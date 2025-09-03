„Generația fast food” – un fenomen care macină România

Foto: istockphoto.com

România trăiește astăzi realitatea unei generații prinse într-o spirală a obiceiurilor alimentare nesănătoase. Tot mai mulți oameni își comandă mesele acasă, la birou sau aleg, în drumurile zilnice, soluțiile rapide – covrigi, produse de patiserie, sandwich-uri pline de calorii, menite să păcălească pentru moment senzația de foame.

Din comoditate sau din lipsă de timp, mesele gătite acasă au fost înlocuite cu variante rapide, bogate în zahăr, sare și grăsimi. Astfel, fenomenul „Generația fast food” nu mai este doar un trend alimentar, ci o problemă de sănătate publică.

Obiceiurile care duc la dependență

Mâncarea a devenit, pentru mulți români, nu doar o necesitate, ci un reflex compulsiv. Sunt persoane care nu mănâncă mult, dar ajung să consume câte ceva de 15–17 ori pe zi. Gustările repetate, pline de calorii ascunse, dereglează metabolismul și pun organismul într-o permanentă stare de stocare a grăsimilor.

„Obiceiul de a ciuguli toată ziua, fără să existe mese principale clare, este unul dintre factorii care duc cel mai rapid la acumularea kilogramelor. Organismul nu are timp să își regleze procesele naturale, iar efectul este devastator pe termen lung,” explică Dr. Blănaru Teodor, medic specialist în chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia obezității.

Foto: istockphoto.com

Consecințele directe ale generației fast food

Rezultatele sunt vizibile: kilograme în plus, oboseală cronică, diabet, afecțiuni cardiovasculare și o calitate a vieții tot mai scăzută. În spatele problemelor medicale se află și consecințe psihologice – scăderea stimei de sine, retragerea socială și o relație tot mai dificilă cu propriul corp.

„Vedem tot mai mulți pacienți tineri, care nu conștientizează gravitatea situației. Mulți cred că doar pentru că nu mănâncă mult la o masă sunt în siguranță. Realitatea este că acel ‘puțin, repetat compulsiv, ruinează sănătatea în timp,” avertizează chirurgul bariatric Dr. Blănaru.

Chirurgia bariatrică – șansa unui nou început

Pentru cei care nu mai pot rupe singuri acest lanț, chirurgia bariatrică oferă o șansă reală. Este o metodă medicală prin care pacienții își pot recăpăta controlul asupra vieții, însă succesul depinde de hotărârea lor de a adopta schimbarea.

„Intervenția chirurgicală este doar începutul. Ea oferă pacientului posibilitatea de a opri spirala nesănătoasă, dar voința și implicarea personală rămân esențiale pentru rezultate de durată,” subliniază Dr. Blănaru Teodor.

Foto: Dr. Blanaru

Nu ești singur în această luptă

Cei care se regăsesc în acest fenomen trebuie să știe că există soluții și sprijin. Medicii sunt pregătiți să ofere o mână de ajutor, dar puterea de decizie rămâne în mâinile pacientului.

„Generația fast food nu este un destin. Este un fenomen care poate fi stopat. Fiecare persoană care alege să facă o schimbare dovedește că există viață dincolo de aceste obiceiuri,” conchide Dr. Blănaru Teodor.

