ecosistemul de tranzacționare online prin tehnologie și servicii de ultimă oră. Realizările din plan profesional îl plasează în top 10 antreprenori din Kuweit. Expert în stock trading, Talal Al Ajmi a fost premiat în mai multe rânduri, fiind numit Liderul cu viziune al anului 2021 și Liderul global al anului 2021. În cadrul Galei I Success Awards, omul de afaceri a fost recompensat cu trofeul pentru „Inovație și contribuție în domeniul Finanțelor și Tradingului online”.

FINTECH-UL I SWISS, O INTEGRARE INEDITĂ DE SOLUȚII DE PLATĂ, DEPOZITE BANCARE ȘI CRIPTOMONEDE

Gala I Success de la Monaco a fost și despre noile tendințe din lumea criptomonedelor! În vârstă de 36 de ani, antreprenorul Christopher Aleo a reușit să ducă la următorul nivel binecunoscuta stabilitate a băncilor elvețiene! A simplificat atât colaborarea cu clienții, cât și metodele de tranzacționare prin I Swiss, compania pe care o administrează: „I Swiss este un actor-cheie în îmbunătățirea serviciilor financiare elvețiene, deoarece utilizatorul nostru este întotdeauna cel care are de câștigat de pe urma acestei schimbări.”

Brand-ul se numără printre primele fintech-uri care integrează wallet-uri atât în euro, cât și în franci elvețieni, cu criptomonede. În plus, I Swiss a dezvoltat și un sistem de tranzacții gratuite și imediate în cripto, care poate fi folosit și ca formă de plată. Realizările remarcabile din domeniul serviciilor și depozitelor bancare i-au adus lui Christopher Aleo trofeul I Success pentru „Cea mai bună creștere a unei companii financiare: I Swiss”.

„CONSIDERAȚI CRIPTO CA FIIND URMĂTORUL DOMENIU CARE VA SCHIMBA LUMEA!” Și pentru că I Success promovează întotdeauna cele mai promițătoare domenii, rămânem la un subiect care a câștigat în ultimii ani tot mai multă notorietate: criptomonedele. La doar 27 de ani, Thomas Kralow manageriază un fond de investiții cripto. Deși acesta este principalul său focus, tânărul a reușit să devină și un binecunoscut coach trading, cu peste 400 de mii de urmăritori pe platformele sociale, adunați în mai puțin de doi ani. Nouă milioane de dolari a reușit să strângă tânărul din propriile pasiuni.

„Nimic nu este așa cum pare în domeniul cripto. Vreau să le arăt oamenilor că monedele virtuale îi pot ajuta pe toți să dobândească acea libertate financiară la care visează!”, a declarat Thomas Kralow în cadrul Galei. I Success l-a premiat pe tânărul antreprenor cu un trofeu special, pentru „Performanțe uimitoare în domeniul fondurilor cripto”.

ANTREPRENORUL CARE NE AJUTĂ SĂ PĂSTRĂM DATELE ÎN SIGURANȚĂ

Tocmai pentru că ne aflăm într-o perioadă în care securitatea online este amenințată, I Success a vrut să facă și mai cunoscută povestea unui antreprenor care menține datele în siguranță. Este vorba despre Jerome Bischof, dezvoltatorul Zazoon, mai mult decât un program eficient de securitate cibernetică. Software-ul protejează datele, reduce costurile și eficientizează operațiunile de afaceri. Prin intermediul Zazoon, Jerome Bischof aduce un plus valoare companiilor, oferindu-le o mai bună securitate în fața riscurilor cibernetice. Inginerul în securitate online a primit, în cadrul Galei I Success de la Monaco, premiul pentru „Cel mai inovator program software: Zazoon”.

NUME ROMÂNEȘTI, PE COVORUL ROȘU DE LA I SUCCESS AWARDS

La Gală și-au dat întâlnire și români! Creatoarea de modă Ioana Călin, cunoscută datorită rochiilor de mireasă elegante și extravagante pe care le-a prezentat și la evenimente de prestigiu din New York și Milano, a fost premiată pentru realizările sale remarcabile în designul vestimentar.

De asemenea, Alexandra Preda, managerul primei maternități private din Oltenia, Ma Donna Maria, a urcat pe scena I Success pentru un trofeu special: „Performanțe uimitoare în asistență medicală”, datorită investițiilor majore făcute în acest spital, la nivel de aparatură și nu numai.

Cosmina Măhăra, co-fondator și manager al Agriro Fresh, o afacere de succes cu salate și plante aromatice, a fost și ea prezentă la evenimentul internațional, în calitate de premiată. Nu doar efortul din domeniul alimentar i-a fost recompensat la Gala de la Monaco, ci și cel din sfera diplomației! Pe lângă “business-ul verde” pe care l-a dezvoltat, Cosmina Măhăra reprezintă și interesele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România și Italia. Evenimentul internațional i-a adus trofeul pentru „Realizări remarcabile”‘, o recompensă pentru succesele de care se bucură pe plan profesional!

I SUCCESS ÎȘI CONTINUĂ CĂLĂTORIA INTERNAȚIONALĂ

Gala I Success a devenit cel mai important eveniment de recunoaștere a meritelor din domenii diverse și a reușit să adune o comunitate de oameni excepționali care își pot împărtăși experiențele profesionale, într-un cadru de networking exclusivist. Conceptul unic în lume a fost creat în urmă cu un deceniu de antreprenoarele Flavia Covaciu și Oana Irimia cu scopul de a arăta că succesul este cea mai puternică motivație.

I Success Awards promite să bifeze și alte destinații inedite pe harta mondială în lunile următoare. Co-fondatoarele anunță deja că următorul eveniment va avea loc în septembrie, la Veneția! Pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea succesului, vă invităm pe pagina oficială de Instagram I Success: https://www.instagram.com/isuccess_official/?hl=ro

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR DE LA GALA I SUCCESS AWARDS MONACO EDITION O REGĂSIȚI ÎN RÂNDURILE URMĂTOARE:

1. COSMINA MĂHĂRA – OUTSTANDING BUSINESS WOMAN

2. THOMAS KRALOW- OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CRYPTO ASSET MANAGEMENT

3. RAYAN AL SULAIMANI – BEST UAE FASHION DESIGNER –ATELIER ZUHRA

4. TALAL AL AJMI – MOST INNOVATIVE LEADER IN RECOGNITION OF HIS CONTRIBUTION TO THE FIELD OF FINANCE AND ONLINE TRADING – VI MARKETS

5. ALEXANDRA S. PREDA – OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN MATERNITY HEALTHCARE – MATERNITATEA MADONNA MARIA

6. EMORYA – BEST BLOCKCHAIN START-UP

7. MICHAEL ADAM LISOWSKI – BEST INSPIRATIONAL LEADER – FASHION TV

8. ANDREI BOTIȘ – THE PREMIER VALUATION COMPANY ON BUCHAREST STOCK EXCHANGE – NAI ROMÂNIA

9. CRISTOPHER ALEO – FASTEST GROWING FINANCIAL GROUP –ISWISS BANK

10. JEROME BISCHOF – THE MOST INNOVATIVE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE SOFTWARE 2022 – ZAZOON

11. TRANS SPED – BEST INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTIONS

12. IOANA CĂLIN – OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN FASHION DESIGN AND BRIDAL COLLECTION – LATELIER IOANA CĂLIN

13. SLAVI KUTCHOUKOV – OUTSTANDING DECENTRALIZED MULTI-CHAIN FINANCE INFRASTRUCTURE – SLAVI.IO

14. AMIR BENESH – MOST AMAZING WORLDWIDE LUXURIOUS VACATION EXPERIENCES

15. SONIA BURTIC – OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN NUTRITION AND BODY HEALTH

16. MEDI KISS – RISING STAR

17. TILL KRETZSCHMAR – SUCCESSFUL PERSONALITY

18. HOFIT GOLAN – SUCCESSFUL LIFESTYLE INFLUENCER

19. FRANCESCO MAYO – SUCCESSFUL PERSONALITY

20. VICTORIA BONYA – SUCCESSFUL PERSONALITY

21. LUCIA GUTAN – TOP TELECOMUNICATIONS SYSTEMS, INFRASTRUCTURE AND INTEGRATED SECURITY SYSTEMS

22. CRISTOPH HOFMANN – SUCCESSFUL PERSONALITY

23. MAX MANTOVANI – SUCCESSFUL PERSONALITY

