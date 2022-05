Grija, element primordial atunci când vine vorba de sănătate

Avem grijă de noi înșine. Avem grijă de copiii noștri. Avem grijă de familie și de comunitate. De cum gândim, simțim ori acționăm. Avem grijă de cuvintele noastre și de mediul nostru. Avem grijă de lumea noastră. Iar către vârsta senectuții simțim grija celorlalți. Pur și simplu așa merg lucrurile.

De ce este atât de importantă grija? Răspunsul este în sistemul de valori umane gestionate de fiecare în parte și de societate. Ele sunt busola interioară, prin care ne verificăm pașii. Cu toții avem o listă de lucruri de făcut zilnic, fiecare cu circumstanțe și reguli diferite. Mari sau mărunte, simple sau complicate, au importanță în ochii noștri și ai lumii din jur și avem grijă să le ducem la îndeplinire. Grija înseamnă atenția la detaliile lor. Înseamnă că îți pasă de ceea ce faci și depui eforturi să faci lucruri care sunt bune pentru tine sau pentru cei din jur.

Conform National Science Foundation, psihologii ne spun că o persoană are între 12.000 și 60.000 de gânduri pe zi și că 2 din 5 oameni se îngrijorează serios în fiecare zi pentru diverse motive. Cel mai adesea, pentru propria sănătate sau a celor dragi. Dar și că peste 95% din aceste griji sunt deseori exagerate sau nefondate, iar 85% dintre ele nici nu se concretizează. Asta înseamnă că ne îngrijorăm adesea pentru lucruri mărunte și că nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de grijile negative pentru a nu claca exact ca un computer supraîncărcat de date.

Mentalitatea tinerilor față de sănătate este schimbată total

Ultimii doi ani de pandemie au făcut ca grijile noastre să se îndrepte tot mai mult către propria sănătate și a celor din jur. Am devenit mult mai interesați de problemele și soluțiile medicale, am apelat mult mai mult la medici, am devenit preocupați de protejarea sănătății.

Într-un sondaj realizat de Sistemul Medical MedLife, peste 83% dintre cei chestionați declarau că în cei doi ani de pandemie, au fost mai atenți și mai grijulii atât cu propria persoană, cât și cu cei din jur, iar peste jumătate dintre participanți au declarat că sănătatea reprezintă principalul motiv de grijă și în această perioadă.

„Românii nu au avut de-a lungul timpului o preocupare constantă și o grijă față de sănătate. Dar se observă în ultimul timp, mai ales în ultimii doi ani, o creștere a interesului românilor față de sănătate și servicii medicale de bună calitate și aici mă refer mai ales la clinicile private. Mentalitatea noilor generații, mai ales a tinerilor s-a schimbat față de subiectul sănătate, atât timp cât este promovat în spațiul public un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, mișcare și exerciții fizice. Și aici nu vorbim doar despre sănătatea fizică, ci și despre sănătatea psihoemoțională, foarte greu încercată în perioada pandemiei: anxietate, atacuri de panică, stres, depresie”. psihologul Sorin Lucaci, de la Editura Herald

Grija pentru sănătate, primordială pentru 8 români din 10

„Ai grijă de tine, deci ai grijă de lume” am putea spune, fiindcă dacă ție îți este bine poți să faci bine la rândul tău și deci, și lumii din jur îi va fi bine. Îngrijirea de sine include orice faci pentru a te menține sănătos – fizic, mental și spiritual. Cu toate că unii ar putea crede că prioritizarea îngrijirii de sine nu sună foarte altruist, sociologii atrag atenția că grija față de tine este adesea prima atitudine pe care trebuie să o urmăm atunci când ne aflăm în situații deosebite, cum ar fi pierderea locului de muncă, un deces, un divorț dificil sau un conflict, fie el și armat, cum este cel din Ucraina.

Concluzia psihosociologilor este suținută de cifrele celui mai recent sondaj realizat de MedLife, liderul operatorilor de servicii medicale private din România: sănătatea proprie și a celor dragi este în continuare cea mai mare grijă a românilor. Dintre aceștia, 68% consideră foarte important să aibă grijă de sănătatea proprie, în timp ce ponderea celor care pun grija pentru sănătatea familiei și a apropiaților pe primul loc este mai mare, 79% evaluând ca fiind foarte important acest aspect.

Sondajul, reprezentativ la nivel național, arată faptul că pentru români, grija pentru sănătate se reflectă în preocuparea acestora de a merge, 80% dintre respondenți declarând că au făcut vizite medicale în ultimul an.

Sistemul medical privat este guvernat de grijă

Fiecare din noi are, așadar, dorința de a fi sănătos, atenția pentru propria sănătate și nevoia să acceseze resursele prin care să aibă o viață mai sănătoasă. Potrivit aceluiași sondaj menționat anterior, 1 din 3 români aleg, în general, serviciile unui furnizor privat de sănătate, în scop de prevenție sau de tratament. Motivele pentru care românii aleg sistemul privat, și în special, serviciile spitalelor private, se referă la calitatea serviciilor, profesionalismul echipelor medicale, dar și la grija și empatia manifestate pentru pacienți.

Grija și empatia personalului medical sunt printre motivele datorită cărora românii aleg sistemul privat de sănătate

De altfel, 95% dintre români consideră importantă grija cu care sunt tratați atunci când merg la medic.

În sistemul privat, pacienții apreciază faptul că grija pentru sănătate include soluțiile medicale și grija profesioniștilor și pun pe primele locuri calitatea serviciilor, atenția și respectul acordate, tratamentul personalizat, profesionalismul echipelor medicale, explicarea pas cu pas a procedurilor și promptitudinea.

Știm de multă vreme că se poate și așa și totuși suntem uimiți constatând cât de profund umană rămâne abordarea marilor rețele medicale private și viziunea acestora de a oferi îngrijiri personalizate, cu grijă și inovație dedicată fiecărui pacient.

