LORAI: Inteligența Artificială creată în România care preia managementul businessului

De la un laptop vechi, la inteligența artificială de ultimă generație

Evenimentul a debutat cu o retrospectivă emoționantă a drumului parcurs de Alin Lăzărescu, o călătorie începută în 2014, într-o cameră de 12 metri pătrați, cu un laptop vechi și câteva idei care păreau prea mari pentru spațiul în care s-au născut. „Concept nu este doar o poveste despre trecut, ci o rețea de minți orientate spre viitor”, a declarat acesta în fața audienței. După 12 ani de experiență și mii de campanii gestionate, agenția a decis să „încapsuleze” toată această expertiză într-o entitate digitală.

LORAI: „Creierul digital” care nu doarme niciodată

Punctul culminant al serii a fost prezentarea LORAI, un sistem de management și marketing inteligent care promite să redea antreprenorilor cea mai prețioasă resursă: timpul. Depășind statutul de simplu chatbot, LORAI a fost introdusă ca un partener tehnologic capabil să:

Gestioneze operațiunile financiare: Analizează indicatori financiari, rapoarte contabile și extrase de cont, monitorizând constant planul de venituri și cheltuieli.

Automatizeze marketingul: Scrie scripturi pentru conținut video pe rețelele sociale, gestionează campanii de Google Ads și Meta Ads și trimite e-mailuri personalizate.

Protejeze businessul: Analizează și semnalează riscuri în contracte, monitorizează concurența în timp real și planifică întâlnirile în calendar.

În prezent, LORAI se află într-o etapă exclusivistă de pre-lansare, fiind testată de un grup restrâns de antreprenori, urmând ca în scurt timp să intre în faza Beta pentru publicul larg.

„Zilnic Facem Marketing” – Manualul de 90 de zile

Lansarea cărții cu același nume vine să completeze ecosistemul creat de echipa Concept. Departe de a fi un volum teoretic, cartea oferă un sistem concret de scalare în cinci niveluri și un plan de execuție pe 90 de zile:

Zilele 1-30: Construirea structurii (funnel-uri și CRM).

Optimizarea datelor și eliminarea pierderilor.

Scalarea controlată a businessului.

Cartea transformă marketingul dintr-un concept abstract într-un sistem executabil zi de zi.

Echipa Concept: Arhitecții sistemului

Prezentarea a beneficiat de intervențiile experților cheie din echipa Concept. Eduard a vorbit despre „Arhitectura Sistemului”, subliniind că marketingul nu este despre like-uri, ci despre profit. Andreea a explicat cum AI-ul a devenit „egalizatorul” care permite firmelor mici să lupte cu marile corporații, în timp ce Marian și Mihaela au detaliat managementul datelor și strategiile de scalare care stau la baza eficienței LORAI.

Antreprenorii interesați să se înscrie pe lista de așteptare pentru faza Beta o pot face accesând site-ul LORAI

Despre Concept Agency: Fondată în 2014, Concept Agency dezvoltă sisteme de creștere pentru companii prin campanii Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, strategii de PR și dezvoltare web. Agenția operează astăzi la intersecția dintre marketing, tehnologie și inteligență artificială.

