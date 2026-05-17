Atacul a fost efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică de către piloți din cadrul Centrului 1 Separat de drone.

Potrivit lui Brovdi, nava a fost lovită la 986 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

În înregistrarea video, obținută din dronă, se poate vedea cum ambarcațiunea este atacată în timp ce se deplasează pe apă.

Nava vizată face parte din Proiectul 10410 (nume de cod „Firefly”) și este concepută pentru a proteja apele teritoriale.

Invadatorii ruși o folosesc pentru a patrula și pentru a combate ținte de suprafață, precum și amenințări aeriene în zona de coastă, a explicat Comandamentul 1 Central al Forței ucrainene de Sisteme fără Pilot.

Atacul din Marea Caspică a avut loc în paralel cu atacul masiv cu drone efectuat asupra Moscovei.

Ucraina a vizat patru obiective în cursul atacului asupra Moscovei, toate fiind atinse: rafinăria din Moscova; stația de pompare a petrolului „Solnecinogorskaia”, stația de pompare a petrolului Volodarskaia și uzina Angstrom, care furnizează semiconductori pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse și se află sub sancțiunile SUA.

