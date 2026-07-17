Îl cumperi, îl scoți din cutie, îl agăți pe perete și dai drumul la Netflix. Atât. Majoritatea oamenilor se opresc exact aici, cu setările din fabrică active și cu convingerea că televizorul „merge bine”. Merge, da. Dar nu neapărat bine.

Problema nu e că televizoarele moderne sunt proaste. E că sunt mult mai complexe decât par la prima vedere, iar diferența dintre un ecran care „merge” și unul care livrează cu adevărat ce poate depinde de câteva decizii pe care aproape nimeni nu le ia conștient. Ghidurile de cumpărare vorbesc despre OLED vs. QLED, despre diagonale și rezoluții. Puține spun ce faci după ce l-ai adus acasă.

Iată detaliile care contează cu adevărat în utilizarea zilnică a unui televizor modern!

Setările din fabrică nu sunt neapărat setările cele mai potrivite

Orice televizor nou vine calibrat pentru showroom. Luminozitatea e dată la maximum, contrastul e agresiv, culorile sunt saturate intenționat, ca să atragă atenția pe raft. Acasă, în camera ta, cu lumina ta, acele setări arată altfel. Uneori deranjant de altfel.

Fie că l-ai comandat online sau l-ai ales direct dintr-un magazin fizic Altex cu ajutorul consultanților de acolo, noul tău ecran are nevoie de o mică optimizare înainte de primul film. Specialiștii ne reamintesc că primul lucru de făcut după instalarea televizorului nu e să cauți aplicații, ci să intri în meniu și să schimbi modul de imagine. Majoritatea televizoarelor oferă mai multe profiluri:

– Vivid / Dynamic – pentru showroom, nu pentru acasă;

– Standard – un compromis acceptabil, dar tot calibrat generic;

– Cinema / Movie – cel mai aproape de ce a intenționat regizorul;

– Filmmaker Mode – disponibil pe modele mai noi, dezactivează procesările artificiale.

Filmmaker Mode sau Cinema sunt punctul de plecare corect. De acolo, ajustezi luminozitatea în funcție de cât de luminoasă e camera ta. Seara, cu lumina stinsă, 40-50% luminozitate e suficient. Ziua, cu soare direct pe ecran, urci.

Un detaliu pe care mulți îl ignoră: funcția de „motion smoothing” sau „motion interpolation” (numită diferit de fiecare producător: TruMotion la LG, Motion Plus la Samsung, MotionFlow la Sony). Această funcție adaugă cadre artificiale pentru a face mișcarea mai fluidă. Rezultatul e cunoscut ca „soap opera effect” și face ca filmele să arate ca niște telenovele filmate cu o cameră ieftină. Pentru sport, poate fi utilă. Pentru filme, o dezactivezi.

Spre exemplu, @samshiville, într-un comentariu cu 29 de aprecieri pe canalul Zona IT, a observat ceva pe care puțini recenzori îl menționează: “O idee pentru viitoare review-uri la televizoare! Este includerea telecomenzii,  care e un fel de Cenușăreasa,  nimeni nu ii dă importanță deși toată interacțiunea cu device-ul , se face prin ea!”  (@samshiville, YouTube, [Zona IT, „Imaginea supremă în 2025: mini LED sau OLED?], 2025).

OLED, QLED, miniLED: ce înseamnă în practică, nu pe hârtie?

Specificațiile tehnice ale unui televizor pot părea o listă de acronime fără sens. Dar diferența dintre tehnologii se simte concret în utilizare, în funcție de cum și unde te uiți.

OLED înseamnă că fiecare pixel produce propria lumină și se poate stinge complet. Rezultatul: negru absolut, contrast infinit, culori precise. Dezavantajul real, nu cel teoretic: risc de burn-in dacă lași același element static pe ecran ore întregi (logo de canal, HUD de joc). Nu e un risc major pentru utilizare normală, dar există.

QLED e tot un panou LCD, cu un strat de puncte cuantice care îmbunătățesc culorile. Luminozitate mai mare decât OLED, negru mai puțin precis. Funcționează bine în camere luminoase.

MiniLED e un pas înainte față de LED-ul clasic: mii de leduri mici în spatele panoului, grupate în zone de iluminare locală. Rezultatul e un contrast mai bun decât QLED standard, fără riscul de burn-in al OLED. Compromisul: „halo effect” în jurul obiectelor luminoase pe fundal negru, vizibil mai ales în filme cu scene întunecate.

Pe r/4kTV, un utilizator a rezumat diferența în termeni practici: “Combinația dintre QLED și Mini-LED oferă o luminozitate mai mare în HDR, cel puțin pentru moment. Așa că, dacă nu vrei să cheltuiești o avere, dar îți dorești în același timp cam 90% din strălucirea imaginii oferite de un OLED, merită să alegi această variantă. Eu am plătit 560 de euro pentru televizorul meu TCL QM8B și sunt foarte mulțumit de el. Pentru un OLED ar fi trebuit să cheltuiesc aproape dublu. Pentru mine, personal, nu ar fi meritat diferența.” (@JoeZocktGames, [r/4kTV], dec. 2024)

Alegerea concretă depinde de camera ta:

– Cameră luminoasă, mult soare → QLED sau miniLED;

– Cameră întunecată, filme seara → OLED;

– Gaming intens, ore lungi → miniLED (fără risc de burn-in);

– Buget limitat, utilizare mixtă → QLED entry-level sau miniLED mid-range.

De exemplu: un televizor miniLED de 55 inch, în jur de 1.500-2.000 RON, oferă o experiență vizibil superioară față de un LED clasic la același preț, mai ales dacă încăperea are ferestre mari.

Sistemul de operare contează mai mult decât crezi

Un televizor smart e, în esență, un computer cu ecran mare. Și ca orice computer, performanța lui depinde de procesorul și memoria internă, nu doar de calitatea panoului.

Google TV și Android TV sunt cele mai răspândite platforme. Google TV e versiunea mai nouă, cu interfață reorganizată și recomandări agregate din mai multe aplicații. Android TV e mai vechi, mai simplu, uneori mai lent pe modele entry-level.

Problema reală apare la televizoarele ieftine: panoul poate fi decent, dar procesorul e slab. Meniurile se mișcă greu, aplicațiile se încarcă lent, actualizările durează. @letalmike a descris exact asta după ce a cumpărat un TCL C805: panoul QD mini LED e excelent, dar Google TV instalat pe el e „cam leneș în meniuri”. (@letalmike, YouTube, [Zona IT, Imaginea supremă în 2025: mini LED sau OLED?], 2025)

Soluția practică pentru televizoarele cu sistem de operare lent: un stick extern. Un Chromecast cu Google TV sau un Fire TV Stick 4K costă este accesibil și transformă orice televizor, indiferent de platforma nativă, într-un dispozitiv fluid. Conectezi stick-ul la HDMI, setezi televizorul să pornească direct pe acea intrare și uiți că există un sistem de operare nativ.

Nu e o soluție ideală, dar e una practică. Și mai ieftină decât să schimbi televizorul.

Sunetul pe care îl auzi nu e întotdeauna sunetul ideal

Televizoarele moderne sunt subțiri. Acest lucru este o problemă pentru sunet: boxele sunt mici, orientate în jos sau în spate, cu putere redusă. Rezultatul e un sunet care sună „din perete”, cu bas absent și dialog uneori greu de înțeles.

Câteva ajustări care fac diferența fără să cumperi nimic:

– Activează modul de sunet „Dialog” sau „Speech” dacă există, mai ales pentru știri și seriale

– Dezactivează egalizatoarele automate care comprimă dinamic sunetul

– Verifică dacă televizorul are ieșire optică sau ARC/eARC pe HDMI, pentru conectarea unui soundbar

Dacă vrei să investești, un soundbar entry-level de 400-600 RON schimbă complet experiența. Nu ai nevoie de sistem surround complet. Un soundbar simplu, cu subwoofer wireless inclus, rezolvă 80% din problemele de sunet ale unui televizor modern.

Dolby Atmos și DTS:X sunt formate audio spațiale care funcționează corect doar dacă televizorul sau soundbar-ul le suportă și dacă conținutul e encodat în acele formate. Netflix și Disney+ au conținut Atmos pe anumite titluri. Verifici în detaliile episodului sau filmului.

Modul cum folosești televizorul contează la fel de mult ca ce televizor ai

Distanța de vizionare e un factor pe care aproape nimeni nu îl calculează înainte de cumpărare. Regula generală: distanța optimă față de un televizor 4K e de aproximativ 1,5 ori diagonala ecranului. Un televizor de 55 inch (140 cm) se vede optim de la aproximativ 2 metri. Mai aproape, observi pixelii. Mai departe, pierzi din detaliu.

Luminozitatea camerei afectează direct percepția imaginii. Un OLED cu negru perfect arată spectaculos seara, cu lumina stinsă. Ziua, cu soare pe ecran, același televizor poate părea mai slab decât un QLED mai ieftin, pentru că QLED-ul are luminozitate de vârf mai mare.

Orientarea televizorului față de ferestre e la fel de importantă. Reflexiile pe ecran distrag și obosesc ochii. Dacă nu poți evita lumina directă, caută modele cu tratament anti-reflexie pe panou, nu doar cu sticlă lucioasă.

Un detaliu ignorat sistematic: rata de reîmprospătare nativă față de cea interpolată. Un televizor cu 60Hz nativ și „120Hz efectiv” prin procesare nu e același lucru cu un televizor cu 120Hz nativ. Pentru vizionare normală, diferența e mică. Pentru gaming, contează: input lag-ul e mai mic pe panouri cu rată nativă mai mare.

Experiența reală de utilizare a unui televizor nu se rezumă la specificațiile de pe cutie. Se construiește din zeci de mici decizii: cum îl setezi, unde îl pui, ce conectezi la el și cum îl folosești în fiecare zi. Tehnologia e acolo. Rămâne să o faci să lucreze pentru tine, nu invers.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube — @samshiville — Zona IT, „Imaginea supremă în 2025: mini LED sau OLED?” — https://www.youtube.com/watch?v=vzNgiKvYuho — 2025

– YouTube — @letalmike — Zona IT, „Imaginea supremă în 2025: mini LED sau OLED?” — https://www.youtube.com/watch?v=vzNgiKvYuho — 2025

– Reddit — JoeZocktGames — r/4kTV —

https://www.reddit.com/r/4kTV/comments/1h9jx4u/whats_the_full_and_simplified_difference_between/ — dec. 2024

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Fanatik.ro
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani
Stiri Mondene 12:40
Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani
Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Stiri Mondene 12:12
Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
ObservatorNews.ro
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Fanatik.ro
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului