Aflat într-un context geopolitic tensionat la granițele țării, șeful statului a subliniat necesitatea consolidării parteneriatului româno-turc, vizând direct securitatea și interesele economice ale României în regiunea pontică.

Centrul NATO, mutat de la Istanbul la Constanța în 2028

Unul dintre cele mai importante puncte atinse în cadrul negocierilor a fost viitorul structurilor de securitate aliate din regiune. Nicușor Dan a anunțat intenția României de a prelua găzduirea Centrului NATO la Marea Neagră.

„Am discutat de Centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră”, a declarat președintele.

Pe lângă structura militară, discuțiile au vizat și Hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră, o structură a cărei sarcină principală va fi colectarea de informații esențiale despre navigație. Un obiectiv secundar al acestui hub va fi conectarea Uniunii Europene cu statele riverane sau cu interese în regiune, Turcia având un rol pivot în acest sens.

Protejarea gazelor din Marea Neagră: Extinderea programului de deminare

O altă prioritate a agendei a fost siguranța infrastructurii energetice. Președintele a reamintit de succesul programului comun de deminare a apelor teritoriale, desfășurat de România, Bulgaria și Turcia, însă a subliniat nevoia ca acest parteneriat să fie extins pentru a proteja infrastructura submarină.

„Evident, avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră și alte infrastructuri subterane, iar asta e cel mai important pentru noi”, a explicat Nicușor Dan, argumentând necesitatea securizării perimetrelor unde România derulează proiecte energetice vitale.

Salvarea industriei de apărare: Investitorii turci cumpără fabrici românești

În pregătirea Summitului NATO de la Ankara, cei doi lideri au analizat posibilitățile de colaborare în sectorul militar. Șeful statului a recunoscut deschis problemele istorice ale industriei românești de apărare, menționând însă că aceasta rămâne atractivă pentru investitorii strategici.

Un prim pas a fost deja făcut: o companie privată din Turcia a achiziționat recent o fabrică de profil din Mediaș.

„Interesul nostru este de a atrage investiții în industria noastră de apărare, care nu a avut managementul cel mai performant în toți anii de după Revoluție. Totuși, încă oferă oportunități interesante, atât prin prisma oamenilor, cât și a locațiilor”, a punctat președintele.

Recep Tayyip Erdoğan vine la București

Relațiile bilaterale ar urma să fie cimentate printr-o vizită oficială alui Recep Erdogan în România, programată pentru acest an.

Cu ocazia vizitei lui Recep Tayyip Erdoğan la București, autoritățile pregătesc organizarea unei ședințe comune a celor două guverne, dar și a unui eveniment economic de anvergură.

„Ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri”, a conchis Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari - Document
Politică 16:00
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari – Document
Parteneri
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Adevarul.ro
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
Fanatik.ro
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Stiri Mondene 17:50
Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Stiri Mondene 16:37
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
ObservatorNews.ro
Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax.ro
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul
KanalD.ro
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul

Politic

Recep Erdogan este așteptat în România. Centrul NATO la Marea Neagră ar putea fi mutat la Constanța, din 2028
Politică 17:58
Recep Erdogan este așteptat în România. Centrul NATO la Marea Neagră ar putea fi mutat la Constanța, din 2028
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina