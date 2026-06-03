Iată care sunt ingredientele care nu ar trebui să lipsească din rutinele anti-aging.

Extractul de Immortelle

Unul dintre cele mai populare ingrediente botanice anti-aging este immortelle, cunoscută și sub denumirea de Helichrysum italicum. Floarea este apreciată pentru faptul că nu se ofilește după ce este culeasă, motiv pentru care a primit numele de „floarea nemuririi”. Cremele cu immortelle susțin producția de colagen, îmbunătățesc elasticitatea pielii și contribuie la diminuarea aspectului liniilor fine.

De exemplu, LOccitane a transformat acest ingredient într-un adevărat simbol al gamei sale anti-aging, folosind ulei esențial organic de immortelle cultivat în Corsica, ce conține neryl acetate, o moleculă asociată cu efecte antioxidante și regeneratoare asupra pielii. Această alternativă la retinol derivată natural ajută la creșterea volumului și structurii pielii.

Bakuchiol

Un alt ingredient botanic care merită menționat în orice discuție despre skincare anti-aging este bakuchiolul. La fel ca extractul de immortelle, și acest ingredient este considerat o alternativă naturală la retinol. Bakuchiolul este extras din semințele plantei Psoralea corylifolia și a devenit extrem de popular în ultimii ani datorită efectelor sale asupra texturii și fermității pielii. Spre deosebire de retinol, care poate provoca iritații, uscăciune sau sensibilitate, bakuchiolul este mult mai blând și poate fi folosit inclusiv de persoanele cu ten sensibil.

Acest ingredient este apreciat pentru capacitatea sa de a stimula regenerarea celulară și producția de colagen, contribuind la reducerea liniilor fine și la îmbunătățirea elasticității pielii. În plus, are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, ceea ce îl transformă într-un ingredient versatil pentru prevenirea îmbătrânirii premature.

Extractul de bujor

Pe lângă immortelle și bakuchiol, un alt ingredient vegetal foarte apreciat în skincare este extractul de bujor (peony extract). Acesta este folosit pentru efectele sale calmante și iluminatoare, fiind ideal pentru tenul obosit sau lipsit de uniformitate. Produsele pe bază de bujor ajută la reducerea aspectului tern și oferă pielii un aspect mai proaspăt și mai luminos. În plus, antioxidanții naturali din această floare contribuie la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ, unul dintre principalii factori care accelerează îmbătrânirea cutanată.

Uleiurile botanice

Uleiurile botanice au devenit și ele esențiale în rutina anti-aging modernă. Uleiul de rozmarin, de trandafir, de salvie și din semințe de măceșe sunt exemple excelente de ingrediente bogate în acizi grași esențiali și vitamine care hrănesc pielea în profunzime. Aceste uleiuri ajută la refacerea barierei cutanate și mențin hidratarea pielii, un aspect extrem de important pentru prevenirea ridurilor.

Desigur, este important de menționat că ingredientele botanice funcționează cel mai bine atunci când sunt integrate într-o rutină echilibrată. Așadar, este important să asociezi creme de față antirid cu protecție solară zilnică, hidratare corectă și alte ingrediente active precum acidul hialuronic sau vitamina C, în funcție de nevoile pielii.

În concluzie, ingredientele botanice au reușit să transforme modul în care privim îngrijirea anti-aging. De la immortelle și bujor, până la uleiuri vegetale bogate în antioxidanți, aceste extracte oferă o combinație între eficiență, experiență senzorială și inspirație naturală.

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