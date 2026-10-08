Susține Susține

Ieșirile cu bebelușul în oraș devin mai simple când nu răscolești geanta de schimb

Ringier România
Comentează
bebepufulete.ro
Foto: bebepufulete.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Ieșirile cu bebelușul în oraș devin mai simple când nu răscolești geanta de schimb

Cuprins:

Cu bebelușul în cărucior și geanta pe umăr, o oprire la farmacie se poate prelungi când șervețelele au ajuns sub hainele de schimb. Apoi cauți scutecul, biberonul sau telefonul, iar buzunarele par prea mici. Accesoriile pentru ieșirile cu bebelușul în oraș își dovedesc rostul tocmai în momentele acestea.

Multe liste recomandă aceleași obiecte, dar trec repede peste proba practică: scoți ce-ți trebuie cu o mână, fără să răstorni geanta pe bancă? Uneori, o husă separată te ajută mai mult decât încă un accesoriu voluminos.

Contează organizarea, alegerea între cărucior și marsupiu și câteva detalii de purtare, mai ales când schimbi mijlocul de transport ori intri într-un spațiu aglomerat.

Geanta de schimb te ajută doar dacă o poți citi dintr-o privire

O geantă încăpătoare nu te ajută dacă totul stă într-un singur compartiment. Când scutecele sunt sub biberon, iar șervețelele au alunecat într-un buzunar greu accesibil, fiecare oprire se transformă într-o căutare. Nu mai scotocești. Separă lucrurile după momentul folosirii: schimb, masă, haine de rezervă și obiectele tale. Punguțele pot fi simple; cel mai practic e să le pui mereu în același loc. Și da, uneori telefonul ajunge chiar sub scutece.

Nevoia de compartimentare apare și într-o observație lăsată sub un clip despre pregătirea genții: dacă pui totul la grămadă, găsești greu obiectele necesare, iar punguțele separate pot face căutarea mai ușoară. (@Evy712, YouTube, [Cum să pregătești geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=0kquMLEKE7o), 28 septembrie 2018)

Alt părinte povestește că la primul copil uita deseori biberonul, scutecele ori șervețelele și că, la al doilea, încearcă să-și organizeze mai bine pregătirea pentru ieșire. (@morganvoyles9969, YouTube, [Cum să pregătești geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=0kquMLEKE7o), 28 septembrie 2019)

În geantă, păstrează la îndemână:

  • un săculeț cu scutec, șervețele și salteluța de schimb;
  • o pungă separată pentru haine murdare sau ude;
  • haine de schimb și un prosop mic;
  • biberonul ori lucrurile pentru masă, potrivit rutinei bebelușului.

De exemplu: pentru o oprire la farmacie urmată de o plimbare în parc, ține scutecul și șervețelele într-un săculeț care iese din geantă dintr-o mișcare. Hainele curate stau separat, iar sticla ta de apă nu ocupă buzunarul destinat bebelușului. Un organizator separat nu trebuie să fie complicat; două punguțe textile sau lavabile, una pentru schimb și cealaltă pentru haine murdare, pot fi mai practice decât o geantă cu multe compartimente pe care nu le folosești. Fără să răscolești.

Căruciorul și marsupiul se potrivesc unor drumuri diferite

Uneori, traseul dictează alegerea. Pe trotuare line, la cumpărături sau într-o ieșire mai lungă, căruciorul poate transporta geanta și celelalte lucruri. La scări înguste, în autobuz ori într-unmagazin aglomerat, marsupiul poate fi mai simplu. Nu există o alegere universală. Dacă bebelușului îi place să schimbe poziția ori să se odihnească altfel, căruciorul poate fi mai comod pentru o parte a drumului.

Pe un traseu cu trepte la metrou, sau cu o cafenea prea înghesuită pentru cărucior, marsupiul te ajută să păstrezi copilul aproape și să ai mâinile mai libere, dacă poziția lui este potrivită vârstei și instrucțiunilor producătorului. Unul nu îl înlocuiește automat pe celălalt. Contează și cât ai de cărat: un marsupiu, o geantă mare pe un singur umăr și câteva cumpărături pot deveni obositoare înainte de întoarcerea acasă.

Dacă ți se potrivește la probă și este disponibil, optează pentru un marsupiu Manduca XT de la bebepufulete.ro. Acest tip de produs are o greutate de utilizare de la 3,5 kg până la 20 kg, o bază reglabilă între 16 și 50 cm și purtare în față, pe șold sau în spate.

Alege după traseu:

  • cărucior pentru o plimbare mai lungă și o geantă mai voluminoasă;
  • marsupiu pentru scări, mijloace de transport și opriri scurte, dacă purtarea este potrivită;
  • ambele pentru un drum cu schimbări de ritm, când le poți transporta fără să te încarci prea mult.

De exemplu: dacă ai o oprire în centru, cu scări și o vizită scurtă într-un magazin, poți folosi marsupiul pe porțiunea aglomerată și căruciorul pentru restul drumului. Nu e nevoie să le iei pe amândouă când traseul e simplu. Uneori, căruciorul e alegerea bună.

Accesoriile mici merită loc doar dacă le folosești

Nu toate accesoriile ajung să fie folosite. Un suport de pahar sau o agățătoare de geantă poate părea de ajutor, dar, dacă împiedică plierea căruciorului ori alunecă la fiecare bordură, adaugă încă un lucru de verificat. Nu toate se justifică. Înainte să cumperi ceva, gândește-te unde ai vrea să-l folosești și cât de des faci acel drum.

Un accesoriu pe care îl scoți rar din geantă, chiar dacă arată util în magazin, ocupă locul unui obiect pe care îl cauți mai des. Pleacă de la traseele tale obișnuite, nu de la o listă ideală. Poți lua în calcul:

  • o salteluță pliabilă pentru schimb, dacă nu ai una la destinație;
  • un săculeț lavabil pentru haine ude sau murdare;
  • o husă de ploaie potrivită modelului de cărucior, când vremea o cere;
  • un organizator mic pentru telefon, chei și șervețele, dacă le cauți des.

Un comentariu la un clip despre geanta pentru nou-născut menționează recomandarea unui pediatru de a lua și o bluză de schimb pentru adult, în cazul în care bebelușul murdărește hainele părintelui. Același comentariu amintește punguțele separate pentru hainele murdare ale copilului. (@mkreed89, YouTube, [Ce conține geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=_9HFu5HxKkg), 28 septembrie 2024)

De exemplu: pentru drumul de la creșă la magazin și apoi acasă, un schimb curat, șervețelele și un săculeț pentru haine murdare pot fi suficiente. Suportul de pahar rămâne acasă dacă nu îl folosești. Verifică în instrucțiunile căruciorului ce accesorii se potrivesc și cum se montează. Nu transforma mânerul în cuier pentru toate sacoșele. Lasă acasă ce nu folosești.

Poziția bebelușului contează mai mult decât viteza cu care pleci

În marsupiu, fața bebelușului trebuie să rămână vizibilă, nu ascunsă de material sau de haine. Un sistem reglat în grabă poate părea comod pentru adult, dar poziția copilului trebuie verificată separat. Nu improviza.

Ghidul [Raising Children Network despre purtarea în marsupiu și sling](https://raisingchildren.net.au/newborns/safety/equipment-furniture/baby-carrier-sling-safety) recomandă ca bebelușul să stea sus și drept, cu nasul și gura libere, bărbia departe de piept și spatele sprijinit. Pentru șolduri, ghidul descrie o poziție în care coapsele sunt susținute, genunchii depărtați și picioarele așezate de o parte și de alta a corpului.

Înainte să ieși, verifică următoarele:

  • marsupiul stă fix, iar copilul este suficient de sus și drept;
  • nasul și gura rămân neacoperite, iar fața poate fi văzută;
  • bărbia nu este lipită de piept, iar corpul nu stă strâns ghemuit;
  • spatele are sprijin, iar coapsele sunt susținute cu genunchii depărtați.

Un marsupiu reglabil poate părea simplu după câteva purtări, mai ales când știi deja unde sunt cataramele, dar la prima ajustare merită să încetinești și să verifici poziția bebelușului în oglindă sau cu ajutorul altei persoane. Fața rămâne la vedere. Bărbia, departe de piept.

Citește instrucțiunile modelului și verifică limitele de greutate indicate de producător. Dacă nu reușești să reglezi sistemul astfel încât copilul să stea bine sprijinit, cere ajutorul unei persoane calificate înainte să pornești la drum. Confortul tău contează, dar nu înlocuiește verificarea poziției bebelușului.

O geantă cu loc pentru fiecare lucru nu face ieșirile previzibile; te scutește doar de câteva căutări care apar mereu în cel mai nepotrivit moment. Iar dacă alt adult are grijă de copil, aceeași ordine în geantă îi arată repede unde găsește scutecul, șervețelele sau hainele curate.

Începe cu o plimbare obișnuită. La întoarcere, vezi ce ai folosit și ce ai căutat degeaba. Data viitoare, schimbă un singur lucru în felul în care împachetezi. Rutina ta, nu lista cea mai lungă, îți va spune ce accesoriu își merită locul.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist.

Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube, @Evy712, [Cum să pregătești geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=0kquMLEKE7o), 28 septembrie 2018;

- YouTube, @morganvoyles9969, [Cum să pregătești geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=0kquMLEKE7o), 28 septembrie 2019;

- YouTube, @mkreed89, [Ce conține geanta pentru un nou-născut](https://www.youtube.com/watch?v=_9HFu5HxKkg), 28 septembrie 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
antrenament-rezervisti-s-47
ExclusivReportaj
Știri România
17:24
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă: „Să fi fost de mai multe zile antrenamentul! Nu o fugă, într-o singură zi”
George Tuță este primar al Sectorului 1 din București. Foto: Hepta
Știri România
16:49
Primăria Sectorului 1 cumpără cu 1,8 milioane de euro o vilă cu piscină pentru o grădiniță: imobilul aparține familiei omului de afaceri Adrian Petrache
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv
Fanatik.ro
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv
Ce înseamnă ROBOR de 6,10% pentru creditele cu dobândă variabilă
Financiarul.ro
Ce înseamnă ROBOR de 6,10% pentru creditele cu dobândă variabilă
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Sarah și Anca Serea
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
18:41
Anca Serea, detalii neștiute despre instalarea fiicei sale la Milano: „A fost temerea mea numărul 1. Jumătate de an ne-am chinuit”
Carla's Dreams la Munchen | sursa foto: Instagram
Stiri Mondene
17:52
Carla's Dreams a reapărut după un an. Anunțul făcut la începutul lunii octombrie: „Mai e”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: &quot;Ar trebui să mă mut&quot;
Observatornews.ro
Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: &quot;Ar trebui să mă mut&quot;
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
Kanald.ro
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
POLITIC
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
17:35
Un lider UDMR anunță că partidul lui Kelemen Hunor poate vota Guvernul Luca Niculescu, chiar dacă nu va face parte din el
Luca Niculescu la sediul PNL, în prima zi de negocieri pentru viitorul Guvern. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
16:50
Răspunsul premierului desemnat Luca Niculescu, întrebat dacă își depune mandatul în caz că nu strânge o majoritate înainte să ajungă în Parlament
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Toate detaliile de la Gabi Safta
Fanatik.ro
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Toate detaliile de la Gabi Safta
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Analiză
Educație
18:53
Afacerea din spatele manualelor auxiliare. Învățătorul Petruț Rizea: „Sunt scumpe și inutile, dar ni se bagă pe gât”. Daniel Șuștac: „Școala, o piață subterană de desfacere din care editurile scot bani grei”
Știri Externe
18:52
Rusia susține că nu există pericol de epidemie de ciumă după moartea suspectă a unei cercetătoare dintr-un laborator din Siberia
Știri România
07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 8 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Cultură și Vacanțe
18:48
Regula „cabinei sterile” în aviație: ce înseamnă codul secret folosit de piloți la decolare și aterizare
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
15:00
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Ştiri
14:30
Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva de la Iași 2026 - informații utile
Știri Externe
16:22
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 îi revine scriitoarei Anne Carson, una dintre cele mai rafinate autoare din literatura contemporană
Pilot de avion în cabina aeronavei
Cultură și Vacanțe
18:48
Regula „cabinei sterile” în aviație: ce înseamnă codul secret folosit de piloți la decolare și aterizare
Murături asortate la borcan
Lifestyle
18:44
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
O femeie cu părul castaniu deschis stă pe o bancă de lemn într-o saună, cu ochii închiși, înfășurată într-un prosop alb
Cultură și Vacanțe
18:06
Saunele, noul trend în materie de vacanțe în sezonul rece. Unde găsești cele mai spectaculoase băi de abur din lume, de feribotul din Finlanda până la oul din aur din Suedia
Dr. Alin Nicolescu și Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea.ro. Sursă foto: Libertatea
Lifestyle
17:00
Dr. Alin Nicolescu, despre obiceiurile care ne distrug pielea: „Este mai rău să te speli de cinci ori pe zi decât să te speli o dată la trei zile”
Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător.
Lifestyle
16:21
Ghid practic pentru renovarea apartamentului: Cum te protejezi de meșterii care cer bani în avans, ce spune legea și cum trebuie făcute plățile
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
OTOPENI - AEROPORT - VLAD BALTATEANU - 6 OCT 2026
Știri România
16:29
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, neagă că ar fi ucis-o. Cum descrie bărbatul evenimentele din seara crimei
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu