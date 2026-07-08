Dialogul marchează o îmbunătățire vizibilă a raporturilor dintre cei doi lideri, după cum a recunoscut însuși președintele american, făcând o aluzie subtilă la precedenta lor întrevedere, cea din februarie 2025 de la Casa Albă, considerată la acel moment un eșec diplomatic.

O întâlnire între Zelenski și Putin, „în curând”

Înainte de începerea discuțiilor bilaterale, Donald Trump a declarat în fața jurnaliștilor că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni „în curând”. Liderul de la Casa Albă s-a arătat extrem de optimist, subliniind că Putin și Zelenski se vor așeza la masa negocierilor și că urmează să se întâmple ceva pozitiv.

Liderul american a subliniat în repetate rânduri că vorbește des cu Vladimir Putin („mai mult decât cu Zelenski”), care a cerut inițial ca întâlnirea cu Volodimir Zelenski să aibă loc în capitala Rusiei. Trump a explicat că l-a întrebat direct pe liderul de la Kremlin unde ar prefera să se desfășoare negocierile, iar Putin a răspuns că, „în mod ideal, la Moscova”. Președintele SUA a respins însă această idee, transmițându-i liderului rus că o astfel de variantă pur și simplu nu poate funcționa și nu este realizabilă în contextul actual.

„Nu m-am gândit niciodată să-l întreb pe Putin când încheie războiul”

Mai mult, așezat chiar alături de Zelenski pe parcursul declarațiilor, Donald Trump a dezvăluit că are programată o discuție telefonică cu Vladimir Putin în cursul zilei de azi. În momentul în care reporterii prezenți în sală au început să strige întrebări, Trump le-a cerut să pregătească o întrebare direct pentru liderul rus. „Când va încheia războiul?” a fost sugestia unui reporter din sală, la care Trump a răspuns cu „e o întrebare bună, nu m-am gândit niciodată să-l întreb asta.”

Ultima discuție oficială dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe data de 4 iulie, în cadrul unui apel telefonic de aproximativ 90 de minute. Potrivit Ministerului de Externe al Rusiei, în cadrul acelei convorbiri, Trump s-a oferit din nou să asiste în calitate de mediator pentru a ajuta la identificarea unei soluții care să pună capăt conflictului.

Atacurile Ucrainei în teritoriul rus aduc mai aproape pacea, crede Trump

Întrebat de jurnaliști despre impactul atacurilor ucrainene efectuate adânc în interiorul teritoriului Federației Ruse, Donald Trump a redirecționat inițial întrebarea către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio – care a confirmat că aceste operațiuni militare au schimbat fundamental dinamica războiului.

Apoi, liderul de la Casa Albă a revenit cu o analiză proprie. Trump a admis că acțiunile reprezintă o escaladare, însă a adăugat că aceasta este o formă de presiune care poate contribui, în mod paradoxal, la urgentarea încheierii conflictului.

Liderul american s-a arătat convins că ambele tabere implicate în conflict își doresc în acest moment un acord care să pună capăt distrugerilor.

Interesul SUA în Ucraina, adus în discuție

Dincolo de aspectele pur militare, Donald Trump a readus în discuție interesul strategic și economic al Statelor Unite în regiune, menționând potențialul uriaș al Ucrainei, în special prin prisma acordurilor privind resursele minerale. Agenda bilaterală a inclus și alte paliere de cooperare tehnică, Zelenski confirmând că echipele de la Kiev și Washington au început deja lucrul la un nou acord axat pe furnizarea și dezvoltarea de drone, un demers pe care l-a catalogat drept un început extrem de promițător.

La finalul conferinței, Trump a comparat situația războiului din Ucraina cu o dispută între doi copii într-un parc, menționând că uneori este nevoie să îi lași să se bată înainte de a rezolva problema.

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