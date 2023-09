În ultima zi a festivalului Jazz in the Park, IQOS își așteaptă comunitatea în spațiul Home of IQOS

Și în ultima zi de festival, pe lista artiștilor se află nume consacrate din lumea jazzului. Între aceștia, se numără saxofonista Camilla George și românca Ada Milea, doar două dintre numele care dau greutate prestațiilor feminine pe scena celui mai titrat festival de jazz din România. Muzica Adei încorporează elemente de rock, muzică clasică și tradițională românească, precum și instrumente neconvenționale, cum ar fi jucăriile muzicale, dar și elemente de percuție neobișnuite care contribuie la sunetul ei unic.

Festivalul se încheie în forță cu un line-up pe măsură: The Cinematic Orchestra, 7th SENSE, DSP Orchestra, Nickodemus, KLT & Jessy Elsa Palma și Misha Blanos vor putea fi văzuți în această seară. Sub semnul jazz-ului și al muzicii de calitate, Home of IQOS își așteaptă din nou vizitatorii și astăzi.

Comunitatea IQOS se va bucura de surprizele speciale pregătite și de premiile pe care le va putea câștiga în festival. În plus, va putea să experimenteze din nou spațiul HOME of IQOS, concept destinat evenimentelor organizate în aer liber, care a fost prezent și în iunie, la International Jazz in the Park Competition. În pauzele dintre concerte, atmosfera va fi întreținută de DJ-ii invitați special pentru membrii comunității.

Jazz in the Park a organizat până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pentru cei care nu pot ajunge la Cluj, IQOS promite să relateze, ca de obicei, tot ce se întâmplă la eveniment pe contul de Instagram @iqos_ro.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

