Bărbatul, de origine marocană, sperase la o viață mai bună când a trecut granița în Europa, dar s-a trezit aruncat într-un coșmar birocratic și juridic care i-a măcinat tinerețea și sănătatea.

Cum a început calvarul din 1991

În anul 1991, tânărul s-a mutat în Spania cu dorința de a-și construi un viitor. La scurt timp însă, destinul său a fost complet deviat. A fost acuzat în Catalonia (nord-estul Spaniei) de comiterea a două violuri și a unei tâlhării.

Deși s-a declarat permanent nevinovat, instanța l-a condamnat la o pedeapsă grea de 24 de ani de închisoare. A executat aproape 18 ani din această sentință înainte de a fi eliberat, însă stigmatul și bătălia juridică pentru curățarea numelui său au continuat timp de decenii.

Abia în luna decembrie a anului 2025, bărbatul a fost achitat definitiv și de ultima acuzație care mai plana asupra lui.

Proba biologică ignorată: Justiția a trecut cu vederea testul ADN

Ceea ce face ca acest caz să fie și mai revoltător este faptul că drama bărbatului ar fi putut fi evitată cu ușurință. Eroarea judiciară s-a produs deoarece completul de judecată inițial a ignorat complet o probă științifică de o importanță capitală.

Potrivit raportului AND, Poliția din Barcelona stabilise clar că profilul său genetic nu se potrivea cu urmele de spermă de pe hainele victimei.

Inițial, Curtea Națională a Spaniei îi refuzase dreptul de a fi despăgubit, însă magistrații Curții Supreme au casat decizia anterioară și au impus plata sumei de 2,5 milioane de euro, argumentând că statul are o responsabilitate directă pentru distrugerea vieții acestui om.

Verdictul magistraților: „O suferință morală progresivă”

În motivarea deciziei de acordare a despăgubirilor record, judecătorii Curții Supreme spaniole au descris în termeni duri efectele pe care o astfel de eroare le are asupra psihicului uman.

„Prelungirea privării de libertate determină o intensificare progresivă a suferinței morale, pierderea unor oportunități vitale și un impact asupra personalității persoanei afectate, care depășește cu mult parametrii obișnuiți ai cazurilor de detenție nejustificată de scurtă sau medie durată”, se arată în motivarea instanței.

În ciuda sumei uriașe pe care o va primi din partea statului spaniol, bărbatul a declarat că nicio sumă din lume nu poate compensa anii petrecuți în celulă.

„Sistemul judiciar mi-a distrus viața. Mi-au furat 36 de ani din viață”, a declarat el cu amărăciune, făcând referire la întreaga perioadă scursă de la prima arestare din 1991 și până la reabilitarea sa completă.

„Banii aceștia nu îmi vor da înapoi nici sănătatea și nici tinerețea pierdută între zidurile închisorii”, a conchis bărbatul.