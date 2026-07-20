Când articulația cardanică începe să se uzeze, de obicei nu trimite un e-mail și nici nu aprinde un martor în bord. Preferă o metodă mai… expresivă: vibrații, zgomote metalice și senzația că mașina începe să se comporte diferit față de cum o făcea până ieri.

Mulți șoferi tind să pună aceste simptome pe seama anvelopelor, a suspensiei sau a cutiei de viteze. În realitate, una dintre cauzele frecvente poate fi uzura crucii cardanice sau a altor componente ale arborelui cardanic. Vestea bună este că această problemă transmite, de regulă, suficiente semnale înainte de a produce o defecțiune majoră. Important este să știi cum să le recunoști.

Primele semne care indică problemele unei articulații cardanice

Articulația cardanică, cunoscută și sub denumirea de cruce cardanică, permite transmiterea mișcării de rotație între componente aflate la unghiuri diferite. Este un element esențial al arborelui cardanic și funcționează permanent sub sarcini mecanice importante.În timp, rulmenții din interiorul crucii, lipsa lubrifierii, contaminarea cu apă sau impurități și uzura normală pot afecta funcționarea ansamblului.

Primele simptome sunt, de cele mai multe ori, subtile.La început apare o vibrație ușoară, resimțită în podeaua mașinii sau în scaun, mai ales la anumite viteze. Mulți șoferi cred că este vorba despre un dezechilibru al roților și continuă să circule fără să investigheze problema.

Pe măsură ce uzura avansează, vibrațiile devin mai evidente și încep să apară zgomote metalice atunci când mașina pleacă de pe loc sau în timpul schimbării treptelor de viteză.Acesta este momentul în care arborele cardanic încearcă, la propriu, să atragă atenția.

Vibrațiile care apar la anumite viteze nu trebuie ignorate

Una dintre cele mai frecvente manifestări ale unei cruci cardanice uzate este apariția vibrațiilor într-un interval specific de viteză.De exemplu, mașina poate rula perfect până la 50 km/h, după care începe să vibreze între 70 și 90 km/h, iar la viteze mai mari senzația se modifică din nou.

Acest comportament apare deoarece jocurile existente în articulație influențează echilibrul dinamic al arborelui cardanic.Vibrațiile nu sunt întotdeauna constante. Ele pot varia în funcție de accelerație, încărcarea vehiculului sau treapta de viteză utilizată.Din acest motiv, diagnosticarea exclusiv pe baza simptomelor poate fi dificilă, iar verificarea mecanică devine esențială.

Zgomotele metalice la plecarea de pe loc

Un alt simptom foarte întâlnit este zgomotul metalic scurt care apare în momentul în care transmisia începe să preia sarcina.Unii șoferi îl descriu ca un „clanc”, alții ca o bătaie metalică.Sunetul apare deoarece jocul existent în articulația cardanică permite componentelor să se deplaseze ușor înainte ca forța să fie transmisă complet către roți.

Fenomenul poate fi observat:

  • la plecarea de pe loc;
  • la schimbarea treptelor;
  • la accelerări și decelerări bruște;
  • la schimbarea sensului de deplasare, în cazul vehiculelor cu transmisie adecvată.

Dacă zgomotul apare constant și începe să fie însoțit de vibrații, este recomandată verificarea cât mai rapidă a arborelui cardanic.

De ce se uzează crucile cardanice?

Există mai multe cauze care accelerează deteriorarea unei articulații cardanice.Una dintre cele mai frecvente este lipsa lubrifierii. În cazul modelelor prevăzute cu puncte de gresare, întreținerea periodică este esențială pentru funcționarea corectă a rulmenților.

Pătrunderea apei și a impurităților reprezintă o altă cauză importantă. Atunci când etanșările sunt compromise, praful și umezeala ajung în interiorul rulmenților, iar uzura se accelerează.Solicitările repetate, transportul de sarcini mari, drumurile accidentate și kilometrajul ridicat contribuie, la rândul lor, la apariția jocurilor mecanice.În unele situații, problema nu apare exclusiv la crucea cardanică, ci și la rulmenții intermediari, la echilibrarea arborelui sau la alte componente ale transmisiei.

Cum poți verifica vizual articulația cardanică?

Dacă vehiculul poate fi ridicat în siguranță pe rampă sau pe elevator, există câteva verificări care pot indica existența unei probleme.Primul pas este inspecția vizuală.Analizează cu atenție zona crucilor cardanice și verifică dacă există urme de rugină, scurgeri de lubrifiant sau deteriorări ale etanșărilor.

Apoi încearcă să miști manual arborele cardanic în apropierea fiecărei articulații.În mod normal, articulația trebuie să permită rotația specifică funcționării sale, însă nu ar trebui să prezinte jocuri anormale sau deplasări laterale evidente.

Rotirea trebuie să fie lină, fără blocări sau puncte în care mișcarea devine dificilă.Dacă se observă jocuri mecanice, mișcări neuniforme sau zgomote produse chiar în timpul verificării, acestea reprezintă indicii clare că este necesară o evaluare într-un service specializat.

Checklist rapid pentru verificare

Înainte de programarea în service, merită să verifici câteva aspecte care pot orienta diagnosticul:

✔▪ apar vibrații la anumite viteze;

✔▪ se aud zgomote metalice la plecarea de pe loc;

✔▪ există bătăi la schimbarea treptelor;

✔▪ arborele cardanic prezintă joc vizibil;

✔▪ crucile cardanice au urme de rugină sau pierderi de lubrifiant;

✔▪ mișcarea articulației nu este uniformă.

Acest checklist nu înlocuiește, bineînțeles, diagnoza profesionistă, însă ajută la identificarea timpurie a unor probleme care pot deveni costisitoare dacă sunt ignorate.

Ce se poate întâmpla dacă amâni reparația?

Mulți șoferi aleg să circule în continuare deoarece mașina „merge încă bine”.Problema este că uzura nu stagnează.Pe măsură ce jocurile cresc, solicitările asupra întregului arbore cardanic devin tot mai mari. Pot apărea dezechilibre, deteriorarea rulmenților intermediari, uzura flanșelor și suprasolicitarea altor componente ale transmisiei.

În cazurile severe, defectarea completă a crucii cardanice poate provoca desprinderea arborelui cardanic, situație care afectează grav transmisia și poate genera avarii importante.Costul unei intervenții preventive este, de regulă, considerabil mai redus decât reparațiile necesare după apariția unei defecțiuni majore.

Când este momentul să mergi într-un service specializat?

Dacă simptomele apar constant, iar verificarea vizuală confirmă existența jocurilor sau a uzurii, este recomandată programarea într-un atelier specializat în reparația cardanelor.Specialiștii pot verifica echilibrarea arborelui, starea crucilor cardanice, rulmenții intermediari și toate componentele asociate transmisiei. 

În funcție de gradul de uzură, soluția poate consta în înlocuirea crucii cardanice, recondiționarea arborelui sau echilibrarea profesională a acestuia.Intervenția realizată la timp contribuie la prevenirea unor defecte mult mai costisitoare și prelungește durata de viață a întregului ansamblu.

Articulația cardanică rareori cedează fără avertisment. Vibrațiile, zgomotele metalice și jocurile mecanice reprezintă semnale care apar treptat și permit identificarea problemei înainte ca aceasta să afecteze grav transmisia.Uneori, mașina „îți vorbește” destul de clar. Trebuie doar să fii dispus să o asculți înainte ca zgomotul să devină imposibil de ignorat.

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