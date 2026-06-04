Miramagica din Parcul Herăstrău transformă vara 2026 într-un sezon plin de magie, jocuri și petreceri

Cei mici au avut parte de întâlniri cu personaje de poveste, spectacole de magie, activități interactive și numeroase surprize pregătite special pentru ei. Întregul parc s-a transformat într-un univers al copilăriei, unde râsetele și entuziasmul participanților au creat o atmosferă de sărbătoare care a marcat startul unei veri pline de evenimente.

Lucia Prăjișteanu, fondatorul Miramagica, anunță că distracția nu se oprește aici. Pe tot parcursul verii vor fi organizate săptămânal petreceri dedicate copiilor, cu animatori, mascote, spectacole și activități speciale menite să transforme fiecare vizită într-o experiență memorabilă. În plus, copiii se vor putea bucura de cele mai moderne atracții: impresionanta roată panoramică luminată cu peste un milion de beculețe, caruselul venețian cu două etaje, roller coaster-ul în formă de omidă, mașinuțele tamponabile, Tornado, banca magică, jocul cu lebede, Turnul Spark și saltelele Jump-Jump. Fiecare dintre aceste atracții contribuie la crearea unei experiențe complete de divertisment, într-un spațiu sigur și prietenos pentru întreaga familie.

Familiile care aleg să petreacă timpul liber la Miramagica vor descoperi vara aceasta o adevărată explozie de culoare și energie. Atmosfera va fi animată permanent de muzică, personaje de poveste și numeroase activități care îi invită atât pe copii, cât și pe părinți să se bucure împreună de magia verii.

Inaugurat în anul 2015, Miramagica Herăstrău a devenit rapid un etalon în industria de entertainment din România. Cu atracții moderne și standarde ridicate de siguranță și calitate, parcul a reușit să atragă de-a lungul celor peste 11 ani de activitate sute de mii de vizitatori și să creeze amintiri speciale pentru generații întregi de copii.

Potrivit Luciei Prăjișteanu, fondatoarea Miramagica și CEO Britta Trading, vara 2026 este dedicată familiei și experiențelor care aduc oamenii împreună.

„Miramagica înseamnă copilărie fără vârstă, emoție și bucuria de a fi alături de familie și de cei dragi. De mai bine de 11 ani oferim amintiri de neuitat copiilor și părinților, iar vara aceasta ne-am propus să transformăm fiecare săptămână într-o sărbătoare a copilăriei. Dacă părinții își doresc pentru cei mici un loc de poveste, unde să descopere aventură, joc și momente speciale, îi așteptăm pe tot parcursul verii la Miramagica Herăstrău. Am pregătit evenimente, personaje îndrăgite și multe surprize care vor transforma fiecare vizită într-o experiență de neuitat”, a declarat Lucia Prăjișteanu.

Fondatoarea parcului subliniază că misiunea Miramagica a rămas neschimbată încă de la deschidere: aceea de a oferi experiențe care combină emoția, siguranța și divertismentul de calitate.

„Miramagica a fost încă de la început un proiect de suflet și o misiune de a oferi copiilor și familiilor experiențe de neuitat, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate. În spatele fiecărei atracții și al fiecărui eveniment se află dorința de a crea momente autentice de bucurie. Oamenii au nevoie de magie la orice vârstă, iar noi credem că timpul petrecut împreună în familie este una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le putem oferi”, a mai declarat Lucia Prăjișteanu.