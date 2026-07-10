Cât costă, cum funcționează și de ce să alegi un brand precum IntactHeating?

De ce ai nevoie de încălzirea electrică în pardoseală?

Sistemele de încălzire în pardoseală funcționează prin radiație termică, distribuind uniform căldura de jos în sus. Spre deosebire de caloriferele clasice, nu există pierderi mari de căldură și nici circulație intensă a aerului.

Aceste sisteme includ:

  • cabluri electrice montate în șapă;
  • covorașe electrice pentru montaj rapid sub gresie sau parchet;
  • termostate inteligente pentru controlul temperaturii.

Un avantaj major este că pot fi instalate în aproape orice tip de spațiu: baie, bucătărie, living sau chiar spații comerciale.

De ce să alegi IntactHeating? 

Brandul IntactHeating are o experiență solidă în domeniu, cu peste 25 de ani de activitate și soluții testate pentru diverse tipuri de locuințe. Compania pune accent pe:

  • produse realizate la standarde europene;
  • durată de viață mare (chiar și peste 50 de ani);
  • consultanță oferită de specialiști;
  • suport tehnic înainte și după achiziție.

Un aspect important este transparența: dacă sistemul nu este potrivit pentru spațiul tău, vei primi recomandări corecte, nu doar o ofertă comercială.

Avantajele încălzirii electrice în pardoseală

Acest tip de încălzire câștigă teren datorită beneficiilor evidente:

  • distribuție uniformă a căldurii în întreaga cameră;
  • eliminarea caloriferelor și a spațiului ocupat de acestea;
  • reducerea prafului și a alergenilor;
  • risc scăzut de mucegai datorită temperaturii constante;
  • fără întreținere periodică sau consumabile.

În plus, sistemele moderne permit control individual pe fiecare cameră, ceea ce înseamnă consum optimizat și costuri mai mici pe termen lung.

Prețul la radiatoare electrice vs încălzirea în pardoseală

Mulți clienți compară pret radiatoare electrice cu cel al încălzirii în pardoseală. Deși radiatoarele pot avea un cost inițial mai mic, diferențele apar în timp.

Radiatoare electrice au cost inițial mai redus, presupun  instalare rapidă și eficiență mai mică în spații mari. 

Încălzirea în pardoseală presupune investiție inițială mai mare, eficiență ridicată pe termen lung, confort superior și consum optimizat.

De exemplu, un kit de încălzire în pardoseală poate porni de la câteva sute de lei pentru suprafețe mici și crește în funcție de dimensiune și putere.

Unde se pot instala aceste sisteme

Un alt avantaj major este versatilitatea. Sistemele IntactHeating pot fi montate sub gresie și piatră, marmură, parchet și lemn, mochetă, șapă sau beton.

Sunt potrivite atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale sau industriale.

Întrebări frecvente

1. Cât durează instalarea unui sistem de încălzire în pardoseală? În general, montajul poate dura doar câteva ore pentru o cameră standard, în funcție de tipul sistemului ales.

2. Este mai eficientă decât radiatoarele electrice? Da, deoarece distribuie uniform căldura și reduce pierderile energetice.

3. Se poate monta într-un apartament deja finisat? Da, mai ales covorașele electrice, care nu necesită modificări majore.

4. Necesită întreținere? Nu. Sistemele electrice nu au nevoie de revizii sau consumabile.

5. Care este durata de viață? Produsele de calitate pot avea o durată de viață de zeci de ani, chiar și peste 50 de ani.

Concluzie

Dacă îți dorești o soluție modernă, eficientă și confortabilă, incalzire electrica pentru pardoseala este una dintre cele mai bune alegeri. Chiar dacă investiția inițială poate fi mai mare decât în cazul unor radiatoare electrice, beneficiile pe termen lung sunt evidente.

Prin experiență, calitate și suport specializat, IntactHeating reușește să ofere soluții adaptate fiecărui tip de locuință, transformând confortul termic într-o experiență simplă și eficientă.

Contact:

office@intactheating.ro

0787342742

Adresa:

Calea Bucurestilor 78, Otopeni, Ilfov

Sursa foto: www.intactheating.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător! Vestea venită la 24 de ore la anunțul morții lui Gabi Mureșan. Soția e de neconsolat! Toți au amuțit să afle tocmai acum
Viva.ro
Tulburător! Vestea venită la 24 de ore la anunțul morții lui Gabi Mureșan. Soția e de neconsolat! Toți au amuțit să afle tocmai acum
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.RO
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
GSP.RO
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 17:00
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente. Exclusiv
Fanatik.ro
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Stiri Mondene 17:50
La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Stiri Mondene 16:16
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Femeia care şi-a ţinut iubitul ostatic în Bucureşti e antrenoare de fitness. Victima, un cunoscut avocat
ObservatorNews.ro
Femeia care şi-a ţinut iubitul ostatic în Bucureşti e antrenoare de fitness. Victima, un cunoscut avocat
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.ro
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax.ro
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella
KanalD.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 17:00
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 14:00
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
Fanatik.ro
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința