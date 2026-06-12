Înotul este unul dintre puținele sporturi pe care un copil le poate începe încă de la câteva luni și le poate practica, în siguranță, tot restul vieții. Medicii și specialiștii în educație fizică subliniază că înotul susține atât dezvoltarea fizică armonioasă, cât și pe cea emoțională și socială: copiii devin mai încrezători, mai disciplinați și mai independenți.

De ce înotul este o investiție în sănătatea copilului ?

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă copiilor și adolescenților între 5 și 17 ani cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi, de preferat sub formă de activități aerobe.

Analizele recente derulate în România arată însă că majoritatea copiilor și adolescenților nu ajung la acest nivel: campaniile naționale de promovare a activității fizice subliniază că aproximativ 80% dintre preadolescenți nu respectă recomandările OMS privind mișcarea zilnică.

Un raport de sănătate publicat pe baza studiului HBSC și a datelor analizate în România arată că, la 15 ani, doar aproximativ 11% dintre fete și 21% dintre băieți ating pragul de 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi.

La nivel global, situația este similară: datele din studiul HBSC 2017–2018, realizat pe peste 227.000 de copii și adolescenți din 45 de țări, arată că mai puțin de 1 din 5 adolescenți respectă recomandările OMS privind mișcarea zilnică.

În acest context, înotul devine o soluție foarte eficientă:

pune în mișcare aproape toți mușchii corpului, fără impact agresiv asupra articulațiilor;

ajută la dezvoltarea corectă a coloanei și la îmbunătățirea posturii;

contribuie la o mai bună capacitate pulmonară și cardiovasculară, reducând riscul de boli asociate sedentarismului.

Pentru un copil care petrece deja multe ore pe zi în fața ecranelor, o oră de înot de câteva ori pe săptămână poate fi diferența între un stil de viață sedentar și unul activ.

Înotul și siguranța în apă: un „must-have” pentru generația de azi

La nivel global, OMS estimează că se produc aproximativ 300.000 de decese prin înec în fiecare an, înecul fiind una dintre principalele cauze de deces accidental la copii.

În Uniunea Europeană (UE), Eurostat a raportat 5.004 decese prin înec și scufundare în 2021, iar România a avut cel mai mare număr de astfel de decese 1.033, reprezentând 21% din toate decesele de acest tip din UE.

Date mai recente arată o scădere la nivelul României, la 472 de decese prin înec în 2022, însă țara rămâne printre statele europene cu cele mai multe cazuri raportate.

Aceste statistici arată clar că educația pentru siguranță în apă nu este un „moft”, ci o nevoie reală de sănătate publică.

Cursurile de înot nu garantează că un copil nu va fi niciodată într-o situație periculoasă, dar îi oferă:

o mai bună orientare și adaptare în mediul acvatic;

abilități elementare de plutire și înot de supraviețuire;

o înțelegere mai bună a regulilor de siguranță în piscină și în zone deschise acvatice

Cum îi ajută înotul pe copii să fie mai curajoși și mai disciplinați

Datele campaniilor naționale din 2023 arată că, odată cu intrarea în adolescență, nivelul de activitate fizică scade dramatic: 73% dintre băieți și 87% dintre fete au un nivel insuficient de activitate fizică, ceea ce influențează atât sănătatea fizică, cât și starea emoțională.

Pe acest fond, sporturile organizate, precum înotul, devin un „cadru” în care copiii învață să lucreze cu fricile lor, să respecte reguli și să își gestioneze mai bine emoțiile.

Înotul dezvoltă în mod natural:

curajul de a înfrunta teama de apă, treptat și în siguranță, intr-un mediu controlat;

răbdarea de a repeta mișcări până când ies corect;

disciplina de a veni constant la antrenamente și de a respecta indicațiile antrenorului.

Studiile despre activitate fizică la copii arată că aceasta se corelează cu o condiție fizică mai bună, cu performanțe cognitive mai bune, cu sănătate mentală îmbunătățită și cu o grăsime corporală mai redusă.

Povestea Swimming Team: joc, încredere și rezultate

Swimming Team este un club de înot din București, fondat în 2011 de Catalin Miron un absolvent al Universității de Educație Fizică și Sport, cu misiunea de a aduce cât mai mulți copii și adulți aproape de apă, în siguranță și cu bucurie.

Echipa clubului a crescut constant și include astăzi 15 instructori și antrenori specializați, care lucrează cu sute de cursanți pe an, de la inițiere până la perfecționare și performanță.

Cursurile se desfășoară la bazinul Sportul Studențesc, în zona Regie, într-un cadru organizat, cu grupe adaptate pe vârste: bebeluși și copii mici, preșcolari, școlari și adolescenți.

Metoda pune accent pe acomodarea treptată cu apa, exersarea respirației corecte și învățarea progresivă a celor 4 stiluri de înot, astfel încât copiii să avanseze natural, fără presiune.

Cum arată o oră de înot pentru copii la Swimming Team

La grupele de inițiere pentru copii, o oră obișnuită de înot combină:

exerciții de acomodare (stropit, jocuri, intrare treptată în apă);

exerciții de respirație și plutire;

elemente de tehnică pentru primul stil de înot abordat;

jocuri de echipă, care mențin atenția și transformă învățarea în joacă.

Pe măsură ce progresează, copiii ajung să înoate corect în cele 4 stiluri (spate, craul, bras, fluture) și să privească bazinul ca pe un loc familiar, nu ca pe un mediu de care să se teamă.

Întrebări frecvente (FAQ)

De la ce vârstă poate începe un copil cursurile de înot?

Multe cluburi oferă programe de acomodare pentru bebeluși și copii foarte mici (1–3 ani), însoțiți de părinți, iar cursurile structurate de inițiere în grupuri mici încep frecvent după 4–5 ani.

Câte ore de înot pe săptămână sunt recomandate pentru copii?

Recomandările OMS pentru copiii 5–17 ani sunt de minimum 60 de minute de activitate fizică în fiecare zi, iar 2–3 ședințe de înot pe săptămână pot reprezenta o parte importantă din această doză de mișcare.

Înotul ajută la prevenirea obezității la copii?

Da, activitatea fizică regulată, inclusiv înotul, este asociată cu reducerea riscului de exces ponderal și obezitate; studiile de sănătate publică atrag atenția că obezitatea la copii și adolescenți este o problemă tot mai gravă în România.

Este înotul un sport sigur pentru copii?

Înotul este considerat un sport sigur atunci când este practicat într-un bazin autorizat, cu apă monitorizată și sub supravegherea instructorilor și a personalului de la bazin; în plus, abilitățile dobândite pot reduce riscul de incidente în apă.

Înotul ajută și la partea emoțională, nu doar la cea fizică?

Da, activitatea fizică regulată este asociată cu o mai bună sănătate mentală, iar înotul, în special, este considerat un sport care ajută la reducerea stresului, creșterea încrederii în sine și formarea unei mentalități de învingător.

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