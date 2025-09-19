18–21 septembrie 2025 | La Mița Biciclista și Cinema Marconi

Între 18 și 21 septembrie, două clădiri-simbol ale Bucureștiului – La Mița Biciclista și

Cinema Marconi – găzduiesc Zilele Patrimoniului, un weekend dedicat istoriei, artei și

muzicii. Evenimentul marchează debutul sezonului de toamnă și alătură capitala României

tradiției europene de celebrare a patrimoniului.

Programul Zilelor Patrimoniului:

Joi, 18 septembrie – Conferința „Cum se pierde patrimoniul” (19:00–21:00, La Mița

Biciclista, etaj 1), cu participarea Catincăi Drăgănescu, lui Stelian Bujduveanu,

Andrei Rus, István Téglás și Emil Ionescu. Moderator: Răzvan Petri. Evenimentul a

fost sold out în 24 de ore, dar vor fi suplimentate locuri pentru public.

Vineri, 19 septembrie – Patrimoniul în lumină: iluminarea arhitecturală la La Mița

Biciclista și Cinema Marconi, de la ora 19:00 la miezul nopții.

Sâmbătă, 20 septembrie – În spatele ruinelor: tururi ghidate în fostul Cinema Marconi

(sold out). Tot sâmbătă are loc LAPREM, eveniment cu DJ MiNNA (Marea Britanie)

și Năvală (România), între orele 16:00–20:00, la La Mița Biciclista.

Duminică, 21 septembrie – Sieste Sonore: muzică pe vinil cu Alexandru Anghel și

dans contemporan cu Delazero, între orele 16:00–20:00, la intersecția străzilor

Christian Tell și Biserica Amzei.

ARCEN, organizatorul evenimentului, își propune prin această inițiativă să deschidă o

conversație publică despre viitorul patrimoniului bucureștean și să aducă în atenția

comunității două spații pline de potențial cultural: Casa Mița Biciclista și Cinema Marconi.

Declarație Edmond Niculușcă, ARCEN:

„Patrimoniul este resursa neregenerabilǎ a orașului. La Mița Biciclista arată că un monument

restaurat poate schimba ritmul unui cartier întreg. Cinema Marconi, deocamdată, este doar o

promisiune – dar o promisiune pentru Bucureștiul viitorului. Indiferent dacă vorbim despre

ruine sau clădiri restaurate, aceste spații prind viață prin oamenii care le trec pragul și prin

programele culturale și de ospitalitate pe care le găzduiesc. Zilele Patrimoniului sunt, în acest

sens, o celebrare a legăturii dintre patrimoniu și comunitate”.

Sursa foto: ARCEN

