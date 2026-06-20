Aflat într-un context geopolitic tensionat la granițele țării, șeful statului a subliniat necesitatea consolidării parteneriatului româno-turc, vizând direct securitatea și interesele economice ale României în regiunea pontică.

Centrul NATO, mutat de la Istanbul la Constanța în 2028

Unul dintre cele mai importante puncte atinse în cadrul negocierilor a fost viitorul structurilor de securitate aliate din regiune. Nicușor Dan a anunțat intenția României de a prelua găzduirea Centrului NATO la Marea Neagră.

„Am discutat de Centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră”, a declarat președintele.

Pe lângă structura militară, discuțiile au vizat și Hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră, o structură a cărei sarcină principală va fi colectarea de informații esențiale despre navigație. Un obiectiv secundar al acestui hub va fi conectarea Uniunii Europene cu statele riverane sau cu interese în regiune, Turcia având un rol pivot în acest sens.

Protejarea gazelor din Marea Neagră: Extinderea programului de deminare

O altă prioritate a agendei a fost siguranța infrastructurii energetice. Președintele a reamintit de succesul programului comun de deminare a apelor teritoriale, desfășurat de România, Bulgaria și Turcia, însă a subliniat nevoia ca acest parteneriat să fie extins pentru a proteja infrastructura submarină.

„Evident, avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră și alte infrastructuri subterane, iar asta e cel mai important pentru noi”, a explicat Nicușor Dan, argumentând necesitatea securizării perimetrelor unde România derulează proiecte energetice vitale.

Salvarea industriei de apărare: Investitorii turci cumpără fabrici românești

În pregătirea Summitului NATO de la Ankara, cei doi lideri au analizat posibilitățile de colaborare în sectorul militar. Șeful statului a recunoscut deschis problemele istorice ale industriei românești de apărare, menționând însă că aceasta rămâne atractivă pentru investitorii strategici.

Un prim pas a fost deja făcut: o companie privată din Turcia a achiziționat recent o fabrică de profil din Mediaș.

„Interesul nostru este de a atrage investiții în industria noastră de apărare, care nu a avut managementul cel mai performant în toți anii de după Revoluție. Totuși, încă oferă oportunități interesante, atât prin prisma oamenilor, cât și a locațiilor”, a punctat președintele.

Recep Tayyip Erdoğan vine la București

Relațiile bilaterale ar urma să fie cimentate printr-o vizită oficială alui Recep Erdogan în România, programată pentru acest an.

Cu ocazia vizitei lui Recep Tayyip Erdoğan la București, autoritățile pregătesc organizarea unei ședințe comune a celor două guverne, dar și a unui eveniment economic de anvergură.

„Ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri”, a conchis Nicușor Dan.