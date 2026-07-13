Cele două sportive devin ambasadoare ASICS în România prin Key Diffusion, distribuitorul oficial ASICS în România și Bulgaria. Parteneriatul marchează un nou pas în direcția dezvoltării comunicării ASICS în sportul românesc, prin asocierea cu sportive relevante, active la cel mai înalt nivel și conectate direct cu realitatea performanței.

Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

În sezonul 2025/26, Ștefania Stoica a continuat să confirme statutul de una dintre cele mai valoroase jucătoare ale generației sale. Componentă a lotului național al României și jucătoare cu experiență în Liga Campionilor, Ștefania a făcut parte dintr-un sezon istoric al Gloriei Bistrița, alături de care a câștigat titlul de campioană a României și Cupa României. La nivel european, a contribuit la parcursul echipei până în sferturile de finală ale EHF Champions League, competiție în care a marcat 23 de goluri în acest sezon. Pentru sezonul următor, Ștefania a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea, continuându-și traseul într-unul dintre cele mai puternice centre ale handbalului românesc.

Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

Alicia Gogîrlă vine după un sezon în care a fost una dintre jucătoarele importante ale SCM Universitatea Craiova. În Cupa României 2026, Alicia a avut evoluții decisive: a marcat 9 goluri în victoria cu CSM Slatina din optimile de finală, meci în care a fost remarcată drept MVP-ul partidei, și a contribuit cu 5 goluri în victoria cu Rapid București, rezultat care a dus Craiova în semifinalele competiției. Inter dreapta cu experiență la nivel de echipă națională, Alicia reprezintă profilul unei sportive moderne: puternică, tehnică, expresivă și conectată cu publicul tânăr.

Prin această colaborare, ASICS își consolidează prezența în sportul românesc prin două sportive care reflectă natural filosofia brandului: echilibru între minte și corp, disciplină, performanță și autenticitate. Cu o prezență puternică în sporturile indoor și o expertiză recunoscută în dezvoltarea echipamentelor dedicate performanței, ASICS este un reper pentru sportivii care au nevoie de stabilitate, confort, reacție și încredere în fiecare mișcare. În handbal, unde viteza, schimbările bruște de direcție, forța și controlul definesc jocul, echipamentul nu este doar un detaliu tehnic, ci o parte esențială a performanței.

Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

MVP Agency a contribuit la dezvoltarea parteneriatului, la direcția de comunicare și la poziționarea celor două sportive în cadrul campaniei, continuând misiunea agenției de a conecta brandurile cu sportivii români de top.

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