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Jocuri online gratis: de la jocuri de gătit la jocuri de logică, direct în browser

Ringier România
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Telefonul nostru e plin de aplicații instalate „doar pentru cinci minute” și pe care nu le-am mai deschis niciodată. Ocupă spațiu, cer actualizări, trimit notificări și, de multe ori, ne invită să plătim ca să trecem de un nivel. Nu e de mirare că tot mai mulți oameni se întorc la o idee simplă: jocurile care pornesc direct în browser, fără instalare și fără cont.

Cuprins:

Avantajul e evident. Deschizi o pagină, alegi un joc și, în câteva secunde, joci. Merge la fel pe telefon, pe tabletă sau pe laptop, iar când închizi pagina nu rămâne nimic instalat pe dispozitiv. Un exemplu bun este platforma OGH, care strânge la un loc jocuri online gratis, create special pentru browser și traduse integral în limba română. Nu cer înregistrare, iar progresul se salvează automat în browser, așa că poți reveni oricând de unde ai rămas.

Jocuri de gătit: pizzerie, brutărie și fermă

Jocurile de gătit sunt printre cele mai căutate, atât de copii, cât și de adulți care vor ceva relaxant după o zi lungă. În „Fă Pizza!” îți conduci propria pizzerie: clienții vin pe rând, fiecare cu comanda lui, iar tu întinzi aluatul, pui sosul, mozzarella și ingredientele cerute, apoi scoți pizza din cuptor exact când e gata. Cu cât servești mai repede și mai corect, cu atât primești mai mult bacșiș.

Cine preferă un ritm mai lent poate încerca „Ovenopolis”, un joc în care pornești o brutărie de la un singur cuptor și o transformi pas cu pas într-o afacere cu zeci de bunătăți și bucătari care coc singuri. Iar „Cluckleberry” aduce atmosfera de la țară: plantezi, uzi și culegi, ai grijă de găini, vaci, oi și albine, apoi faci pâine, brânză, gem sau plăcinte pentru comenzile vecinilor.

Jocuri de logică pentru minte odihnită

Pentru cei care vor să-și pună mintea la contribuție, platforma are o colecție bogată de jocuri de logică. „Ninelight Sudoku” oferă Sudoku clasic, cu niveluri de la ușor la expert, notițe, indicii și puzzle-uri noi în fiecare zi. „Fizzy Flasks” este un joc de sortat culori: muți lichidele dintr-o eprubetă în alta până când fiecare are o singură culoare, iar cele 250 de niveluri devin tot mai complicate.

Iubitorii de cuvinte pot încerca „Hunchbun”, în care ai șase încercări ca să ghicești cuvântul zilei din cinci litere, același pentru toți jucătorii. Iar „Snipsnack” este un puzzle cu fizică în care tai sforile la momentul potrivit, astfel încât bomboana să ajungă în gura lui Nibbo, o creatură pufoasă care stă într-o ceașcă de ceai.

Jocurile de logică sunt o alegere bună și pentru copii. Specialiștii în educație recomandă ca timpul petrecut în fața ecranului să fie, pe cât posibil, unul activ, cu jocuri care cer atenție, răbdare și gândire, nu doar derularea pasivă a unor videoclipuri.

Jocuri de cărți, remi și jocuri pentru toată familia

Mulți români au învățat remi de la bunici, la masa din sufragerie. Pe OGH îl găsești în varianta cu pietre pe tablă, în care joci împotriva calculatorului, cu atu, jokeri și formațiile pe care le aranjezi pe suport înainte de a închide. Tot aici sunt solitaire, un joc de cărți „culoare sau număr” cu broaște simpatice și un quiz de cultură generală cu steaguri, capitale și animale, bun de jucat în familie.

Jocuri pentru copii, curse și jocuri cu mașini

Pentru cei mici există jocuri colorate și ușor de înțeles: o clinică în care copilul are grijă de animăluțe bolnave, o carte de colorat digitală, puzzle-uri cu imagini pictate și un joc de ghicit cuvinte cu baloane, care ajută la citit și la ortografie. Pasionații de viteză au la dispoziție curse cu mașinuțe văzute de sus, o arenă cu karturi, motocross cu cascadorii și chiar un joc de tip crash-test, în care mașinile se îndoaie și își pierd piesele la fiecare impact.

Un mod nou de a descoperi jocuri

O idee interesantă a platformei este secțiunea „Reels”, care prezintă jocurile unul după altul, ca într-un feed video de pe rețelele sociale. Dai swipe, vezi jocul în mișcare și, dacă îți place, începi imediat. Există și un buton „Joc aleatoriu”, pentru cei care nu știu ce să aleagă și vor să fie surprinși.

Câteva sfaturi pentru jocurile din browser

Pentru cea mai bună experiență, folosește un browser actualizat, precum Chrome, Safari, Firefox sau Edge. Pe telefon, unele jocuri arată mai bine ținute orizontal, iar altele sunt gândite pentru ecranul vertical. Pentru că progresul se salvează în browser, e bine să joci de pe același dispozitiv și să nu ștergi datele site-ului dacă vrei să păstrezi nivelurile deblocate.

Concluzie

Jocurile din browser au revenit în forță pentru că răspund unei nevoi simple: vrem să ne relaxăm câteva minute fără să mai instalăm o aplicație. O colecție bine făcută, în limba română, cu jocuri de gătit, jocuri de logică, jocuri de cărți și jocuri pentru copii, poate fi soluția pentru pauza de prânz, pentru drumul cu trenul sau pentru o seară liniștită acasă.

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