Narcisismul în relații nu arată ca în filmele cu răufăcători evidenți. Arată ca un partener care te iubește intens, apoi dispare emoțional fără explicații. Ca cineva care îți cunoaște toate nesiguranțele și știe exact cum să le folosească atunci când se simte amenințat. Ca o relație în care, fără să îți dai seama exact când, ai încetat să mai fii tu și ai început să fii doar o extensie a nevoilor lui.

Ce este narcisismul, dincolo de cuvântul folosit în exces

Termenul „narcisist” a ajuns să fie folosit pentru orice persoană egoistă sau dificilă, ceea ce i-a diluat sensul real. În psihologie, tulburarea de personalitate narcisistă este o structură profundă și stabilă, caracterizată printr-un simț grandios al propriei importanțe, lipsă de empatie autentică, nevoie constantă de admirație și o sensibilitate extremă la critică sau la percepția că nu este suficient  apreciat.

Important de înțeles: nu orice partener dificil este narcisist. Dar există un tipar relațional specific, recognoscibil, care apare consistent în relațiile cu persoane cu trăsături narcisiste puternice. Și cu cât îl recunoști mai devreme, cu atât îți poți proteja mai bine sănătatea emoțională.

Semnele unei relații cu un partener narcisist

Dinamica se instalează treptat, iar multe dintre semnale sunt inițial greu de distins de intensitatea unui început de relație. Totuși, în timp, câteva tipare devin clare:

  • Ciclul idealizare-devalorizare. La început ești perfect. Apoi, fără o cauză aparentă, devii sursa tuturor problemelor. Această alternanță nu este accidentală – este mecanismul prin care partenerul narcisist menține controlul și dependența emoțională.
  • Lipsa empatiei reale. Poate fi empatic în situații în care îi aduce un avantaj sau în fața unor audiențe externe. Dar în momentele în care ai cu adevărat nevoie de suport emoțional, te trezești singur sau, mai rău, criticat pentru că „exagerezi”.
  • Gaslighting constant. Îți pune la îndoială percepțiile, memoria, reacțiile. „Nu s-a întâmplat asta”, „ești prea sensibil”, „îți imaginezi lucruri” – sunt expresii care, repetate sistematic, te fac să nu mai ai încredere în propriul simț al realității.
  • Totul se învârte în jurul lui. Conversațiile, planurile, deciziile – toate gravitează în jurul nevoilor, dorințelor și stărilor lui. Nevoile tale sunt tolerate atunci când nu interferează, ignorate sau minimizate când interferează.
  • Critica mascată în glume sau „îngrijorare”. Comentariile despre aspectul tău, realizările tale sau cercul tău social sunt prezentate ca observații amicale sau ca dovezi că îi pasă de tine. Efectul real este o erodare lentă a stimei de sine.

De ce e atât de greu să pleci

Dacă relația cu un partener narcisist este atât de epuizantă, de ce atât de mulți oameni rămân în ea ani la rând? Răspunsul nu este simplu și nu are nimic de-a face cu naivitatea sau lipsa de inteligență.

În primul rând, ciclul de idealizare și devalorizare creează o dependență emoțională reală. Creierul tău devine dependent de momentele de întoarcere la faza de „iubire”, exact cum funcționează mecanismul recompensei intermitente. Aștepți să revină persoana de la început, pentru că ai văzut că există.

În al doilea rând, după luni sau ani de manipulare psihologică, stima ta de sine a fost erodată sistematic. Nu mai ai aceeași claritate cu care ai fi evaluat situația la început. Te îndoiești de tine, te simți responsabil pentru problemele relației, crezi că dacă ai fi mai bun, mai înțelegător, mai răbdător, lucrurile s-ar schimba.

În al treilea rând, izolarea – o altă tactică frecventă – te face mai vulnerabil. Dacă în timp ai pierdut legătura cu prietenii sau cu familia, plecarea pare și mai înfricoșătoare, pentru că nu mai știi exact unde ai putea ateriza.

Ce poți face

Dacă te recunoști în descrierea de mai sus, primul lucru de care ai nevoie nu este un plan de acțiune, ci validare. Ceea ce ai trăit este real, chiar dacă ai fost convins că nu este. Confuzia, epuizarea și îndoiala de sine nu sunt semne că ești slab – sunt consecințe directe ale unei dinamici relaționale profund dezechilibrate.

Câțiva pași care pot ajuta:

  • Documentează-ți experiențele. Un jurnal în care notezi ce s-a întâmplat, ce s-a spus, cum te-ai simțit te ajută să recapeți contactul cu propria realitate, mai ales după episoade de gaslighting.
  • Reconectează-te cu oamenii de încredere din viața ta. Izolarea este unul dintre cele mai puternice instrumente de control. Orice pas mic de reconectare cu prietenii sau familia îți oferă un punct de referință extern.
  • Nu încerca să schimbi sau să „repari” partenerul. Trăsăturile narcisiste de personalitate sunt profunde și stabile. Schimbarea reală necesită ani de terapie specializată și, mai important, dorința reală a persoanei în cauză de a se schimba.
  • Caută suport specializat. Ieșirea dintr-o relație toxică cu un partener narcisist nu este un proces pe care îl poți parcurge cu ușurință singur, mai ales după ce stima ta de sine a fost afectată. Un terapeut poate face diferența dintre a repeta același tipar în relația următoare și a construi ceva cu adevărat diferit.

Narcisismul în relații nu te face victimă pentru totdeauna. Te face, mai degrabă, cineva care a trecut printr-o experiență dificilă și care, cu sprijinul potrivit, poate ieși din ea cu o înțelegere mai profundă a propriilor nevoi, limite și valori.

Sursă foto: pexels.co.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
GSP.RO
Scandal! Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.RO
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Politică 09:02
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 20 iul.
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Parteneri
„Mai bine pierdem banii din PNRR”. Profesorii avertizează că școlile ar putea rămâne fără diriginți
Adevarul.ro
„Mai bine pierdem banii din PNRR”. Profesorii avertizează că școlile ar putea rămâne fără diriginți
Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat și a adus 3 puncte Rapidului. Toți ochii au fost asupra sa
Fanatik.ro
Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat și a adus 3 puncte Rapidului. Toți ochii au fost asupra sa
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Financiarul.ro
2.770 de tractoare, 550 de combine și 5.000 de utilaje intră în miza unei modificări fiscale care mută plata TVA
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Motivul pentru care Corina Caragea va lipsi o lună de la Pro TV: „Îmi doresc să combin mai multe tipuri de experiențe”
Stiri Mondene 12:13
Motivul pentru care Corina Caragea va lipsi o lună de la Pro TV: „Îmi doresc să combin mai multe tipuri de experiențe”
Dezvăluirea făcută de Andreea Marin, la un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. „E timpul să am grijă de mine”
Stiri Mondene 12:06
Dezvăluirea făcută de Andreea Marin, la un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. „E timpul să am grijă de mine”
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Peste 1000 de locuri de muncă ar putea apărea în vecinătatea României. Fabrica va angaja în special femei
ObservatorNews.ro
Peste 1000 de locuri de muncă ar putea apărea în vecinătatea României. Fabrica va angaja în special femei
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
GSP.ro
Uitat pe bancă în finala Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a rupt tăcerea
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
GSP.ro
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
Parteneri
EXCLUSIV. Robert Vîja, cofondator Geoflux, despre AI: „Nu va mai conta primul rezultat din Google”
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Robert Vîja, cofondator Geoflux, despre AI: „Nu va mai conta primul rezultat din Google”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Redactia.ro
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Politică 09:02
Culise și stenograme din ședința cu scântei de la PNL: „Vânătoare de vrăjitoare”
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Politică 20 iul.
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la ultimul antrenament. Exclusiv
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la ultimul antrenament. Exclusiv
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului