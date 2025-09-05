Petruț Bădeci, managerul echipei montaj-wpc.ro, subliniază: „Clienții noștri nu cumpără doar un produs, ci o soluție completă. În maximum 24 de ore de la comanda telefonică revenim cu un proiect personalizat, conform dorințelor lor. Este modul nostru de a arăta că profesionalismul și seriozitatea fac diferența.”

Un material care schimbă regulile jocului

WPC-ul produs la Buzău este o adevărată inovație. Rezistă la ploaie, grindină, îngheț și raze UV, nu mucegăiește, nu se strâmbă și, mai important, este ignifug. „Mulți investitori din HoReCa aleg WPC-ul pentru că își doresc o investiție pe termen lung. În restaurante, hoteluri și zone de relaxare expuse traficului intens, materialul rămâne stabil și arată impecabil chiar și după ani de utilizare,” explică Petruț Bădeci.

WPC-ul nu are nevoie de întreținere specială – este suficientă o spălare periodică cu jet de apă. De aceea, tot mai multe ansambluri rezidențiale îl adoptă pentru garduri, terase și alei, în timp ce persoanele fizice aleg pardoseli din WPC pentru curți, piscine, iazuri sau pontoane. „Avem clienți care revin cu noi proiecte după ce au testat prima lucrare. Când vezi că o pardoseală sau un gard nu se schimbă în timp, îți dorești același lucru și în alte spații,” adaugă managerul.

De la design la montaj, un partener complet

Succesul unui proiect nu ține doar de calitatea materialului, ci și de modul în care este montat. Echipa montaj-wpc.ro are experiența și know-how-ul necesar pentru a instala corect fiecare element, folosind structuri metalice, distanțiere și șuruburi speciale care permit dilatarea naturală a materialului.

„Noi ne ocupăm de tot. Clientul primește o lucrare la cheie, cu garanție și cu promisiunea că, dacă apar probleme în timp, echipa noastră intervine. Chiar și după cinci ani, dacă un element trebuie înlocuit, revenim și rezolvăm situația. Asta înseamnă încredere pe termen lung,” punctează Petruț Bădeci.

De ce Montaj-WPC.ro?

Alegerea echipei montaj-wpc.ro înseamnă mai mult decât un simplu montaj. Înseamnă proiecte finalizate la timp, consultanță personalizată și o colaborare bazată pe seriozitate. De aceea, în portofoliul lor se regăsesc ansambluri rezidențiale moderne, investitori din HoReCa și sute de clienți persoane fizice din întreaga țară.

„WPC-ul este o inovație de ultimă generație, iar noi îl aducem în viața clienților prin montaj profesionist și atenție la detalii. Fiecare lucrare este o carte de vizită pentru noi și vrem ca ea să vorbească de la sine,” conchide managerul echipei.

Contactează echipa montaj-wpc.ro și descoperă cum poți transforma un simplu proiect într-o investiție trainică, modernă și sigură.

