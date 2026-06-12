Serialul poate fi urmărit pe toate rețelele sociale la @farasensefilmul — YouTube, TikTok, Instagram și LinkedIn.

În episodul 9, Alina Ceușan intră în universul Fără Sense exact într-un moment în care compania încearcă să demonstreze că lucrurile sunt sub control. Doar că, în stilul deja consacrat al echipei Sense, tentativa de salvare se transformă rapid într-un nou motiv de panică.

Ceea ce trebuia să fie un eveniment dedicat imaginii brandului se transformă rapid într-o succesiune de situații absurde, brainstorming-uri fără sfârșit și idei prezentate cu atât de multă încredere încât nimeni nu mai are curajul să întrebe dacă au și sens.

Dacă episoadele anterioare au construit un univers corporatist aflat permanent la limita colapsului, episodul 9, disponibil din 11 iunie pe YouTube @farasensefilmul, mută haosul direct în lumea brandingului și a social media, acolo unde aparențele trebuie păstrate cu orice preț, chiar și atunci când lucrurile scapă complet de sub control.

Episodul satirizează lumea brandingului, a influencer marketingului și a culturii social media în care totul trebuie să arate perfect, chiar și atunci când realitatea din spate spune cu totul altceva. Între încercări disperate de a părea cool, strategii care se schimbă din mers și decizii luate pe moment, echipa Sense reușește să transforme un simplu eveniment de imagine într-un nou capitol al haosului care definește serialul.

Fără Sense urmărește povestea companiei fictive Sense, aflată într-o criză continuă după ce produsele sale devin virale din motive complet greșite. De aici pornește un lanț de decizii discutabile, situații neașteptate și încercări repetate de a repara lucrurile care, de cele mai multe ori, produc exact efectul opus.

Filmat integral în format vertical, Fără Sense este primul serial românesc de tip mockumentary creat special pentru platformele sociale și pentru modul în care publicul consumă astăzi conținut video.

Noi episoade apar în fiecare marți și joi: de la ora 09:00 pe LinkedIn, iar de la ora 21:00 pe YouTube, TikTok și Instagram.

Sursa foto: farasensefilmul

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