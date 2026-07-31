O schimbare de direcție care a prins din prima

Hanna Lee, una dintre cele mai cunoscute voci ale romance-ului contemporan publicat în România, a lansat la Bookfest 2026 un roman care rupe tiparul pe care cititorii i-l asociau până acum. „Întunericul cheamă”, primul volum din seria Cold Empire, a ajuns rapid printre titlurile cele mai căutate ale ediției de anul acesta a târgului de carte, iar cererea nu pare să dea semne de încetinire nici la câteva săptămâni de la lansare.

Cartea poate fi găsită direct pe site-ul Editurii Elire Books, aici, unde a devenit rapid unul dintre cele mai vândute titluri ale autoarei.

De la billionaire romance la mafia rusă

Ce face din „Întunericul cheamă” un caz aparte în portofoliul Hannei Lee este tocmai schimbarea de registru. Cititorii care o cunoșteau din seriile Vecini, Lady Billionaires sau Taboo Billionaires – construite pe romance contemporan, billionaire și taboo – găsesc acum o autoare care se aventurează într-un teritoriu complet diferit: mafia rusă, cu o tensiune mai dură și o construcție narativă mai apăsată decât orice a mai scris până acum.

Riscul unei schimbări de gen atât de vizibile e mare pentru orice autor cu un public deja format, dar reacția pieței de carte sugerează că pariul a funcționat. Vânzările romanului au depășit așteptările încă din primele zile de la lansare, iar volumul a ajuns rapid pe lista titlurilor recomandate din categoria mafia romance, alături de alte apariții cu tematică similară din portofoliul editurii.

Cum poate fi citit romanul online

Pentru cititorii care preferă lectura digitală, „Întunericul cheamă” poate fi găsit și în varianta ebook, disponibilă pe principalele platforme de cărți electronice, precum Apple Books sau Google Play. Ediția digitală apare, printre altele, și în secțiunea de cărți Google Play de pe site-ul editurii, unde Elire Books își listează titlurile disponibile pe această platformă.

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